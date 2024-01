CONSIGLIO COMUNALE - Assemblea convocata per lunedì 5 febbraio 2024 alle 15 - DIRETTA ONLINE Nuova seduta del Consiglio comunale di Ferrara - DOCUMENTAZIONE

Nuova seduta del Consiglio comunale di Ferrara quella in programma per lunedì 5 febbraio 2024 alle 15, nella sala consiliare di piazza Municipio 2 e con diretta online. Il calendario della riunione è stato definito dalla Commissione dei Capigruppo consiliari, convocata dal presidente del Consiglio comunale Lorenzo Poltronieri.

Il piano dei lavori prevede in apertura le comunicazioni del presidente e un'interrogazione a risposta immediata, per proseguire con l'esame di sei delibere e undici tra mozioni e odg.

>> Diretta e archivio audio-video al link ferrara.consiglicloud.it/home e sul canale YouTube www.youtube.com/@consigliocomunalefe.

Questo, in dettaglio, l'ordine del giorno della seduta di Consiglio comunale:

- Comunicazioni del presidente

- Lettura e approvazione verbali delle sedute dei Consigli comunali del 03/07/2023 - 18/09/2023 - 02/10/2023 - 10/10/2023 - 23/10/2023 - 20/11/2023 - 27/11/2023 - 04/12/2023 - 11/12/2023 - 12/12/2023 - 18/12/2023 - 19/12/2023 - 20/12/2023.

- Comunicazione al Consiglio Comunale - ai sensi dell'art. 166 - comma 2 - del d. lgs. 267/2000 di prelevamento dal fondo di riserva - delibera di giunta comunale n. 730/2023 del 19/12/20223

Deliberazioni

1) Ass. Cristina Coletti illustrerà la pratica in merito alla Istituzione della figura del "Garante dei diritti degli anziani" e approvazione del relativo regolamento (124 - 2023).

2) Ass. Nicola Lodi - Autorizzazione al rilascio di permesso di costruire in deroga alle norme del Rue vigente richiesta in data 31/01/2023 - PG 16753/23 - P.R. 600/23 dalla Tper S.p.A. per il posizionamento di manufatto prefabbricato destinato a servizio igienico per il personale viaggiante Tper S.p.A. presso il capolinea autobus Barco (Fe) - via dell'Indipendenza (141 - 2023).

3) Ass. Nicola Lodi - Autorizzazione al rilascio di permesso di costruire in deroga alle

norme del Rue vigente richiesta in data 02/02/2023 - PG 18947/23 - P.R. 619/23 dalla Tper S.p.A. per il posizionamento di manufatto prefabbricato destinato a servizio igienico per il personale viaggiante Tper S.p.A. presso il capolinea autobus Porotto (Fe) - via G. Ungaretti (142 - 2023).

4) Ass. Nicola Lodi - Assenso preliminare, ai sensi dell'art. 53, comma 5, della LR 24/2017 - Procedimento unico per l'approvazione del progetto definitivo dell'opera pubblica, per la realizzazione di un tratto di pista ciclabile sulla SS 64 in località Montalbano, da via Lampone alla strada di accesso al campo sportivo, dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità in variante alla pianificazione urbanistica comunale vigente, con valore ed effetto di "Poc stralcio" (6 - 2024).

5) Ass. Nicola Lodi - Approvazione ai sensi dell'art. 158 bis del D.Lgs. 152/2006 del progetto definitivo "collegamento fognario a Poggio Renatico ed eliminazione del depuratore di Montalbano" in variante agli strumenti urbanistici del Comune di Ferrara con valore ed effetti di "Poc stralcio" - proponente Hera S.p.A. (8 - 2024).

6) Ass. Nicola Lodi - Procedimento unico ai sensi dell'ex art. 53, comma 1, lettera A) della legge regionale n. 24/2017 per l'approvazione dei progetti definitivi delle Opere pubbliche finanziate dal PNRR (investimento Pinqua) e del progetto di fattibilità tecnico economica del parcheggio pubblico su via Beethoven della loro localizzazione e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità in variante alla pianificazione urbanistica vigente del Comune di Ferrara -intervento di riqualificazione e completamento del comparto "Ex direzionale pubblico di via Beethoven" - Ratifica della determina motivata n. 111 del 23/01/2024 di conclusione positiva della conferenza dei servizi decisoria ex art. 14 ter e segg. Legge 241/1990 del 19/01/2024 (14 - 2024).

7) Ass. Andrea Maggi - Intervento di piantagione forestale permanente in via Trasvolatori Atlantici, realizzato nell'ambito del progetto candidato a contributo regionale approvato con atto di G.C. n. 282/2022 del 14/06/2022 - approvazione del piano di gestione semplificato di coltura e di conservazione (2 - 2024).

Ordini del Giorno e Mozioni

- Gruppo PD (Cons. D. Nanni e Cons. I. Baraldi) - Mozione per implementare la programmazione e l'efficacia della promozione turistica di Ferrara sui mercati nazionali ed internazionali (PG 3879 - 09/01/2024 ).

- Gruppi Misto - Movimento 5 Stelle - Partito Democratico - Azione Civica - Ferrara Bene Comune (prima firmataria Cons. A. Ferraresi) - Mozione per richiesta di dimissioni di Vittorio Sgarbi da Presidente della Fondazione Ferrara Arte (PG 7563 - 15/01/2024 ).

- Gruppi PD (prima firmataria Cons. M. Dall'Acqua)- Azione Civica - M5S - Misto - Ferrara Bene Comune - Ordine del giorno su reintegrazione fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione ed emanazione dei decreti attuativi necessari per l'inserimento dei disturbi alimentari nei Livelli Essenziali di Assistenza-Lea (PG 9248 - 17/01/2024).

- Gruppo Forza Italia (Cons. Peruffo Cons. D'Andrea) - Gruppi Ferrara Cambia - Fratelli d'Italia - Ferrara Nostra - Lega - Prima Ferrara - Ordine del giorno in merito all'avvio di un tavolo con la Regione E.R. sull'aumento delle tariffe per le prestazioni sociosanitarie (PG 12941 - 23/01/2024).

- Gruppi Consiliari Lega - Ferrara Nostra - Ferrara Cambia - Forza Italia - Prima Ferrara - Fratelli d'Italia - Ordine del giorno in merito alla revisione dei criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia popolare da parte della Regione Emilia Romagna (PG 13224 - 23/01/2024).

- Gruppi Lega - Ferrara Cambia - Fratelli d'Italia - Forza Italia (primo firmatario Cons. A. Mosso) - Mozione per la creazione di area verde attrezzata zona via del Campo/via Poletti ed apposizione targa a ricordo del Carabiniere Isidoro Fontana (PG 15949 - 26/01/2024).

- Gruppi Lega - Ferrara Cambia - Prima Ferrara - Forza Italia - Fratelli d'Italia (primo firmatario Cons. A. Mosso) - Mozione per la richiesta di intitolazione di un luogo pubblico del Comune di Ferrara alla memoria di Don Pietro Maria Zanarini (PG 15993 - 26/01/2024).

