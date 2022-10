PUBBLICA ISTRUZIONE - Opera rientra nell'investimento di 356mila euro dell'amministrazione per riqualificare giardini e cortili scolastici Nuova aula didattica nello spazio esterno della scuola Bombonati

Inaugurata oggi (mercoledì 19 ottobre 2022) una delle nuove aule didattiche che sono state realizzate quest'estate a cura del Comune di Ferrara in tredici aree scolastiche, nell'ambito dell'intenso programma di riqualificazione delle aree esterne delle scuole del territorio comunale.

Il nuovo spazio inaugurato è quello realizzato per la scuola primaria Bombonati (via Boschetto 8, Ferrara), dove sono intervenuti l'assessore alla Pubblica istruzione Dorota Kusiak, l'assessore ai Lavori pubblici Andrea Maggi e la dirigente scolastica Paola Manzan. Presenti anche i bambini della scuola, il personale scolastico, rappresentanti dei genitori e referenti comunali.

La nuova struttura, che fa parte del complesso di 13 interventi di questa tipologia, è costituita da un pergolato in legno con copertura in pvc e pavimentazione antitrauma che potrà essere utilizzata come aula didattica con disponibilità di tavoli e panchine fisse. L'opera fa parte dell'investimento fatto dal Comune di Ferrara per i lavori di giardini e cortili scolastici con un valore complessivo di 356mila euro.

Immagini scaricabili: