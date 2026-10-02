CONFERENZA STAMPA - Martedì 6 ottobre 2026 alle 11:30 nella sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara
Presentazione de "La Città Magica" del Rione Santo Spirito di Ferrara
02-10-2026 / Giorno per giorno
Martedì 6 ottobre 2026 alle 11:30 nella sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara si terrà la conferenza stampa di presentazione de "La Città Magica", il villaggio rinascimentale del Rione Santo Spirito, in programma dal 9 all'11 ottobre 2026 nel Chiostro di Santa Maria della Consolazione (via Mortara 98 a Ferrara).
All'incontro con i giornalisti interverranno:
- Matteo Fornasini, assessore al Bilancio, Turismo e promozione del territorio del Comune di Ferrara;
- Matteo Cristofori, presidente del Rione Santo Spirito di Ferrara;
- Nicola Borsetti, presidente della Fondazione Palio Città di Ferrara;
- Silvia Bozzato, per la Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara.