Comune di Ferrara

lunedì, 14 settembre 2026.

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Conferenze stampa Lavoro Fiere e Mercati

CONFERENZA STAMPA 1 - Mercoledì 16 settembre 2026 alle 10:00 nella sala degli Arazzi della residenza municipale

Presentazione dell'iniziativa "Vinetica. Alta Langa: le bollicine piemontesi"

14-09-2026 / Giorno per giorno

Mercoledì 16 settembre 2026 alle 10:00, nella sala degli Arazzi della residenza municipale, avrà luogo la conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa "Vinetica. Alta Langa: le bollicine piemontesi", in programma il 19 settembre prossimo negli spazi del Castello Estense a cura dell'Associazione Italiana Sommelier - AIS Emilia.

All'incontro con i giornalisti interverranno:

- Angela Travagli, assessore alle Politiche del Lavoro, Fiere e Mercati, Pari opportunità del Comune di Ferrara;

- Mazzoni Francesco, delegato AIS Ferrara;

- Massimiliano Urbinati, dirigente scolastico Istituto superiore Vergani-Navarra;

- Michele Grassi, presidente Associazione Giulia;

- Alessandro Cattabriga, presidente AVIS Comunale Ferrara.