CONSIGLIO COMUNALE - Lunedì 2 ottobre 2023 alle 15 nella sala consiliare di piazza Municipio 2 e con diretta online Nuova seduta del Consiglio comunale di Ferrara - DOCUMENTAZIONE

Nuova seduta del Consiglio comunale di Ferrara quella in programma per lunedì 2 ottobre 2023 alle 15, nella sala consiliare di piazza Municipio 2 e con diretta online. Il calendario della riunione è stato definito dalla Commissione dei Capigruppo consiliari, convocata dal presidente del Consiglio comunale Lorenzo Poltronieri.

Il piano dei lavori prevede in apertura la delibera per la surroga consiliare, per proseguire con l'esame di altre 2 delibere, 6 odg e 3 mozioni .

>> Diretta e archivio audio-video al link ferrara.consiglicloud.it/home e sul canale YouTube www.youtube.com/@consigliocomunalefe.

Questo, in dettaglio, il piano dei lavori della seduta del Consiglio comunale:

Comunicazioni del Presidente e deliberazione

Deliberazioni

- Sindaco Alan Fabbri illustrerà delibera in merito alla Surrogazione dalla carica di consigliere comunale di Stefano Solaroli del gruppo Lega (Pdlc 90 - 2023);

- Sindaco Alan Fabbri illustrerà delibera in merito alla Elezione del presidente e del vice presidente della 1^ Commissione Consiliare permanente (Pdlc 91 - 2023);

- Ass. Cristina Coletti illustrerà delibera in merito alla Commissione per l'esame dei ricorsi alla graduatoria provvisoria ERP - sostituzione componente della Commissione (Pdlc 70 - 2023).

Ordini del giorno e mozioni

- Gruppo Fratelli d'Italia - Ordine del giorno in merito all'avvio di uno di fattibilità sul commercio locale comunale (PG 148941 - 19/09/2023);

- Gruppo Movimento 5 Stelle - Ordine del Giorno proposta di conferimento della cittadinanza onoraria al giornalista Julian Assange (PG 132010 - 21/08/2023);

- Gruppi Lega - Ferrara Nostra - Ferrara Cambia - Prima Ferrara - Forza Italia - Fratelli d'Italia - Ordine del giorno relativo alla promozione di azioni di tutela all'incolumità del personale sanitario italiano - emendamento cons. Colaiacovo - Dall'Acqua PG 112461/23 (PG 72730 - 03/05/2023);

- Gruppo Lega (Mosso - Franchini) e Gruppo Ferrara Nostra - Mozione sul completamento degli studi sull'opera attribuita a Dominikos Theotokòpoulos, anche conosciuto come El Greco, esposta alla Pinacoteca Nazionale di Ferrara, appartenente al complesso museale autonomo delle Gallerie Estensi (PG 92027 - 31/05/2023);

- Gruppi PD (Chiappini) e Ferrara Bene Comune - Ordine del giorno sul Piano Nazionale Garanzia Infanzia (PG 103163 - 20/06/2023);

- Gruppo PD (Nanni-Vignolo) - Ordine del giorno sulla perdurante carenza di agenti e altro personale di polizia penitenziaria presso la Casa Circondariale "Costantino Satta" di Ferrara con emendamento Cons. Nanni PG 147722/23 (PG 103311 - 20/06/2023);

- Gruppi Ferrara Bene Comune - Azione Civica - PD - Mozione per il finanziamento di un percorso partecipativo per la riqualificazione dell'ex caserma Pozzuolo del Friuli (PG 112244 - 03/07/2023);

- Gruppo Fratelli d'Italia - Ordine del giorno di tutela del commercio ambulante (PG 114313 - 06/07/2023);

- Gruppo Forza Italia - Mozione per contrastare il fenomeno degli immobili commerciali sfitti e per incentivare l'insediamento di nuove attività commerciali di vicinato (PG 147990 - 18/09/2023).

