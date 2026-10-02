Comune di Ferrara

venerdì, 02 ottobre 2026.

Dove sei: Homepage > Lista notizie > Presentazione dell’iniziativa “Obesità e disturbi alimentari. Traiettorie presenti e future”

Conferenze stampa Sanità, Politiche Sociali e Abitative

CONFERENZA STAMPA 2 - Lunedì 5 ottobre 2026 alle 11:00 nella sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara

Presentazione dell’iniziativa “Obesità e disturbi alimentari. Traiettorie presenti e future”

02-10-2026 / Giorno per giorno

Lunedì 5 ottobre 2026 alle 11:00 nella sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa "Obesità e disturbi alimentari. Traiettorie presenti e future", promossa da Associazione Kairos con il patrocinio dell'Assessorato alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara. L'iniziativa si svolgerà venerdì 9 ottobre, in prossimità dell'"Obesity day" nazionale celebrato il 10 ottobre.

All'incontro con i giornalisti interverranno:

- Cristina Coletti, assessore alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara;

- Elisabetta Zerbini, presidente dell'Associazione Kairos di Ferrara;

- Emilia Manzato, medico psichiatra esperta in disturbi alimentari e relatrice del convegno;

- Eleonora Roncarati, nutrizionista esperta in disturbi alimentari e docente UNIFE.