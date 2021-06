SPORT E SICUREZZA - Sabato 19 e domenica 20 giugno torneo a cura di 4 Torri e sabato 26 e domenica 27 giugno con la Fip "Anteprima sportiva sotto al Grattacielo": due weekend di pallacanestro nel nuovo campo polivalente

"Anteprima sportiva sotto al Grattacielo - Due fine settimana di pallacanestro nel campo polivalente": è questo il titolo dell'iniziativa che vedrà l'utilizzo in anteprima dei quattro nuovi campi realizzati ai piedi del Grattacielo, all'interno del parco dedicato a Marco Coletta (tra viale della Costituzione e viale Po) in via di riqualificazione da parte dell'Amministrazione comunale di Ferrara con il progetto "Il Parco più bello di Ferrara".

Il programma prevede per sabato 19 e domenica 20 giugno 2021 il torneo di pallacanestro 'Oh my Gad' a cura della società sportiva 4 Torri e per sabato 26 e domenica 27 giugno 2021 la Fase provinciale maschile e femminile del 3x3 a cura della Pallacanestro Ferrara.

Due weekend che vedranno ogni volta la partecipazione di oltre 300 ragazzi e che sono stati presentati oggi (giovedì 17 giugno 2021) all'interno del campo polivalente dal vicesindaco e assessore con delega a Sicurezza e Urbanistica Nicola Lodi, dal presidente della 4Torri Pallacanestro Luigi Moretti e dal delegato provinciale della Fip-Federazione italiana pallacanestro di Ferrara Giorgio Bianchi.

Soddisfatto il vicesindaco Lodi, che ha detto: "La disponibilità di quest'area ha avuto un grande riscontro e ci sono già pervenute tantissime prenotazioni per l'utilizzo. Questo è il segnale che lo sport può bonificare una zona finora rimasta ai margini. Sabato e domenica ci sarà questo bellissimo torneo e poi ancora tanto sport nel fine settimana successivo. Consegniamo così le chiavi per i primi eventi di una serie che si protrarrà poi fino a ottobre. Nel parco va avanti l'attività di cantiere, ma il campo può già ospitare questi appuntamenti. È la conferma del fatto che lo sport è la cosa giusta. Abbiamo creato un'arena all'interno del parco del Grattacielo e come amministrazione comunale la volontà è di concedere lo spazio gratuitamente a tutte le associazioni e i gruppi sportivi che vorranno utilizzarlo. Gli unici oneri saranno quelli assicurativi e di pulizia. Sono contento quindi che questo spazio possa dare l'opportunità a tanti ragazzi e ragazze di tornare a fare le attività sportive preferite e stare insieme in modo sano e gioioso".

"Ci fa onore essere qua ed essere i primi - ha commentato il presidente della 4Torri Pallacanestro Moretti - dove tra sabato e domenica con il torneo 'Oh my Gad' ci saranno 350 ragazzi che comprendono i quelli della nostra società insieme a quelli delle realtà locali dei dintorni. Sono i primi segnali di risveglio, che sabato vedranno in campo 10 squadre della categoria under 13, mentre domenica sarà la volta di 6 squadre di Scoiattoli e 8 squadre di Aquilotti".

"Una bella opportunità - ha infine sottolineato il delegato Fip provinciale Bianchi - per poter svolgere la Fase provinciale 3x3 e che vedrà in campo otto categorie sabato 26 giugno dalle 15 alle 19 e domenica 27 giugno dalle 10 alle 13".

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

4Torri 19-20 giugno 2021

È nel nuovissimo campetto del grattacielo che nel weekend di sabato 19 e domenica 20 giugno andrà in scena il torneo 'Oh my Gad', con protagonisti gli Aquilotti, gli Scoiattoli e gli Under 13.

Federazione Italiana Pallacanestro Ferrara 26-27 giugno 2021

Oggetto: Fase Provinciale 3x3 Giovanile

La FIP di Ferrara, con il patrocinio del Comune di Ferrara, organizza sui nuovi campi polivalenti, nel Giardino della Zona GAD a Ferrara, la Fase Provinciale Maschile e Femm. del 3x3 nelle giornate di sabato 26 giugno e domenica 27. In questo modo viene riaperta l'attività giovanile che per troppo tempo, causa Covid, non si è potuta svolgere. Sarà una festa del basket alla quale parteciperanno oltre 200 fra ragazzi/e di Società di Ferrara e Provincia che si contenderanno il diritto di disputare la Fase Regionale a Misano Adriatico il 24/25 luglio.

La manifestazione prevede il seguente programma :

Sabato 26 giugno, inizio ore 15 - Under 16 M - ore 17 Under 16 Femminile - Under 18 M e Over 19 M Domenica 27 giugno inizio ore 10 Under 14 Gold /M- Under 14 Silver/M- ore 11,00 Under 14 Femminile.

Alla manifestazione saranno presenti l'Assessore allo Sport di Ferrara Andrea Maggi, il Coach di A2/M Spiro Leka accompagnato da alcuni giocatori, il Delegato Coni Ruggero Tosi.

In caso di pioggia la manifestazione, con orari da fissare, avrà luogo al Palapalestre

Immagini scaricabili: