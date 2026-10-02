CONFERENZA STAMPA 3 - Lunedì 5 ottobre 2026 alle 12:00 nella sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara
Presentazione report sulla sperimentazione prevista dal Progetto “This Unique”
02-10-2026 / Giorno per giorno
Lunedì 5 ottobre 2026 alle 12:00 nella sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara si terrà la conferenza stampa di presentazione del report di restituzione sulla sperimentazione del Progetto “This Unique” che promuove il benessere femminile nei luoghi di lavoro con soluzioni innovative ed eco-sostenibili, avviato dall'Assessorato Politiche del Lavoro, Pari Opportunità e Personale del Comune di Ferrara.
All'incontro con i giornalisti interverranno:
- Angela Travagli, assessore alle Politiche del Lavoro, Pari Opportunità e Personale del Comune di Ferrara;
- Fabio Capurso, direttore commerciale Start Up This Unique Srl (in collegamento da remoto);
- Alice Carbonara, co-founder & COO This Unique Srl (in collegamento da remoto).