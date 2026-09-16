FIERE E MERCATI - Sabato 19 settembre 2026 negli spazi del Castello Estense, tra cortile e imbarcadero "Vinetica. Alta Langa: le bollicine piemontesi", per promuovere la cultura enologica e azioni benefiche

"Vinetica. Alta Langa: le bollicine piemontesi" è l'appuntamento di degustazioni con finalità benefiche in programma per sabato 19 settembre 2026 negli spazi del Castello Estense a cura dell'Associazione Italiana Sommelier - AIS Emilia.

L'iniziativa è stata presentata mercoledì 16 settembre 2026 nella sala degli Arazzi della residenza municipale. All'incontro con i giornalisti sono intervenuti l'assessore alle Politiche del Lavoro, Fiere e Mercati, Pari opportunità del Comune di Ferrara Angela Travagli, il delegato AIS Ferrara Mazzoni Francesco, il dirigente scolastico Istituto superiore Vergani-Navarra Massimiliano Urbinati, il presidente Associazione Giulia Michele Grassi, il presidente AVIS Comunale Ferrara Alessandro Cattabriga.

"Desidero ringraziare AIS Ferrara insieme al l'Istituto Vergani che nel tempo hanno dimostrato competenza, professionalità e un importante valore etico e sociale - ha affermato l'assessore comunale alle Politiche del Lavoro e Pari Opportunità, Fiere e Mercati Angela Travagli -. Questa iniziativa ne è una testimonianza concreta: alla valorizzazione del settore si unisce infatti il sostegno ad associazioni importanti del nostro territorio. È inoltre un'occasione per avvicinare i giovani al mondo del lavoro e valorizzare il crescente ruolo delle donne alla guida delle aziende vitivinicole , temi centrali per una politica del lavoro attenta alla formazione, al ricambio generazionale e allo sviluppo del territorio".

LA SCHEDA a cura degli organizzatori - Torna Vinetica, l'evento organizzato dalla Delegazione di Ferrara dell'Associazione Italiana Sommelier che celebra il vino e le eccellenze enogastronomiche del territorio, in uno dei luoghi più prestigiosi e iconici della città: il Castello Estense.

Nel cortile interno del castello troveranno spazio i banchi d'assaggio curati dai Sommelier AIS, pronti ad accompagnare il pubblico alla scoperta delle etichette in degustazione. Sarà presente anche il Consorzio Alta Langa DOCG, con 35 cantine, ciascuna rappresentata da una referenza Metodo Classico.

Il programma prevede inoltre due Masterclass nell'imbarcadero: la prima, al mattino, dedicata ai Blancs de Blancs; la seconda, nel pomeriggio, ai Blancs de Noirs. A impreziosire l'accoglienza contribuiranno gli studenti dell'Istituto Vergani-Navarra, coinvolti nel servizio di alcuni prodotti tipici locali.

L'appuntamento è per sabato 19 settembre, dalle 10,30 alle 18,30. All'ingresso, i banchetti di AVIS e dell'Associazione Giulia raccoglieranno il contributo di partecipazione, a partire da un minimo di 20 euro a persona: parte dell' incasso sarà infatti devoluto in beneficenza a sostegno delle due associazioni. È inoltre possibile acquistare online sia l'accesso ai banchi d'assaggio sia alle Masterclass sul sito www.aisemilia.it.

Questo il programma della giornata e dei masterclass - sabato 19 settembre 2026 (apertura stand ore 10:30) - Cortile Castello Estense e Imbracadero

Masterclass Blanc de Blancs ore 11:00

Masterclass Blanc de Noir ore 16:30

Costo: € 15,00 soci - € 20,00 non soci (offerta minima)

Masterclass: € 35,00 soci - € 40,00 non soci

Prenotazione tramite il seguente link:

https://biglietteria.aisemilia.it/evento/Vinetica_il_Bene_dal_Vino_Alta_Langa_Day

Prenotazione Masterclass: Blanc de Blancs

https://biglietteria.aisemilia.it/evento/Vinetica_Masterclass_Blanc_de_Blancs

Prenotazione Masterclass: Blanc de Noir

https://biglietteria.aisemilia.it/evento/Vinetica_Masterclass_Blanc_de_Noir

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