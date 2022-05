PNRR - Mercoledì 4 maggio 2022 alle 14.30 nella sala dell'Arengo della residenza municipale (piazza Municipio 2) Bandi Pnrr, incontro sulla possibilità per le piccole e medie imprese di partecipare a fiere e mostre internazionali

Mercoledì 4 maggio 2022 alle 14.30 nella sala dell'Arengo della residenza municipale (piazza Municipio 2, Ferrara) è in programma l'incontro, rivolto alle associazioni di categorie nonché alle loro singole imprese e dedicato alle opportunità di "Partecipazione delle piccole e medie imprese a fiere e mostre internazionali, anche in Italia, e missioni di sistema" nell'ambito per agevolare dei bandi del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L'appuntamento prosegue il ciclo formativo e informativo, avviato il 13 aprile e proseguito lunedì 2 maggio 2022, e organizzato per agevolare la partecipazione ai bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza-PNRR su mandato del Comune di Ferrara tramite l'intervento dei facilitatori dell'agenzia provinciale per lo sviluppo del territorio ferrarese Sipro.

"Il confronto con i rappresentanti delle associazioni di categoria del mondo produttivo - sottolinea l'assessore comunale con delega al Pnrr Andrea Maggi - è imprescindibile. Grazie al loro apporto di competenze, professionalità e conoscenza del territorio, gli incontri sono mirati ad alimentare un dialogo e un confronto tesi a individuare nuove progettualità per uno sviluppo organico e integrato dell'intero territorio. I fondi e i bandi del PNRR sono al centro della nostra attenzione e vogliamo fare squadra. L'uscita dei bandi sempre più frequente, con scadenze ravvicinate e spesso sovrapposte richiedono infatti uno sforzo corale da parte di tutti gli attori del territorio".

"Questi confronti - spiega la coordinatrice, Chiara Franceschini - ci consentono di avere il quadro delle aspettative delle imprese, che hanno così la possibilità di misurare attraverso le competenze del nostro staff, sempre presente, la loro capacità di investimento". Soddisfatto anche Stefano di Brindisi, Amministratore Unico Sipro, secondo cui "vincente si sta rivelando la scelta di guardare al Pnrr partendo dalle esigenze che via via emergono, senza fermarsi a una mera presentazione ed elenco di opportunità previste".

Sulla base delle linee strategiche di indirizzo elaborate dalla Cabina di regia Pnrr del Comune di Ferrara e alla convenzione recentemente stipulata, Sipro sta infatti svolgendo una mirata attività di scouting per supportare il coordinamento territoriale attraverso iniziative di promozione e informazione relative ai bandi che interessano il mondo delle imprese. Dopo il debutto dello scorso 13 aprile con l'incontro dedicato all'imprenditoria femminile, Sipro ha organizzato l'appuntamento di di lunedì 2 maggio 2022 dedicato a alle risorse per la Transizione digitale ed ecologica che insieme a quello di oggi (4 maggio 2022) si inseriscono nella serie di incontri dedicati alle sfide Pnrr e alle possibili linee di finanziamento che, di volta in volta, interessano i diversi settori imprenditoriali.

L'obiettivo posto dall'Amministrazione comunale è quello di fornire un quadro informativo dei bandi e facilitare la comprensione e la fruibilità delle proposte rivolte alle aziende, alle attività artigianali, commerciali, del settore turismo e di altri comparti economici e imprenditoriali.

