FIERE, MERCATI E VIABILITA' - Provvedimenti in vigore dalle 6 del 23 aprile alle 2 del 26 aprile 2023 a Ferrara Le modifiche al traffico per la Fiera di San Giorgio 2023

In occasione della tradizionale Fiera di San Giorgio a Ferrara, dalle 6 di domenica 23 aprile alle 2 di mercoledì 26 aprile 2023, viale Alfonso I d'Este, nel tratto da via Cisterna del Follo all'intersezione con Porta Romana - via San Maurelio, rimarrà chiuso al traffico (ammessi residenti e autorizzati), con divieto di fermata su entrambi i lati.

Negli stessi giorni e orari sarà in vigore il divieto di circolazione anche in via Carlo Mayr, da via Formignana a viale Alfonso I d'Este (ammessi i residenti), mentre nelle strade limitrofe (via Formignana, via XX Settembre, via Porta Romana) sarà in vigore il divieto di fermata.

Sono previste deviazioni delle linee di trasporto pubblico urbano ed extraurbano.

In allegato scaricabile l'ordinanza di viabilità completa

