VIABILITA' - Provvedimenti in vigore nelle giornate degli spettacoli in piazza Trento Trieste, tra il 20 giugno e il 2 luglio 2024 "Ferrara Summer Festival 2024": le modifiche alla viabilità in centro storico

In occasione degli spettacoli del "Ferrara Summer Festival 2024", in programma in piazza Trento e Trieste a Ferrara in una serie di serate tra il 20 giugno e il 2 luglio 2024, saranno in vigore alcuni provvedimenti di modifica della viabilità in centro storico a Ferrara.



Queste le principali misure previste nelle giornate degli spettacoli (calendario aggiornato alla pagina https://www.ferrarasummerfestival.it/programma/):

- DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 03.00 DEL GIORNO SUCCESSIVO NEI GIORNI 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 GIUGNO E 2 LUGLIO 2024:

Corso Martiri della Libertà, piazza Savonarola, piazza Cattedrale, piazza Trento Trieste e corso Porta Reno (tratto da via Amendola a piazza Trento Trieste): istituzione di divieto di fermata e di circolazione, ammessi i veicoli dell'organizzazione, di polizia e di pronto intervento e soccorso;

Corso Porta Reno (tratto da via Amendola a via C.Mayr): istituzione di divieto di circolazione, ammessi i veicoli dell'organizzazione, dei residenti, di polizia e di pronto intervento e soccorso;

Corso Porta Reno (tratto da via Vaspergolo a via Amendola): istituzione di divieto di fermata ambo i lati;

Piazza Savonarola: sospensione area taxi ed istituzione della stessa in largo Castello nel tratto da via Borgo dei Leoni all'area Taxi esistente e contestuale sospensione dell'area di carico e scarico;

Via dei Teatini: istituzione di doppio senso di circolazione.

- DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 03:00 DEL GIORNO SUCCESSIVO NEI GIORNI 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 GIUGNO E 2 LUGLIO 2024:

Piazza Trento Trieste (tratto da via San Romano a via Mazzini): istituzione del divieto di circolazione ammessi i veicoli dell'organizzazione, di polizia e di pronto intervento e soccorso.

Nelle serate degli spettacoli verranno realizzate apposite barriere anticarro con transenne nelle modalità già collaudate in precedenti occasioni, in corso Martiri della Libertà/corso Giovecca, corso Porta Reno/via Amendola, corso Porta Reno/via C.Mayr, via Mazzini/via Vignatagliata, via Contrari, via Canonica e via Cairoli, a tutela della pubblica incolumità.

Saranno possibili deviazioni delle linee di trasporto pubblico

