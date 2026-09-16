BIBLIOTECA ARIOSTEA - Venerdì 18 settembre 2026 alle 17:00 presentazione in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web "La coppia narcisistica": nel romanzo di Maria Pia Pucci una storia di dipendenza emotiva e bisogno di rinascita

E' ispirato a storie vere, di relazioni emotivamente tossiche, il romanzo di Maria Pia Pucci "La coppia narcisistica" che venerdì 18 settembre 2026, alle 17:00, sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17, Ferrara).

Dialogheranno con l’autrice: Eleonora Vicariotto e Margherita Mazzetto

L'incontro potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

La coppia narcisistica è un romanzo intenso e psicologico ispirato a storie vere, che racconta il lento e doloroso percorso all’interno di una relazione emotivamente tossica. Attraverso la storia di Isabel, il libro esplora temi come manipolazione affettiva, dipendenza emotiva, perdita di identità, ansia e bisogno di rinascita. Quello che all’inizio appare come un amore totalizzante e salvifico si trasforma progressivamente in un legame distruttivo, fatto di controllo, sensi di colpa e fragilità emotive. Un racconto profondo e umano che accompagna il lettore dentro le dinamiche invisibili della coppia narcisistica, offrendo anche uno spunto di riflessione sulla consapevolezza, sulla libertà emotiva e sul coraggio di ritrovare sé stessi.



Maria Pia Pucci è autrice e relatrice culturale. Nei suoi libri affronta temi psicologici, relazionali ed emotivi attraverso una scrittura intensa e profondamente umana, capace di intrecciare narrazione e riflessione interiore. Ha presentato le proprie opere in biblioteche, librerie ed eventi culturali in Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto, partecipando inoltre a interviste radiofoniche e incontri online dedicati alla promozione culturale e al dialogo con il pubblico. La coppia narcisistica prosegue il suo percorso editoriale dedicato alle dinamiche relazionali e alla fragilità emotiva contemporanea.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

Link diretto al canale youtube Archibiblio web con le dirette e l'archivio delle registrazioni degli incontri: https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg

Immagini scaricabili: