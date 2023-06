CULTURA - Dal 22 giugno al 17 agosto sul molo Wunderkammer. Sabato 10/6 "Wah Wah On Stage" a Voghiera. 12, 13 e 14/6 i saggi in Darsena "Un Fiume di Musica 2023" sulla Darsena diventa anche festival della solidarietà

"Un Fiume di Musica 2023", torna con un articolato programma dal 22 giugno al 17 agosto 2023 sul molo Wunderkammer (Darsena San Paolo) e diventa anche festival della solidarietà, con l'accoglienza di un'associazione di volontariato per ogni serata. La consolidata manifestazione a cura dell'Associazione Musicisti di Ferrara aps e Consorzio Wunderkammer sarà preceduto da un'immersione nella musica giovanile indipendente con "Wah Wah On Stage" organizzata dalla redazione di Wah Wah Magazine, che lavora in seno alla Amf, ed è in programma a ingresso libero per sabato 10 giugno 2023 a partire dalle 19,45 all'interno della sagra di Sant'Antonio a Voghiera. E da lunedì 12 a mercoledì 14 giugno saliranno sul palco oltre 300 allievi della Scuola di musica moderna.

Le iniziative sono state presentate venerdì 9 giugno 2023 nella sala degli Arazzi della residenza municipale.

All'incontro con i giornalisti sono intervenuti l'assessore comunale alla Cultura Marco Gulinelli, il presidente e la vicepresidente dell'Associazione Musicisti di Ferrara APS e Consorzio Wunderkammer Roberto Formignani e Ambra Bianchi, l'insegnante di ballo e curatrice della due giorni Swing River festival di ballo swing Alice Formignani, il coordinatore staff "Un Fiume di Musica" e organizzatore Wah Wah Music Fest Raffaele Cirillo.

"Un fiume di musica - ha sottolineato l'assessore Gulinelli anche a nome del sindaco Alan Fabbri - diventa sempre di più punto di riferimento per la città, come la Scuola di Musica Moderna che ha raggiunto 750 allievi. La manifestazione sarà un'occasione per immergersi in serate musicali con offerte di qualità dal rock al blues passando per il jazz e la musica brasiliana".

L’ingresso sarà come sempre gratuito, con allestimenti di numerosi tavoli e posti a sedere anche per chi vuole mnangiare o bere. Ore 19 apertura cancelli e ore 21 inizio concerti.

Per info: sito web www.scuoladimusicamoderna.it/primo-piano/un-fiume-di-musica-2023, email unfiumedimusica@gmail.com.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

MUSICA DAL VIVO - SOLIDARIETÀ, - FOOD & DRINKS - INGRESSO LIBERO

A Ferrara la musica torna a scorrere lungo il fiume Volano; arriva l'ottava edizione di "Un Fiume di Musica, con un programma ricco di buona musica.

Dal 22 giugno al 17 agosto, il Molo Wunderkammer, sul retro di Palazzo Savonuzzi in via Darsena, 57, si trasformerà in una vivace piazza sul fiume grazie alle serate musicali organizzate dall'Associazione Musicisti di Ferrara APS.

Festival della Solidarietà

La Darsena di San Paolo si trasformerà in una meravigliosa piazza musicale che promette di celebrare non solo la musica, ma anche l'essenza della solidarietà. Un luogo dove le organizzazioni di volontariato locali, alternandosi in uno spazio a loro dedicato, avranno la possibilità di raccontarsi e raccogliere fondi per sostenere i loro progetti solidali all'interno della comunità. All'ingresso di Un Fiume di Musica presso il Molo Wunderkammer, verrà allestito un banchetto dedicato, dove le persone che verranno ai concerti avranno la possibilità di lasciare un'offerta libera, che andrà interamente devoluta alle associazioni di volontariato che hanno aderito al progetto. Un gesto di generosità e di vicinanza nei confronti di coloro che, con la loro dedizione e il loro impegno, contribuiscono a rendere la nostra città un posto migliore. Ecco perché Un Fiume di Musica quest'anno sarà un festival di musica per la solidarietà; che non solo regalerà momenti di spensieratezza e divertimento, ma darà anche l'opportunità di dare il proprio contributo alla comunità e di fare la differenza nella vita degli altri.

MUSICA DAL VIVO - SOLIDARIETÀ, - FOOD & DRINKS - INGRESSO LIBERO

Filo rosso del progetto sono gli appuntamenti settimanali del lunedì e giovedì sera in darsena, dove è possibile ascoltare musica dal vivo; diversi repertori e differenti sonorità si avvicenderanno una settimana dopo l'altra per un totale di 21 concerti che vedranno coinvolti più di 100 musicisti professionisti.

Dalle ore 19,00 si potrà accedere ad ingresso libero, per accomodarsi al tavolo con la possibilità di consumazione di food & drinks a cura del Bar gestito dallo Staff di Un Fiume di Musica e novità di quest'anno, cibo con truck food gourmet a cura di "I Do Compari" di Gaiba.

Come nelle edizioni precedenti i concerti saranno caratterizzati da sonorità ricercate e volumi contenuti, nel rispetto del quartiere che ci ospita e dei suoi abitanti; un quartiere di cui, come presidio culturale, facciamo parte da 11 anni e che ci ha sempre accolti con benevolenza e partecipazione.

Un Fiume di Musica è un progetto curato dall'Associazione Musicisti di Ferrara - Scuola di Musica Moderna, in collaborazione con il Consorzio Wunderkammer (di cui l'AMF fa parte) con il patrocinio e il contributo del Comune di Ferrara.

info: unfiumedimusica@gmail.com

COLLABORAZIONI

Jazz Club Ferrara - Dipartimento Jazz del Conservatorio di Musica G.Frescobaldi di Ferrara - Wah Wah Magazine - Il Gruppo dei 10 - Scuola di Artigianato Artistico del Centopievese - Flying Boppers

JAZZ CLUB FERRARA e DIPARTIMENTO JAZZ DEL CONSERVATORIO G.

FRESCOBALDI DI FERRARA. Anche quest'anno si rinnova la collaborazione con il Jazz Club Ferrara che curerà la programmazione dei lunedì sera nel mese di luglio, proponendo blasonati artisti nazionali ed internazionali e giovani interpreti di talento, mentre il 26 giugno e 3 luglio, verranno ospitate le esibizioni degli allievi e docenti del Dipartimento Jazz del Conservatorio G. Frescobaldi di Ferrara; un fiume di jazz per cinque appuntamenti imperdibili, non solo per gli amanti del genere.

WAH WAH MAGAZINE - nato nel 2017 all'interno dell'Associazione musicisti di Ferrara - APS per il progetto ANCI "Giardino Creativo" è una rivista online a tema musicale, con lo scopo di divulgare ed incentivare l'interesse, la passione e la sensibilità dei giovani dell'ambiente ferrarese nei confronti della musica. Dalla sua fondazione la redazione è ospite all'interno di Un fiume di musica con il Wah Wah Music Fest atto a far esibire e conoscere giovani artisti indipendenti del panorama ferrarese.

IL GRUPPO DEI 10 - Associazione con la quale collaboriamo fin dal nostro arrivo in Darsena e che ha portato molti concerti presso l'Aula Magna Stefano Tassinari situata all'interno dell' AMF; con loro organizzeremo la quinta edizione di Gypsy Guitar.

SCUOLA DI ARTIGIANATO ARTISTICO DEL CENTOPIEVESE - Una bella collaborazione con la Scuola di Artigianato Artistico del Centopievese, che da quasi 40 anni, si dedica con particolare attenzione alla liuteria; curata da Giovanni Intellisano e Marco Pontillo, all'interno della Sala Wunderkammer verrà da loro allestita una mostra di chitarre, dedicata a Mario Maccaferri, in concomitanza del Festival Gipsy Guitar.

SWING RIVER con FLYING BOPPERS - Il progetto SWING RIVER nasce nel 2021 all'interno della Scuola di Musica Moderna di Ferrara con l'obiettivo di avvicinare il ballo alla cultura swing, attraverso lezioni, guide all'ascolto e serate a tema che uniscono la musica dal vivo alla pratica danzante.

Il 2021-22 ha visto la nascita della Boppers Band, ragazzi dei corsi di musica che si sono uniti in un gruppo a supporto del corso di ballo con veri e propri concerti durante le lezioni di boogie woogie e lindy hop.

Il 2022-23 ha posto invece l'attenzione sulle strutture musicali dei brani Blues e Swing, grazie a lezioni mirate e all'inserto teorico tenuto da un insegnante dell'Associazione Musicisti di Ferrara.

TRE FESTIVAL ALL'INTERNO DELLA RASSEGNA

Quest'anno diventano tre i "mini" festival all'interno di Un Fiume di Musica 2023.

Il primo sarà il 29 giugno , vedrà il ritorno di Gypsy Guitar, giunta anch'essa alla quinta edizione, con mostra di strumenti musicali presso la Sala Wunderkammer e concerto sul fiume, allo scopo di mettere in risalto l'operato del liutaio centese Mario Maccaferri, inventore e ideatore della chitarra che ha dato voce e suono al grande chitarrista

Manouche Django Reinhardt, Sultano dello Swing e punto di riferimento mondiale. A seguire "SWING RIVER il festival" che si terrà il 14 e 15 luglio all'interno della manifestazione già nota Un Fiume di Musica, due serate all'insegna dello swing e del rock and roll.

Il Molo Wunderkammer ospiterà un week-end tutto dal sapore Vintage. Il programma di entrambe le giornate parte alle ore 18:00 con stage gratuiti di ballo aperti a tutti, per continuare con un aperitivo musicale durante il quale si potrà oltre che mangiare anche ballare sulla grande pista da ballo che per l'occasione verrà montata lungo le rive della Darsena.

Venerdì 14 luglio la serata sarà tutta Rock and Roll.

Il dj-set anni ‘50 sarà curato da Dj Axel "WoodPecker" (Treviso) con ritmi Rock'N'Roll, Rockabilly, Rhythm'n Blues, Boogie, Jump and Jive che coi suoi vinili scalderà la pista.

La musica dal vivo sarà di un gruppo anch'esso noto nell'ambiente, i P51 Airplanes (Rovigo) che da vent'anni ormai fa ballare e saltare il proprio pubblico sulle indimenticabili note del più classico Rock&Roll d'oltre oceano. L'energia delle esibizioni e la fedeltà nel riprodurre le sonorità dei classici dell'epoca ha sempre contraddistinto e fatto apprezzare i P-51 agli appassionati del genere ed anche dal pubblico neofita.

Sabato 15 luglio aprirà e chiuderà la serata Dj Serj, cultore della musica Jazz, dal ragtime al Be-Bop. Il suo passato di ballerino di Lindy Hop gli permette di mettere sempre il brano giusto al momento giusto!

La formazione che suonerà "sull'acqua" sarà The Continental Kings, band che propone un mix di swing e jump blues portando avanti le sonorità della tradizione americana della musica nera mescolata allo stile tipico degli italo americani dell'area di New York.

Oltre ai dj-set, ai concerti, alle lezioni di ballo, "SWING RIVER il festival" ospiterà un vero e proprio Vintage Market; ballerini e non, potranno curiosare tra le diverse bancarelle a tema allestite presso il Consorzio Wunderkammer.

L'ingresso sarà a Offerta Libera, e il ricavato sarà devoluto a ANDOS (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) e all'Associazione NADIYA Onlus (la cui attività principale è la conduzione di una casa di accoglienza riservata a sole donne, prevalentemente straniere, in difficoltà).

La serata ferragostane del 14 e 15 agosto, saranno dedicate alla quinta edizione del Wah Wah Music Fest, festival di musica d'autore indipendente curato dalla redazione di Wah Wah Magazine, rivista online a tema musicale nata nel 2017 ad opera di un gruppo di giovani studenti della Scuola di Musica Moderna di Ferrara all'interno del progetto "Giardino Creativo", con il principale scopo di divulgare ed incentivare l'interesse e la passione dei giovani dell'ambiente ferrarese e limitrofo.

SPONSOR

Siamo felici quest'anno di annoverare più di uno sponsor a sostegno della rassegna. Si tratta di realtà che comprendono l'importanza del supporto economico che per azioni come Un Fiume di Musica, dove tutti gli eventi sono fruibili gratuitamente, gratuitamente, sono indispensabili.

Per questo ringraziamo Ghedini Auto, Generali Assicurazioni, Marco Pontillo Music Store che da subito si sono resi disponibili e sensibili nell'aiutare una realtà culturale del territorio, in totale sinergia con la nostra mission.

L'ingresso sarà come sempre gratuito, con allestimenti di numerosi tavoli e posti a sedere , dando la possibilità alle persone, di ascoltare il concerto prendendo (se lo vorranno) qualcosa da bere o da mangiare.

ore 19,00 apertura cancelli - ore 21,00 inizio concerto

info: unfiumedimusica@gmail.com

LA DARSENA DI FERRARA COME INFRASTRUTTURA DI COMUNITÀ

Il Consorzio Wunderkammer e l'insieme di associazioni che ne fanno parte, è un centro di produzione culturale che dal 2012 reinterpreta in chiave contemporanea il concetto di "camera delle meraviglie" per raccogliere e organizzare in maniera innovativa le capacità artistiche e produttive del territorio. Wunderkammer fa inclusione sociale e alleva talenti. È punto di accesso ai servizi di welfare e orientamento verso la creazione di impresa. È uno spazio di produzione e di lavoro, che fa convivere l'artigiano e la postazione per il giovane creativo, la start-up e l'associazione e il coworking. Quella che fino a ieri era una banchina abbandonata è diventata una piazza urbana, un parco dove far giocare i propri figli e trascorrere una serata in compagnia di amici e buona musica. Azioni concrete, con al centro la cultura, la musica, l'arte, lo sport e percorsi educativi, con attenzione e cura del quartiere che lo ospita, cercando sempre di dare al pubblico una qualità alta degli eventi proposti, per diventare un importante punto di riferimento e aggregazione cittadina.

AZIONI CONCRETE

Cultura - Musica - Arte - Sport - Percorsi educativi - Riqualificazione

L'edizione 2023 si prospetta ancora più ricca e darà l'opportunità a molte persone di ogni età, di avvicendarsi in un luogo che se in questi anni ha visto sempre costanti cambiamenti (anche grazie al focus messo in atto da questo tipo di manifestazioni), sta finalmente vivendo un momento storico importante con il rifacimento dell'intera darsena ad opera del Comune di Ferrara grazie ai fondi del Progetto Periferie.

L'Associazione Fiumana con il battello fluviale Nena, organizzerà anche quest'anno, navigazioni urbane prima dei concerti, a partire dalle 19.30.

Info e prenotazioni: http://www.lanena.it

Immagini scaricabili:

Allegati scaricabili: