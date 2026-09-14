CONFERENZA STAMPA 1 - Mercoledì 16 settembre 2026 alle 10:00 nella sala degli Arazzi della residenza municipale
Presentazione dell'iniziativa "Vinetica. Alta Langa: le bollicine piemontesi"
14-09-2026 / Giorno per giorno
Mercoledì 16 settembre 2026 alle 10:00, nella sala degli Arazzi della residenza municipale, avrà luogo la conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa "Vinetica. Alta Langa: le bollicine piemontesi", in programma il 19 settembre prossimo negli spazi del Castello Estense a cura dell'Associazione Italiana Sommelier - AIS Emilia.
All'incontro con i giornalisti interverranno:
- Angela Travagli, assessore alle Politiche del Lavoro, Fiere e Mercati, Pari opportunità del Comune di Ferrara;
- Mazzoni Francesco, delegato AIS Ferrara;
- Massimiliano Urbinati, dirigente scolastico Istituto superiore Vergani-Navarra;
- Michele Grassi, presidente Associazione Giulia;
- Alessandro Cattabriga, presidente AVIS Comunale Ferrara.