CONFERENZA STAMPA 2 - Lunedì 5 ottobre 2026 alle 11:00 nella sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara
Presentazione dell’iniziativa “Obesità e disturbi alimentari. Traiettorie presenti e future”
02-10-2026 / Giorno per giorno
Lunedì 5 ottobre 2026 alle 11:00 nella sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa "Obesità e disturbi alimentari. Traiettorie presenti e future", promossa da Associazione Kairos con il patrocinio dell'Assessorato alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara. L'iniziativa si svolgerà venerdì 9 ottobre, in prossimità dell'"Obesity day" nazionale celebrato il 10 ottobre.
All'incontro con i giornalisti interverranno:
- Cristina Coletti, assessore alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara;
- Elisabetta Zerbini, presidente dell'Associazione Kairos di Ferrara;
- Emilia Manzato, medico psichiatra esperta in disturbi alimentari e relatrice del convegno;
- Eleonora Roncarati, nutrizionista esperta in disturbi alimentari e docente UNIFE.