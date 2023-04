CONSIGLIO COMUNALE - Assemblea convocata giovedì 20 aprile 2023 alle 15 - DIRETTA ONLINE Nuova seduta del Consiglio comunale di Ferrara - DOCUMENTAZIONE

Nuova seduta del Consiglio comunale di Ferrara in programma per giovedì 20 aprile 2023 alle 15 per la sessione di lavori che si terrà nella sala consiliare di piazza Municipio 2. Il calendario della riunione è stato definito dalla Commissione dei Capigruppo consiliari, convocata dal presidente del Consiglio comunale Lorenzo Poltronieri.

Il piano dei lavori prevede in apertura le comunicazioni del presidente per proseguire con l'esame di quattro delibere, quattro odg e tre mozioni.

>> Diretta e archivio audio-video al link ferrara.consiglicloud.it/home e sul canale YouTube www.youtube.com/@consigliocomunalefe.

Questo, in dettaglio, l'ordine del giorno delle sedute di Consiglio comunale:

- Comunicazioni del Presidente

Deliberazioni

1. Ass. Matteo Fornasini - Approvazione del Rendiconto della gestione dell'esercizio 2022 (Pdlc 31-2023);

2. Ass. Angela Travagli - Approvazione della cessione a favore del Comune di Ferrara da parte di Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop, dei terreni censiti in Catasto Terreni, al foglio di mappa n. 161 particella 1701 (già particella 1684/parte), necessari alla realizzazione del nuovo Palazzetto dello Sport in via Foro Boario (Pdlc 37-2023);

3. Ass. Andrea Maggi - Assenso preliminare ai sensi dell'art. 53, c. 5, della L.R. 24/2017 per l'approvazione del progetto definitivo finanziato dal PNRR, per la realizzazione del parcheggio pubblico su via Vecchio Reno, complementare al nuovo polo per infanzia in via Coronella (missione 4 - componente 1 - investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"), del cambio d'uso, dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità in variante alla pianificazione urbanistica vigente - intervento di realizzazione di nuovo polo per infanzia in via Coronella (CIA 76-2021 - CUP B71B21001830005) (Pdlc 35-2023);

4. Ass. Andrea Maggi - Approvazione integrazioni al progetto del nuovo impianto sportivo polifunzionale (CIA 35-2022 - CUP B75B22000220003) e conseguenti modifiche al programma triennale dei lavori pubblici 2023/25 - assenso preliminare ai sensi dell'art. 53, c. 5, della L.R. 24/2017, per l'approvazione del progetto definitivo in parte finanziato con PNRR (missione n. 5 - componente n. 2 - misura n. 3 "Sport e inclusione sociale" - investimento n. 3.1 - cluster 1), della sua localizzazione, in variante alla pianificazione urbanistica vigente (Pdlc 36-2023).

Mozioni e Ordini del giorno

1. Gruppi Consiliari PD - Misto - Ferrara Bene Comune - Azione Civica - Movimento 5 Stelle - Ordine del giorno sull'operato del Presidente del Consiglio Comunale (PG 188587 - 22/12/2022);

2. Gruppo Consiliare Lega Salvini Premier - Mozione di solidarietà al popolo iraniano (PG 6035 - 12/01/2023 e risoluzione PG 31426/23 Cons. Mosso-Chiappini);

3. Gruppi Consiliari Lega (Mosso) e Ferrara Nostra - Mozione restauro immagini sacre su edifici privati nel Centro Storico della Città di Ferrara e lapidi commemorative all'interno ex Caserma Pozzuolo del Friuli (PG 24654 - 13/02/2023);

4. Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle - Mozione attivazione di Comunità Energetiche (PG 27557 - 16/02/2023);

5. Gruppo Consiliare Ferrara Cambia - Ordine del giorno relativo a intitolazione di una strada o apposizione di targa commemorativa per Ginevra Canonici (PG 33483 - 24/02/2023);

6. Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia - Ordine del giorno per la realizzazione di uno spazio sportivo libero nelle vicinanze del baluardo di San Pietro (PG 55101 - 31/03/2023);

7. Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia - Ordine del giorno per la realizzazione di una aiuola commemorativa al gatto Jerry (PG 56414 - 03/04/2023).

