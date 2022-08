LAVORI PUBBLICI E VIABILITA' - Gli interventi e le modifiche alla circolazione a Ferrara dal 29 agosto 2022 Nuove pavimentazioni per via Diana, Ripagrande e Boccacanale di Santo Stefano. Proseguono le opere su strade, marciapiedi, illuminazione, scuole, sottoservizi e verde

Di seguito alcuni aggiornamenti relativi a lavori pubblici e provvedimenti di viabilità attualmente in corso o in partenza nella settimana del 29 agosto 2022 nel territorio comunale di Ferrara, condotti sotto la supervisione dei tecnici e degli operatori del Settore Opere pubbliche e Patrimonio del Comune di Ferrara.

INTERVENTI STRADALI

- Nuova pavimentazione stradale in via Cesare Diana

Avranno inizio martedì 30 agosto 2022 i lavori, a cura del Comune di Ferrara, per il rifacimento della pavimentazione stradale di via Cesare Diana nel tratto compreso tra via Orazio Poltronieri e via Smeraldina (zona sede Hera).

Durante le fasi del cantiere il transito sarà disciplinato a senso unico alternato con possibili rallentamenti del traffico.

Salvo imprevisti, o maltempo, l'intervento si concluderà entro il 2 settembre 2022 e successivamente saranno eseguiti i lavori per il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Impresa esecutrice: Costruzioni Italstrade srl - Fiscaglia (FE).

- In partenza la riasfaltatura di via Ripagrande e via Boccacanale di Santo Stefano

Mercoledì 31 agosto 2022 prenderanno il via i lavori, a cura del Comune di Ferrara, per il rifacimento del manto stradale in via Ripagrande, da via Boccacanale di Santo Stefano a via Calcagnini, e a seguire in via Boccacanale di Santo Stefano, da via Piangipane a via Ripagrande.

Durante i lavori sarà interdetto il transito veicolare in via Ripagrande (già chiusa al traffico per la realizzazione dei marciapiedi), e successivamente in via Boccacanale di Santo Stefano.

Salvo imprevisti o avverse condizioni meteo, i lavori avranno la durata di 4 giorni lavorativi. Successivamente sarà realizzata la segnaletica orizzontale.

Impresa appaltatrice: Euroscavi srl. (Badia Polesine - RO)

Subappaltatrice. I.C.S. Impresa Conglomerati Strade srl. (Limena - PD).

- In conclusione la riasfaltatura di via Armari a Ferrara

E' prevista per la giornata di oggi, 26 agosto, la conclusione dei lavori, a cura del Comune di Ferrara, per il rifacimento del manto stradale di via Armari a Ferrara, iniziati mercoledì 24 agosto scorso.

Nel periodo di esecuzione dei lavori il transito veicolare sarà interrotto, eccetto per gli autorizzati, in tutta la via Armari (da corso Ercole I d'Este a viale Cavour). Transito vietato (eccetto autorizzati) anche in via Lollio e nel tratto di via Cosmè Tura tra via Francesco del Cossa e via Armari. In tutte e tre le vie saranno ammessi al transito (con temporaneo ripristino del doppio senso di marcia), nelle aree non interessate dai lavori, i veicoli con possibilità di ricovero in aree al di fuori della sede stradale e i veicoli al servizio di persone invalide, oltre ai mezzi di pronto soccorso o emergenza, e sarà in vigore anche il divieto di sosta 'con rimozione coatta'.

Saranno inoltre temporaneamente disattivati i varchi elettronici Musa per la ztl in corso Ercole I d'Este, tra corso Porta Mare e largo Castello, e in via Armari all'intersezione con via Cosmè Tura.

L'impresa appaltatrice dei lavori è la Euroscavi srl (Badia Polesine - RO), con subappaltatrice la I.C.S. Impresa Conglomerati Strade srl (Limena - PD).

Successivamente sarà realizzata la segnaletica orizzontale.

- In ripresa i lavori di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi nell'area della scuola d'infanzia Satellite

Riprenderanno lunedì 29 agosto 2022, dopo una breve pausa per ferie della ditta esecutrice, i lavori di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi nell'area della scuola d'infanzia Satellite, iniziati il 25 luglio scorso. Il progetto prevede il rifacimento completo (previa demolizione dell'esistente) dei marciapiedi di via Degli Ostaggi, da via Giuseppe Cadolini a via Ippolito Guidetti, e di via Giorgio Zucchelli nel tratto fronte scuola Satellite. Rifacimento anche del tappeto d'usura in conglomerato bituminoso (con demolizione dell'esistente) delle strade e dei marciapiedi più degradati nelle vie Andrea Franchi Bononi, Ippolito Guidetti, Giorgio Zucchelli e Giuseppe Cadolini. Al termine dei lavori sarà realizzata la segnaletica stradale orizzontale e integrata la segnaletica verticale, ai sensi del codice della strada.

Durante i lavori il transito veicolare sarà disciplinato a senso unico alternato.

Per il rifacimento completo dei marciapiedi in via Degli Ostaggi, nel tratto da via Giuseppe Cadolini a via Ippolito Guidetti, sarà invece interdetto il traffico veicolare (seguirà apposita comunicazione con la data di chiusura al traffico).

Impresa esecutrice: Robur Asfalti S.R.L. Ferrara.

- In corso il rifacimento del marciapiede di via Ripagrande a Ferrara

Sono iniziati il 12 luglio scorso i lavori, programmati dal Comune di Ferrara, per il rifacimento del marciapiede di via Ripagrande, sul lato dei numeri civici pari, a partire da via Boccacanale di Santo Stefano fino a piazzetta Gusmaria.

Il marciapiede verrà pavimentato con nuova finitura in cemento spazzolato al posto dell'attuale conglomerato bituminoso.

L'intervento rientra nel Piano comunale per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche e sarà quindi eseguito tenendo conto delle indicazioni fornite dal Piano stesso, per migliorare l'accessibilità e la fruibilità del camminamento.

Durante l'esecuzione dei lavori il transito veicolare sarà interrotto nel tratto di via Ripagrande tra via Boccacanale di Santo Stefano e via Calcagnini. Saranno ammessi al transito (con temporaneo ripristino del doppio senso di marcia), nelle aree non interessate dai lavori, i veicoli con possibilità di ricovero in aree al di fuori della sede stradale e i veicoli al servizio di persone invalide, oltre ai mezzi di pronto soccorso o emergenza. In vigore anche il divieto di sosta con rimozione coatta.

In via Boccacanale di Santo Stefano sarà revocato il senso unico di marcia con direzione da via Piangipane verso via Ripagrande nello stesso tratto e istituito il senso unico con direzione contraria.

In via Croce Bianca, via della Sacca e piazzetta Muzzina, nella fasi in cui il cantiere occuperà lo sbocco su via Ripagrande, sarà vietato il transito (eccetto autorizzati, con temporaneo ripristino del doppio senso di marcia) in tutto il tratto tra via Capo della Volte e via Ripagrande.

L'impresa esecutrice dei lavori è la ditta Moretti srl di Ferrara.

- In corso la manutenzione del marciapiede di via Bovelli a Ferrara

Hanno preso il via il 14 luglio scorso i lavori, programmati dal Comune di Ferrara, per la manutenzione ordinaria del marciapiede di via Bovelli sul lato dei numeri civici pari, da via Mortara a via Montebello.

Il marciapiede verrà pavimentato con nuova finitura in cemento spazzolato al posto dell'attuale conglomerato bituminoso.

L'intervento rientra nel Piano comunale per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche e sarà quindi eseguito tenendo conto delle indicazioni fornite dal Piano stesso, per migliorare l'accessibilità e la fruibilità del camminamento.

I lavori saranno eseguiti in tre fasi successive con chiusura al transito del singolo tratto di volta in volta interessato (v. planimetria con indicazione dei tre tratti).

Nei tratti chiusi al transito saranno ammessi (con temporaneo ripristino del doppio senso di marcia), nelle aree non interessate dai lavori, i veicoli con possibilità di ricovero in aree al di fuori della sede stradale e i veicoli al servizio di persone invalide, oltre ai mezzi di pronto soccorso o emergenza. In vigore anche il divieto di sosta con rimozione coatta.

Le modifiche alla viabilità saranno indicate da segnaletica di preavviso e deviazione, in prossimità dei tratti interessati.

L'impresa esecutrice dei lavori è la ditta Costruzioni ItalStrade (Fiscaglia - FE) in subappalto dalla ditta B.A.T.E.A. (Concordia sulla Secchia - MO).

>> AGGIORNAMENTO del 26 agosto 2022: dopo un breve perioso di sospesione per ferie della ditta esecutrice, i lavori in via Bovelli riprenderanno il 29 agosto 2022.

- Riqualificazione via Darsena: in corso la realizzazione della nuova pista ciclabile e pedonale; circolazione a senso unico di marcia in direzione di corso Isonzo

Proseguono i lavori per la riqualificazione della via Darsena, a cura del Comune di Ferrara. Fino al termine degli interventi, per permetterne l'esecuzione, sarà in vigore il SENSO UNICO di marcia su tutta la strada, con direzione da via Bologna VERSO CORSO ISONZO.

Attualmente è in corso di realizzazione la nuova pista ciclabile e pedonale sul lato sud della strada; in settembre inizierà anche la realizzazione degli allacci alle nuove reti gas e acqua già posate nei mesi scorsi.

Oltre al rinnovo di tutti i sottoservizi esistenti e dell'impianto di illuminazione, il progetto prevede il completo rinnovo della conformazione stradale, con l'inserimento di un filare di alberi e di un percorso ciclabile in sede propria. L'intervento rientra nell'ambito delle opere programmate dal Comune di Ferrara per l'area ex Mof-Darsena e finanziate dal Bando Periferie.

- Segmento ferrarese della ciclovia VenTo: lavori in corso nei piazzali di via Orlando Furioso

Proseguono i lavori affidati dal Comune di Ferrara alla ditta Imab Costruzioni srl (di Este - PD) per dare linearità al segmento ferrarese della ciclovia 'VenTo', l'itinerario cicloturistico interregionale destinato a collegare Venezia a Torino, lungo gli argini del Po. AGGIORNAMENTO del 26 agosto 2022: Sono in corso i lavori previsti all'interno dei piazzali di via Orlando Furioso che saranno interamente riqualificati per ricavare un'area composta da parcheggi, percorso ciclabile e controviale di accesso. Attualmente la ditta appaltatrice è impegnata nel completamento dell'area compresa tra via Giacomo Leopardi e corso Ercole I d'Este, dove sono in corso le asfaltature del controviale e successivamente sarà effettuata la posa della pavimentazione drenante nell'area parcheggio.L'ultimazione dei lavori, salvo residue lavorazioni di dettaglio, è prevista entro il mese di agosto 2022.

Sono già terminati, invece, gli altri tre interventi di "cucitura" del progetto, necessari a dare linearità al percorso: in via Modena, sia con il collegamento tra la ciclabile a lato della strada e quella proveniente dall'argine del canale Burana, sia con l'allargamento del marciapiedi tra via Gulinelli e via Marconi; e in corso Ercole I d'Este da via Orlando Furioso a viale della Certosa, con l'allargamento dei percorsi in trachite per rendere più accessibili e sicuri i percorsi utilizzabili sia dai ciclisti che dai pedoni.

Tutti i dettagli del progetto su CronacaComune del 3 settembre 2021

- In corso la riqualificazione di via della Paglia

Ha preso il via lo scorso 19 aprile 2022 la "Fase A" dei lavori, programmati dal Comune di Ferrara, per la riqualificazione di via della Paglia nel tratto compreso tra via Savonarola e via Zemola (intersezione e parcheggio a pettine compresi). In programma il rifacimento delle pavimentazioni di strada e marciapiedi e il rifacimento a cura di Hera Spa dei sottoservizi relativi a fognatura e rete idrica.

Per permetterne l'esecuzione l'intera via della Paglia resterà CHIUSA AL TRANSITO, con divieto di sosta 0-24 su ambo i lati; nel tratto compreso tra la via Borgo di Sotto ed il parcheggio presente in prossimità della via Zemola (escluso), sarà ripristinato il doppio senso di circolazione per i residenti, i proprietari/fruitori di passi carrai, per chi effettua brevi operazioni di carico/scarico, i veicoli al servizio di persone con disabilità e quelli adibiti a pronto soccorso o emergenza, che avranno la possibilità di accedere da via Borgo di Sotto.

I pedoni e i velocipedi sono ammessi al transito, eventualmente condotti a mano, in condizioni di massima sicurezza, compatibilmente con le esigenze del cantiere.

In via delle Vecchie è stato ripristinato il doppio senso di circolazione nel tratto compreso tra via Savonarola e via Zemola. Per agevolare le persone diversamente abili sono state istituite ulteriori aree di sosta generiche (provvisorie) a monte (via Savonarola) e a valle (Borgo di Sotto) della via Paglia. Inoltre, al fine di ampliare la possibilità di sosta per i residenti del "Settore 2" è stato revocato il divieto di sosta 8-20 presente in via Scandiana sul fronte del Palazzo Schifanoia adibendolo alla sosta per i residenti.

I lavori (fase A e B) si concluderanno presumibilmente entro l'inizio del prossimo inverno, salvo imprevisti o condizioni meteo avverse. L'impresa esecutrice è la Moretti srl di Ferrara.

- Riqualificazione via Arginone: fino a fine agosto i lavori di Hera ai sottoservizi, poi la realizzazione della nuova pista ciclabile

Hanno preso il via il 7 febbraio scorso i lavori, a cura del Comune di Ferrara, per la riqualificazione del tratto di via Arginone tra la rotatoria di via Stefano Trenti ed il sottopassaggio ferroviario ciclabile di collegamento con via San Giacomo/via Saragat, e per la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale.

E' già stata ultimata la realizzazione della nuova linea fognaria e dal 26 aprile scorso sono in corso i lavori a cura di Hera per la realizzazione delle nuove linee dell'acqua e del gas e i relativi allacci. Per consentirne l'esecuzione la via resterà CHIUSA AL NORMALE TRANSITO VEICOLARE, ammessi residenti e clienti delle attività della via (v. sotto dettagli viabilità).

I lavori di Hera si protrarranno fino alla fine di agosto 2022, dopodichè riprenderanno i lavori di realizzazione della pista ciclabile ad opera del Comune, con l'esecuzione dello scavo e la successiva realizzazione del pacchetto di sottofondo, dei bauletti di separazione dalla carreggiata e della pavimentazione in conglomerato bituminoso.

(Ulteriori dettagli sul progetto su CronacaComune del 4 febbraio 2022)

>> VIABILITA'- Per consentire la realizzazione dei lavori a cura di Hera spa, agli impianti dei sottoservizi, da martedì 26 aprile 2022 il tratto di via Arginone tra la rotatoria di via Trenti e la via Angelo Drigo (rotatoria via Bonzagni), sarà chiuso al normale transito veicolare fino alla conclusione degli interventi, prevista entro il prossimo mese di agosto. Il cantiere procederà per stralci in direzione centro città. I residenti e i clienti delle attività commerciali presenti nella via potranno accedere alle aree di volta in volta non interessate dai lavori, con ripristino del DOPPIO SENSO di circolazione. Sarà posizionata segnaletica indicante la possibilità di accesso alle attività commerciali, da via Drigo o da via Trenti, secondo le aree effettivamente occupate dal cantiere.

Le modifiche alla viabilità sono indicate da segnaletica di preavviso e deviazione, in prossimità dei tratti interessati.

------------

VIABILITA'

- Viale IV Novembre interrotto al transito dal 29 al 31 agosto per lavori di installazione di una gru

Nelle giornate di lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 agosto 2022, per consentire l'esecuzione di lavori di potatura e installazione di una gru edile a cura di privati, viale IV Novembre, a Ferrara, sarà interrotto al transito (eccetto autorizzati) nel tratto compreso tra via Cassoli e corso Piave, con deviazione sul percorso via Cassoli-via Ortigara-corso Piave.

Saranno ammessi al transito, nelle aree non interessate dai lavori, solo i veicoli con possibilità di ricovero in aree ubicate al di fuori della sede stradale, quelli al servizio dei disabili e i mezzi di soccorso.

In vigore anche il divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati della strada.



- In via Bentivoglio modifiche alla circolazione per la posa di nuove condotte del teleriscaldamento fino all'inizio dell'anno scolastico

Lunedì 22 agosto 2022 inizierà la seconda fase dei lavori a cura di Hera spa per la posa delle nuove condotte del teleriscaldamento in via Bentivoglio, con modifiche alla viabilità nel tratto compreso tra via Maragno e via Masaniello (la prima fase si è conclusa il 5 agosto scorso).

Gli interventi si svolgeranno, nello specifico, tra via Battara e via Masaniello con il cantiere che occuperà tutta la carreggiata stradale.

In particolare, i veicoli provenienti da Pontelagoscuro potranno proseguire per via Masaniello nelle due direzioni; per i veicoli provenienti dal centro cittadino di Ferrara sarà consentita la svolta in via Maragno in entrambe le direzioni.

Da via Maragno sino alla rotatoria (esclusa) di via Battara sarà inoltre consentito il transito ai residenti e per accedere alle attività commerciali presenti; su entrambe le corsie sarà ripristinato il doppio senso di circolazione.

Sarà presente segnaletica di preavviso in prossimità delle aree con modifiche alla viabilità e delle aree interessate dai lavori.

E' consigliato l'utilizzo della via Padova come alternativa alla via Bentivoglio. Sono inoltre previste deviazioni delle linee del trasporto pubblico circolanti normalmente nell'asse interessato dai lavori.

I lavori termineranno entro l'inizio dell'anno scolastico 2022-2023, salvo condizioni meteo avverse e o impedimenti di natura tecnica.

- Modifiche alla viabilità dal 22 al 31 agosto nell'area della rotatoria tra le vie Trenti e Arginone per lavori alle reti dei sottoservizi

A partire da lunedì 22 agosto e fino a mercoledì 31 agosto 2022 la società Hera spa eseguirà lavori di manutenzione alle reti dei sottoservizi presenti nella rotatoria tra le vie Trenti e Arginone, a Ferrara, con modifiche per la viabilità nell'area.

Nella prima fase sarà interamente occupata l'immissione dalla rotatoria verso via Trenti, con il transito veicolare che sarà pertanto deviato totalmente sulla via Arginone direzione centro.

Nelle fasi successive, con lavori che interesseranno prima l'immissione da via Trenti verso la rotatoria e successivamente l'uscita via Arginone direzione via Schiavoni, sarà predisposto un impianto semaforico provvisorio con programmazione del "verde" singolo per ogni singola provenienza direzione rotatoria.

Saranno quindi possibili code e rallentamenti per tutte le provenienze.

Al contempo, nella via Arginone, tratto tra da via Trenti a via Drigo, sarà istituito il senso unico di marcia con direzione centro.

Nell'area sarà presente segnaletica verticale di indirizzamento del transito veicolare nelle corrette correnti di transito possibili.

- Modifiche per la circolazione e la sosta tra via J.F. Kennedy, via Bologna e via Donatori di Sangue, fino al 30 settembre 2022

A partire da martedì 24 maggio 2022 sono previste modifiche alla viabilità per consentire l'esecuzione di lavori di manutenzione al fabbricato privato situato tra via J.F.Kennedy, via Bologna e via Donatori di Sangue, a Ferrara, con durata presunta fino al 30 settembre 2022.

In via J.F.Kennedy, sarà istituito il divieto di fermata sul lato dei numeri civici dispari nel tratto compreso tra la rotatoria del Cavallo e via Donatori di Sangue. Saranno revocati i tre stalli disabili presenti con conseguente istituzione di tre stalli disabili in via Piangipane a fronte del numero civico 5. Sarà inoltre revocata temporaneamente per tutta la durata dei lavori l'area di carico-scarico dal numero civico 5 al 17 e istituita un'area temporanea sempre in via Kennedy dal civico 31 al civico 37.

Nel tratto di via Bologna dalla rotatoria del Cavallo a piazza Travaglio sarà revocato il doppio senso di circolazione ed istituito il SENSO UNICO di marcia - eccetto cicli - con direzione dalla rotatoria del Cavallo verso piazza Travaglio. Pertanto, i veicoli provenienti da piazza Travaglio e via dei Baluardi non potranno svoltare sulla via Bologna direzione periferia ma avranno direzione obbligatoria diritto "eccetto cicli" all'intersezione con via Bologna.

In via Donatori di Sangue sarà istituito il "divieto di transito e di fermata" nel tratto compreso tra via J.F.Kennedy e l'intersezione con via Bologna.

Il transito pedonale al di sotto dei portici sarà garantito in condizioni di massima sicurezza.

Le modifiche alla viabilità saranno indicate da segnaletica di preavviso e deviazione, in prossimità dei tratti interessati.

------------

BENI MONUMENTALI

- Prospettiva di corso Giovecca: prosegue fino a inizio settembre la seconda fase del restauro con la chiusura al traffico dell'arco centrale

Prosegue, con conclusione prevista per domenica 4 settembre, la seconda fase degli interventi di restauro programmati dal Comune di Ferrara per ridare lustro al monumento settecentesco della Prospettiva di corso della Giovecca. Iniziati a fine giugno scorso, i lavori hanno già interessato il corpo laterale di destra (lato Cittadella San Rocco) e ora, per tutto il mese di agosto, interesseranno il corpo centrale, con la chiusura al transito del passaggio carrabile e l'istituzione di un percorso alternativo tramite l'apertura al traffico di via Caneva.

In particolare, fino al termine della seconda fase dei lavori, in corso della Giovecca, sarà inibito il transito dalla Prospettiva a piazzale Medaglie d'Oro, in entrambe le direzioni di marcia e i veicoli provenienti dal centro città saranno deviati sul percorso via Carlo Caneva - Cisterna del Follo verso viale Alfonso I d'Este.

Per l'accesso a corso Giovecca da parte dei veicoli diretti verso il centro città, compresi i mezzi pubblici, è invece consigliato l'utilizzo di via Rampari di San Rocco in direzione Fossato di Mortara - via Mortara.

In via Caneva sarà modificata la viabilità attualmente in vigore con l'istituzione del senso unico di marcia da corso della Giovecca verso via Cisterna del Follo, in tutto il tratto.

Le modifiche alla viabilità saranno indicate da segnaletica di preavviso e deviazione, in prossimità dei tratti interessati.

Nel dettaglio, i lavori di restauro di questa seconda fase dovrebbero concludersi il 2 settembre, mentre nelle giornate del 3 e 4 settembre è previsto lo smontaggio dei ponteggi e da lunedì 5 settembre sarà riaperto al traffico il passaggio centrale sotto la Prospettiva.

A seguire sarà realizzata la terza e ultima fase dell'intervento di restauro che interesserà il corpo laterale di sinistra (lato via Caneva) con la chiusura del passaggio pedonale e ciclabile.

I dettagli del progetto di restauro su CronacaComune del 20 giugno 2022

------------

EDILIZIA

In corso interventi di riqualificazione e adeguamento negli edifici scolastici del territorio comunale

Sono in corso interventi di riqualificazione e adeguamento in una serie di edifici scolastici del territorio comunale:

- Interventi di miglioramento sismico del nido Ciliegio Ferrara (200.000 €)

- Efficientamento energetico della scuola Bonati-Pascoli, con manutenzione straordinaria dell'impianto termico (170.000 €)

- Riqualificazione energetica scuola Primaria Matteotti: Realizzazione cappotto termico e rifacimento copertura

- Riqualificazione energetica scuola Primaria Don Milani: Realizzazione cappotto termico e sostituzione infissi

- Interventi di adeguamento antincendio e sostituzione infissi al nido Rampari - II lotto di complessivi (390.000 €)

- Lavori di adeguamento sismico della scuola INA Barco - II° lotto di complessivi (650.000 €)

- Rifacimento e sistemazione delle coperture alla scuola primaria Govoni (120.000 €)

- Sistemazione aree cortilive delle scuole: Matteo Maria Boiardo e primaria Baura (150.000 €).

------------

ILLUMINAZIONE PUBBLICA



- In corso il secondo lotto di interventi di ammodernamento dell'intera rete comunale di illuminazione pubblica - AGGIORNAMENTO del 26 agosto 2022

E' in corso il secondo lotto di interventi di riqualificazione energetica e impiantistica degli impianti di pubblica illuminazione, previsti nel "Servizio di rendimento energetico degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici del Comune di Ferrara", affidato ad Hera Luce S.r.l. In programma interventi di efficientamento energetico e adeguamento normativo per circa 7.374 punti luce. Dall'inizio dei lavori ad oggi sono stati sostituiti circa 4.865 apparecchi illuminanti.

>> Nella SETTIMANA DEL 29 AGOSTO 2022 i lavori interesseranno le seguenti aree:

- C.so Porta Mare, Via dei Morari, Magnoni, Chizzolini, Barbantini, Puccini, Paganini, Donizetti e limitrofe, Loc. Boara e Loc. Francolino con opere efficientamento energetico, posa linee elettriche e nuovi sostegni;

- Via Veneziani, Via Leopardi, Finzi, Piazzi, Belletti, Colagrande, Hanau, Teglio e limitrofe, con le opere civili (cavidotti, plinti, pozzetti, ecc.) necessarie alla posa dei componenti, per la realizzazione dei nuovi impianti.

Le opere non dovrebbero comportare rallentamenti alla viabilità ordinaria.

- Illuminazione architetturale: in corso interventi su diversi edifici monumentali di Ferrara

Dopo l'accensione della nuova illuminazione architetturale del Castello estense di Ferrara, proseguono i lavori del programma di riqualificazione dell'illuminazione architetturale di una serie di monumenti di Ferrara, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio architettonico e urbanistico della citta sfruttando le potenzialità espressive della luce. I lavori rientrano nell'ambito dell'opera di riqualificazione energetica e impiantistica della pubblica illuminazione del territorio comunale di Ferrara, affidata dal Comune ad Hera Luce srl.

Sono attualmente in corso le opere civili nell'area del Sottomura, con la posa dei basamenti, utili all'installazione dei manufatti di contenimento dei nuovi proiettori.

------------

INTERVENTI DI SCAVO A CURA DI HERA E INRETE - Aggiornamento del 26 agosto 2022

Questo l'elenco dei lavori in corso o in programma a cura di Hera spa e Inrete spa (eseguiti in accordo con l'Ufficio Scavi del Comune di Ferrara), per la posa di nuove condotte in diverse zone del territorio comunale:

- via Don Pietro Rizzo: posa condotte del teleriscaldamento;

- via A. Frank: posa nuova condotta idrica;

- via Gramicia (breve tratto in prossimità dell'impianto di depurazione): posa nuova condotta gas;

- via Conchetta (breve tratto in prossimità dell'impianto di depurazione): posa nuova condotta gas;

- corso Vittorio Veneto: posa tratto di nuova condotta fognaria;

- via Bologna (tratto di fronte al cantiere "Suburbana"): posa condotte del teleriscaldamento;

- via Zanatta angolo via Piazzi: posa tratto di nuova condotta fognaria;

- via Bentivoglio (tratto da via Masaniello a via Battara): posa condotte del teleriscaldamento.

------------

INTERVENTI DI SCAVO A CURA DI TIM/FiberCop - Aggiornamento del 26 agosto 2022

Sono in corso interventi, a cura delle Società TIM / FiberCop, per la posa di nuovi impianti teefonici in diverse vie del territorio comunale di Ferrara. I lavori prevedono scavi con tecniche innovative (minitrincea e sonde che eseguono la trivellazione orizzontale sotterranea teleguidata) e brevi tratti di scavo tradizionale, in modo tale da arrecare il minor disagio possibile ai residenti e alla viabilità. Gli interventi sono programmati e condotti da Tim/Fibercop, in accordo e con la sorveglianza dell'Ufficio Scavi del Comune di Ferrara.

Al momento gli interventi sono in corso o in programma in: Via Smeraldina, Via Baraldi, Via Carboni, Via della Spagnara, Via Modena, Via Carletti, Via X Martiri, Via Tagliaferri, Viale Po, Via Porta Catena, Via A.F. Oroboni, Corso del Popolo, via Montefiorino, Via G. Bianchi, Via Scutellari, Via Porta Catena, Via Stefani, Via Don Pietro Rizzo, Viale Olanda, Via del Naviglio, Via Belgio, Via Valle Rillo, Via Sammartina, Via Bologna, Via Messidoro, Via Falce, Via Piopponi, via Bentivoglio, Via della Canapa, Via Battara.

------------

VERDE PUBBLICO

Prosegue il programma di interventi di manutenzione del verde nel territorio comunale a cura di Ferrara Tua, in accordo con l'Amministrazione comunale. Sono in corso in queste settimane gli interventi di sfalcio dell'erba programmati nelle aree verdi, parchi, banchine e bauletti stradali, cortili scolastici e cimiteri del territorio comunale.

Alla pagina https://programmaverde.ferraratua.it/website/planning il calendario degli sfalci dei prossimi giorni con l'indicazione delle zone interessate giorno per giorno

Immagini scaricabili: