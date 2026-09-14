POLITICHE SOCIOSANITARIE - Giovedì 17 settembre 2026 al centro "Acquedotto Aps" di Ferrara. Sarà presente l'assessore Cristina Coletti Alimentazione sana e corretti stili di vita: se ne parla con Avis, Lilt e Ais in "La Salute Nasce a Tavola"

Non solo dono di sangue e plasma, ma un punto di riferimento per tutto quello che è prevenzione della salute. Con questo spirito è nato "La salute nasce a tavola", progetto itinerante promosso da Avis Provinciale e Comunale di Ferrara che giovedì 17 settembre 2026 alle 18:00, sarà ospitato presso il centro di promozione sociale "Acquedotto APS" di corso Isonzo, 42(Ferrara). L'appuntamento rientra nel calendario di incontri che saranno realizzati sul territorio, anche grazie al contributo economico di 6mila euro erogato dall'Assessorato alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara.

All'evento porterà i saluti di apertura anche l'assessore comunale alle Politiche Sociosanitarie, Cristina Coletti: "Questo progetto rappresenta perfettamente l'evoluzione del ruolo di Avis sul nostro territorio: non più 'solo' una fondamentale risorsa per la raccolta di sangue e plasma, ma un vero e proprio presidio di prossimità sociosanitaria. Prendersi cura del proprio benessere è un impegno costante che passa per uno stile di vita consapevole e per una cultura alimentare sana. Ecco perché questi appuntamenti sono preziosi e rappresentano importanti occasioni di confronto, da cogliere al volo. Ringrazio le Avis Comunale e Provinciale, ma anche tutti i partner per aver messo le proprie competenze al servizio dei cittadini".

L'evento è ad accesso libero e gratuito per tutta la cittadinanza. Nel corso del dibattito il professor Edgardo Canducci (presidente Lilt Ferrara) parlerà sul tema "La nuova piramide alimentare è prevenzione"; Francesco Mazzoni (delegato di Ferrara dell'Associazione Italiana Sommelier), incentrerà la discussione su "Il bere consapevole"; Ermes Carlini (direttore sanitario dell'Avis Provinciale di Ferrara) tratterà infine l'argomento "Una corretta alimentazione per una sana donazione".

Saranno presenti anche Antonio Scusa, presidente del centro di promozione sociale "Acquedotto APS" e Alessandro Cattabriga, presidente di Avis Comunale Ferrara.

(Comunicazione a cura dell'Assessorato alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara)

Nella foto un momento della serata svoltasi a Barco, al centro di promozione sociale

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