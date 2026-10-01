POLITICHE SOCIOSANITARIE - Un progetto all'avanguardia per l'umanizzazione delle cure e il benessere dei piccoli pazienti e delle loro famiglie - Comunicato a cura dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara Si completa "La Stanza dei Sogni", un luogo magico per i bambini della pediatria di Cona

Con le donazioni di due Associazioni di volontariato si conclude la realizzazione del progetto "La Stanza dei Sogni" presso la Pediatria dell'ospedale di Cona. Questa mattina (giovedì 1 ottobre 2026) è stata presentata ufficialmente l'ultima fase, che ha visto protagonista la donazione dell'Associazione Giulia e del Motoclub Casco Matto. Erano presenti, oltre alla Direttrice Generale delle Aziende Sanitarie ferraresi, dott.ssa Nicoletta Natalini e alla Direttrice della Pediatria dell'ospedale di Cona, prof.ssa Agnese Suppiej, anche l'Assessore del Comune di Ferrara Cristina Coletti, la Presidente di Casco Matto (Debora Marangoni, accompagnata da alcuni soci volontari) e il Presidente di Giulia (Michele Grassi).

La stanza dei sogni è un innovativo ambiente multisensoriale ideato per migliorare l'esperienza del ricovero e delle procedure mediche per i bambini e i ragazzi assistiti. All'interno del Rep­­arto è stato creato uno spazio dove paura, ansia e stress possano essere superati, promuovendo il benessere psicofisico e facilitando l'accettazione delle cure.

Il progetto è stato reso possibile grazie al generoso contributo dei Rotary Club Ferrara e Ferrara Est e del Comune di Ferrara, ai quali oggi si sono aggiunto, appunto Associazione Giulia e il Motoclub Casco Matto. La precedente donazione che ha portato alla realizzazione della Stanza è stata di 20mila euro, mentre l'apporto di quest'ultimo step ammonta ad oltre 12mila euro. E' proprio grazie al cospicuo supporto di queste realtà che si raggiunto l'obiettivo di realizzare un luogo "magico" per bambini e genitori dove dimenticare paura, ansia, stress e malattia e poter affrontare meglio le procedure mininvasive necessarie per la diagnosi e la cura. Questo spazio rappresenta un luogo dove il bambino, con il suo caregiver, può sperimentare benessere e distensione prima delle visite negli ambulatori. Il tutto è rivolto particolarmente ai bambini fragili affetti da patologie croniche oncoematologiche, neurologiche e altri ambiti della disabilità pediatrica, incluso quello delle cure palliative.

L'ultimo passo nella realizzazione del progetto vede protagoniste, dunque, le Associazioni Giulia e Casco Matto che hanno donato pouf, cuscini e sedute sensoriali progettati per offrire comfort e sostegno all'interno della Stanza. Grazie ai materiali morbidi e adattabili queste dotazioni favoriscono il rilassamento, la regolazione emotiva e la percezione del proprio corpo nello spazio. Nello specifico la stanza è stata arricchita con un pouf a pera di grandi dimensioni, un rullo sensoriale e una poltrona con sedute ergonomiche e moduli sensoriali pensati per sostenere il corpo in modo naturale e sicuro. Le imbottiture flessibili si adattano alla postura, riducono i punti di pressione e favoriscono il benessere. La "poltrona sensoriale Abbraccio", ad esempio, ha l'aspetto di un koala e accoglie a sedere i bambini più grandicelli e i più piccoli, in braccio ai loro genitori, con due ampie e avvolgenti braccia, per regalare un caldo abbraccio ed una sensazione di sicurezza. A questa poltrona si aggiunge anche un peluche sensoriale a forma di pesce manta morbida che posta sul petto da una sensazione di rassicurazione.

Una parte della donazione consiste, inoltre, nella possibilità di realizzare un percorso formativo all'approccio Snoozelen, sul quale si base la Stanza dei Sogni, che trasforma luci, suoni, profumi e materiali in strumenti di cura, insegnando agli operatori ad ascoltare anche ciò che il paziente non riesce ad esprimere con le parole. La tecnologia crea l'ambiente, ma sono la competenza e la sensibilità di chi lo utilizza a fare davvero la differenza perchè i bambini ricoverati possano vincere l'ansia e la paura legate al ricovero, alle procedure dolorose, alle visite mediche, ecc. Questa formazione fornirà agli operatori le conoscenze e le competenze necessarie per utilizzare al meglio la Stanza, adattando stimoli sensoriali, tempi e modalità alle esigenze di ciascun bambino. Attraverso attività teoriche e pratiche i partecipanti impareranno a progettare interventi sicuri e personalizzati, finalizzati a favorire benessere, rilassamento e relazione. Sono stati dedicati per questo percorso due medici della Pediatria e 3 infermieri, 3 volontari, una musicoterapista e uno psicologo che l'Associazione Giulia già da anni ha inserito all'interno della Pediatria per un percorso di umanizzazione delle cure.

"La "Stanza dei Sogni" all'interno della Pediatria - sottolinea la Direttrice Natalini - si arricchisce di nuovi strumenti grazie alla costante generosità delle associazioni del territorio, in particolare l'Associazione Giulia e il Motoclub Casco Matto. Questo ambiente offre ai bambini un prezioso supporto per gestire ansia e paure durante le prestazioni sanitarie, favorendo il rilassamento e un migliore approccio alle cure. Grazie alla collaborazione con la prof.ssa Suppiej, abbiamo inoltre avviato una formazione specialistica affinché i nostri operatori possano utilizzare la stanza come un vero e proprio presidio medico codificato ed efficace. Ringrazio tutto il tessuto sociale della provincia, sempre al fianco delle aziende sanitarie per garantire la migliore presa in carico dei nostri piccoli pazienti".

"Il messaggio di speranza lanciato in occasione dell'apertura della Stanza dei Sogni - afferma l'Assessore Coletti -, oggi si rafforza e diventa ancora più di vicinanza grazie alla sensibilità di Associazione Giulia e Casco Matto, che hanno scelto di contribuire a rendere l'ambiente più accogliente donando nuovi strumenti. La cura, soprattutto quando riguarda un bambino, non può fermarsi alla procedura sanitaria ma deve tenere conto delle emozioni e delle paure di chi la vive. Per questo, l'atto di generosità che trae concretezza oggi è fondamentale ed è un ulteriore esempio di quella collaborazione tra istituzioni, sanità, associazioni e volontariato che permette di trasformare la sensibilità in risposte concrete. Grazie ad Associazione Giulia e Casco Matto per aver contribuito a rendere questo spazio ancora più caloroso, alle Aziende Sanitarie Ferraresi per aver accolto questa donazione e ai professionisti sanitari che operano con umanità in favore dei piccoli pazienti e delle loro famiglie".

"La "Stanza dei Sogni" - dichiara la prof.ssa Suppiej - è un progetto multisensoriale basato sulla tecnologia Snoezelen, nato per offrire benessere ai bambini ricoverati, della terapia intensiva e delle cure palliative, trasformando l'esperienza del ricovero e riducendo l'impatto del dolore e della paura per i piccoli e le loro famiglie. Grazie all'ultima donazione, lo spazio è stato completato con arredi ad alto valore psicologico e multisensoriale: la poltrona-abbraccio a forma di koala, il roller che simula il galleggiamento e strutture termiche avvolgenti. Un aspetto fondamentale risiede nel finanziamento del percorso formativo specialistico rivolto a medici, infermieri e volontari, affinché questo spazio non sia solo un luogo di accoglienza, ma un vero e proprio strumento terapeutico ed educativo integrato nella quotidianità clinica".

"In qualità di Presidente del Moto club Casco Matto - ha evidenziato Marangoni - sono orgogliosa di essere qui oggi insieme all'Associazione Giulia, alla Direzione dell'Ospedale e al personale medico. Attraverso le nostre iniziative e i nostri progetti siamo riusciti a raccogliere una somma di denaro che abbiamo destinato all'acquisto degli arredi specificatamente richiesti dall'ospedale per completare lo spazio. Ringraziamo il Comune di Ferrara, l'Azienda Ospedaliera e tutti i docenti presenti: come Moto Club cerchiamo di fare del nostro meglio nel nostro piccolo, con l'impegno di fare ancora di più in futuro per la nostra comunità".

"Desidero esprimere - commenta Grassi - un sentito ringraziamento al Motoclub Casco Matto per la generosa donazione di ulteriori attrezzature multisensoriali. Si tratta di dotazioni di straordinaria utilità per sostenere e accompagnare il percorso emotivo e psicologico del bambino ricoverato presso la nostra Pediatria. Un sincero riconoscimento va sia a Casco Matto per la sensibilità dimostrata, sia al Comune di Ferrara che continua a sostenere con convinzione e continuità tutto il mondo del volontariato locale".

LA STANZA DEI SOGNI si basa sull'esperienza del Mondo Snoezelen, un ambiente fornito di una molteplicità di stimoli multisensoriali controllabili e modulabili. Questi ultimi si possono utilizzare per associare colori, suoni e immagini divisi in diverse categorie: primavera, estate, autunno, inverno, foresta, spiaggia o cascate, ma anche temi stimolanti con colori brillanti ad alto contrasto accompagnati da suoni corrispondenti. L'approccio è diversificato a seconda dell'età: distrazione per l'età prescolare, vincere la paura e il male per l'età scolare/pre-adolescenza e aiuto a rilassarsi magari con la musica preferita per gli adolescenti.

(Comunicazione a cura dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara)

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