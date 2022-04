ATTIVITA' PRODUTTIVE - Incontro dell'assessore alle Attività produttive Angela Travagli con i vertici delle aziende del Petrolchimico Zls, la giunta comunale illustra gli sgravi fiscali dedicati all'area del polo chimico

Un appuntamento che prosegue il percorso avviato dal Comune di Ferrara nell'ambito delle iniziative dedicate al Focus sulla chimica ferrarese quello che si è tenuto oggi (mercoledì 27 aprile 2022) con l'intervento dell'assessore alle Attività produttive Angela Travagli nella sede del consorzio Ifm all'interno del Polo chimico di Ferrara. In questa occasione l'assessore Travagli ha illustrato le opportunità e i vantaggi di cui le aziende possono avvalersi grazie all'inserimento del territorio comunale nella Zls (Zona Logistica Semplificata), finalizzata alla movimentazione delle merci in Emilia-Romagna. La Zls - ha spiegato l'assessore comunale - è una rete di infrastrutture che collegano le aree produttive e commerciali dell'Emilia-Romagna al Porto di Ravenna e che possono avvalersi di svariate agevolazioni fiscali. In particolare è possibile avvalersi di agevolazioni statali rappresentate da un credito di imposta, ma anche di semplificazioni amministrative e burocratiche, di condizioni creditizie favorevoli, della Zona Franca Doganale Interclusa, senza dimenticare il fatto che la Regione può mettere a disposizione risorse per gli investimenti. Ulteriori agevolazioni vengono messe in atto direttamente dal Comune e riguardano, ad esempio, la riduzione dell'IMU (limitatamente alla quota di pertinenza comunale per le aree ricadenti nei Comuni che prevedono tale agevolazione) per i beni immobili che ricadono nel perimetro della ZLS e riduzioni del contributo di costruzione fino ad un massimo del 30 per cento.

L'area oggetto di candidatura - è stato sottolineato nell'incontro a cura del Comune di Ferrara - ricade nella parte nord-ovest del centro urbano di Ferrara, comprende alcune aree dismesse interne al Polo chimico, l'area Sipro di via Battistella e un'area di espansione, per un'area complessiva di circa 61 ettari.

La Travagli ha sottolineato che il Comune di Ferrara, con apposito atto della Giunta, si impegna a ridurre gli oneri fiscali di propria competenza nei confronti di nuove aziende che si andranno ad insediare ovvero nei confronti di aziende già insediate che presentino piani di sviluppo delle proprie attività. La Giunta comunale ha inoltre approvato l'impegno a mettere in campo le misure necessarie affinché gli snellimenti procedurali previsti dalla Regione siano resi funzionali e garantiti dagli uffici comunali.

Nelle foto - scaricabili in fondo alla pagina - alcuni momenti dell'incontro che si è tenuto al Petrolchimico di Ferrara, dove l'assessore Angela Travagli ha illustrato i vantaggi di cui le aziende possono avvalersi grazie all'inserimento del territorio comunale nella Zls (Zona logistica semplificata)

