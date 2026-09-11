SCUOLA - Da gennaio a maggio 2027 laboratori a Casa Rossetti tra grandi artisti, tecniche e sperimentazione. Scaramagli: "Strumento educativo potente" Laboratorio delle Arti, a Ferrara riparte il percorso dedicato alle scuole primarie

L'arte torna sui banchi di scuola con il Laboratorio delle Arti, il servizio promosso dall'Assessorato all'Istruzione del Comune di Ferrara, che porta nelle scuole percorsi di incontro e sperimentazione dedicati all'arte. Anche per l'anno scolastico 2026/27 il progetto propone un programma rivolto alle classi del primo e del secondo ciclo della scuola primaria, con laboratori che accompagneranno bambine e bambini alla scoperta di artisti, opere, tecniche e linguaggi.

A caratterizzare la proposta è un approccio che va oltre il semplice insegnamento delle tecniche grafiche e pittoriche. Ogni laboratorio nasce infatti come un vero e proprio incontro con l'arte, nel quale le capacità grafiche ed emozionali degli alunni diventano strumenti per approfondire un tema, riconoscere le proprie emozioni davanti a un'opera o a un artista, mettere in relazione le conoscenze già acquisite con quelle nuove e infine restituire attraverso il disegno una propria interpretazione.

«Il Laboratorio delle Arti rappresenta un'esperienza che dimostra quanto l'arte possa essere uno strumento educativo potente, non soltanto per acquisire tecniche, ma per imparare a osservare, interpretare e raccontare il mondo - afferma l'assessore alla Pubblica Istruzione Chiara Scaramagli -. Crediamo sia importante come amministrazione comunale offrire alle bambine e ai bambini occasioni in cui possano esprimere la propria sensibilità e creatività, confrontandosi con opere e artisti e costruendo una propria visione».

I percorsi si svolgeranno da gennaio a fine maggio 2027 presso la sede del Centro di Documentazione Educativa a Casa Rossetti - in via XX Settembre 152 - con appuntamenti dalle 10 alle 11.30 il mercoledì dedicati alle classi del primo ciclo, e il venerdì per quelle del secondo ciclo. L'iscrizione da parte delle scuole è obbligatoria e ogni classe potrà aderire a un solo laboratorio. Le richieste dovranno essere inviate entro venerdì 18 settembre 2026 dalle 17.30 alle 18.30, mentre la conferma dell'iscrizione sarà comunicata entro il 25 settembre.

Il programma propone un viaggio attraverso epoche, artisti e linguaggi differenti. Tra le attività del primo ciclo figurano, ad esempio, Cattedrale in luce, dedicato alla serie delle Cattedrali di Rouen di Claude Monet, Cento mele, ispirato alle composizioni di Paul Cezanne, Mi è venuta un'idea!, dedicato al mondo di Joan Mirò, e C'era una volta... la fiaba russa, che accompagna i bambini nell'opera figurativa di Wassily Kandinsky. Per il secondo ciclo sono previsti, tra gli altri, percorsi su Van Gogh e la scrittura, Degas e l'uso della fotografia nella composizione pittorica, Leonardo da Vinci e lo 'sfumato', il tema della città attraverso Caillebotte, De Chirico e Chagall, il viaggio nei taccuini di Delacroix, Klee e Gauguin e le "carte ritagliate" di Matisse.

Nasce ICARO, l'archivio della didattica dell'arte

Il nuovo anno di attività sarà accompagnato anche dalla presentazione di ICARO, un archivio di didattica dell'arte nato con l'obiettivo di raccogliere e rendere più facilmente fruibile il patrimonio di esperienze maturate dal Laboratorio delle Arti nel corso della sua attività con le scuole dal 1984.

L'archivio sarà organizzato per temi, autori, fotografia, periodi storici, oltre a una sezione dedicata al nido. Sarà composto da cartelle contenenti immagini plastificate e schede con proposte di attività didattiche, messe a disposizione per il prestito di educatori, insegnanti, studenti e tirocinanti. Dal 2025 il Laboratorio collabora inoltre con la biblioteca 'Raccontinfanzia', con sede a Casa Rossetti, per arricchire le cartelle con libri e storie collegati ai temi e agli autori proposti.

La presentazione di ICARO è in programma giovedì 24 settembre dalle 15 alle 16.30 a Casa Rossetti, ed è rivolta alle insegnanti e agli insegnanti della scuola primaria di Ferrara e provincia. Per informazioni e iscrizioni al Laboratorio delle Arti è possibile scrivere a s.tieghi@edu.comune.fe.it.

(Comunicazione a cura dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Ferrara)

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