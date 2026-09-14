CONFERENZA STAMPA 4 - Mercoledì 16 settembre 2026 alle 12:00, nella sala degli Arazzi della residenza municipale
Presentazione della Settimana Europea della Mobilità 2026
14-09-2026 / Giorno per giorno
Mercoledì 16 settembre 2026 alle 12:00, nella sala degli Arazzi della residenza municipale, avrà luogo la conferenza stampa di presentazione della Settimana Europea della Mobilità 2026.
All'incontro con i giornalisti interverrà Stefano Vita Finzi Zalman, assessore alla Mobilità e Urbanistica del Comune di Ferrara