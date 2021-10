BENI MONUMENTALI E PATRIMONIO - Riportato alle cromie originarie lo spazio creato nel 1731, dentro la biblioteca Ariostea Inaugurazione del Teatro Anatomico al termine del restauro conservativo

Con una coloritura verde bosco un poco più calda e luminosa, un trattamento antitarlo destinato a durare nel tempo, la stuccatura di ogni fessurazione e la manutenzione delle porte, è stata presentata nel pomeriggio di giovedì 28 ottobre 2021 la conclusione dell'intervento di restauro conservativo del Teatro Anatomico, che si trova all'interno della Biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17, Ferrara). L'ambiente di forma ottagonale e realizzato nel 1731 per permettere ai professori universitari di compiere le dissezioni consentendo a studenti e pubblico di assistere è stato così riportato alle sue sembianze originarie - come spiegato dagli addetti ai lavori di un'équipe composta di varie competenze tecniche e storico-architettoniche - che il restauro del 1986 aveva mutato in una tonalità di grigio verde spento. Tutto l'apparato in legno è stato sottoposto a un trattamento antitarlo preliminare, con disinfestazione tramite l'utilizzo di anidride carbonica, e successivo trattamento a liquido per non consentire ai parassiti di corroderlo.

All'incontro con i giornalisti sono intervenuti gli assessore comunali ai Lavori Pubblici Andrea Maggi e alla Cultura Marco Gulinelli, la dirigente comunale Servizio Beni Monumentali e Patrimonio Natascia Frasson, la presidente di Copma Silvia Grandi, il restauratore Alberto Mauro Sorpilli e Donatella Fratini della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio.

LA SCHEDA dell'intervento conservativo a cura del Servizio comunale Beni Monumentali e Patrimonio - Il Teatro Anatomico, realizzato nel 1731 al piano terra di Palazzo Paradiso, presentava chiare evidenze dell'attività di insetti xilofagi in diversi punti della struttura lignea.

Erano evidenti inoltre varie fessurazioni delle tavole di legno, distaccamenti della superficie degli arredi, ossidazione della meccatura.

Il restauratore Alberto Mauro Sorpilli è stato quindi incaricato di eseguire alcune verifiche e sondaggi al fine di redigere un progetto di manutenzione.

Gli interventi eseguiti sono stati i seguenti:

• trattamento antitarlo preliminare: disinfestazione mediante l'utilizzo di anidride carbonica e successivo trattamento a liquido, mediante 3 interventi;

• sistemazione della struttura lignea: stuccatura di ogni fessurazione, manutenzione delle porte;

• consolidamento degli strati preparativi distaccati o sollevati;

• stuccatura delle fessurazioni e delle lacune;

• ripresa cromatica delle stuccature ove necessario;

• armonizzazione delle argentature rifatte con il ripassaggio di meccatura;

• protezione finale;

• realizzazione e installazione di rampa temporanea per il superamento delle barriere architettoniche in attesa di realizzare intervento definitivo nell'ambito dei lavori post sisma del Palazzo.

Il teatro anatomico restaurato nel 1986 aveva una tonalità grigio verde spento, con il restauro manutentivo del 2021 si è cercato di riportarlo alla cromia del 1731.



Cenni storici - La costruzione dell'attuale Teatro anatomico risale agli anni 1731-1732 ed è il frutto della collaborazione tra Giacinto Agnelli, anatomista e l'architetto Francesco Muzzarelli. Di forma ottagonale risulta una buona mediazione tra il Teatro anatomico dello Studio padovano (1594) ovale ma piuttosto buio e quello di Bologna all'Archiginnasio (1637) quadrato e con un solo ingresso. Il Teatro anatomico ferrarese riceve la luce da quattro luminosi finestroni è dotato di un ingresso per i professori, uno per gli studenti e uno più piccolo per i cadaveri. La denominazione di Teatro deriva anche dall'abitudine, in voga soprattutto durante il XVII secolo, di consentire al pubblico di assistere alle dissezioni. Nel 1771 con la riforma dello Studio, ne fu limitato tassativamente l'accesso agli studenti universitari, riconducendone le pratiche alle sole lezioni di anatomia ad uso esclusivo di studio. Progressivamente nel corso dei decenni seguenti si diffuse lo spostamento dell'insegnamento anatomico dai teatri agli ospedali per evidenti ragioni di praticità e di coerenza scientifica. Lezioni pubbliche di anatomia si tennero nel Teatro anatomico fino al 1831, anno in cui fu trasferita la facoltà di medicina presso l'ospedale Sant'Anna. Si trattava per lo più di cerimonie formali che fornivano importanti occasioni per sancire il prestigio dell'Università mentre le sezioni anatomiche pratiche venivano condotte già da qualche anno presso l'ospedale.

Dal 1831 quando la Facoltà di Medicina venne trasferita nell'ambito dell'Arcispedale Sant'Anna lo splendido teatro anatomico ottagonale venne allora adibito ad aula per le lezioni di chimica.

