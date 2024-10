SALA NEMESIO ORSATTI - Sabato 12 ottobre 2024 alle 16:30 l'inaugurazione in via Risorgimento 4 a Pontelagoscuro "I Ponti di Ponte" in mostra con antiche stampe e immagini d'epoca

Mostra temporanea su "I Ponti di Ponte" a cura della Pro loco di Pontelagoscuro quella che si inaugura sabato 12 ottobre 2024 alle 16:30 nella sala Nemesio Orsatti di Pontelagoscuro (via Risorgimento 4). L'iniziativa storico-culturale, inedita a Pontelagoscuro, è inserita nel programma dell'Antica Fiera di Santa Teresa coordinata dal Comitato Vivere Insieme e patrocinata dal Comune di Ferrara. Due passeggiate, tra argine e abitato di Ponte Vecchio, sono inoltre in programma per le mattine di domenica 20 e domenica 27 ottobre 2024.

Il percorso espositivo, interamente ideato, realizzato e allestito da soci e socie della Pro loco, si sviluppa attraverso i secoli, mettendo in luce una selezione di riproduzioni di stampe antiche disegni, dagherrotipi e fotografie dove si snoda la storia dei collegamenti che hanno unito le due sponde del fiume Po a Pontelagoscuro.

I ponti hanno da sempre rappresentato una delle maggiori sfide ingegneristiche che l'uomo ha dovuto superare tanto che, nella loro costruzione, troviamo applicate le tecnologie più innovative di ogni epoca.

I ponti sul Po, fiume capriccioso e turbolento dai gorghi profondi, sono sempre stati il modo per oltrepassare uno fra i più importanti confini naturali italiani, per secoli linea di demarcazione fra stati diversi.

Il paese di Pontelagoscuro, dalla sua fondazione, ha sempre avuto un grande peso nel sistema viario. Già dai tempi dell'Impero Romano, per la sua posizione, ha assunto una particolare importanza come centro delle vie di comunicazione. Nel corso dei secoli queste sono state continuamente potenziate facendo assumere al paese, per la sua posizione, un valore strategico unico.

Sito in fregio al fiume Po, forse la maggiore via di comunicazione fluviale della penisola, attraversato da strade di grande respiro e, in tempi più recenti, arteria ferroviaria strategica, è sempre stato un'importante nodo della logistica civile, militare e commerciale.

Il Lago Scuro, con i suoi forti, fu un solido baluardo per gli Estensi per diventare, sotto lo Stato Pontificio, Ponti Obscuri Lacus, Porto Franco e frontiera di Stato e infine, per la sua posizione, divenne il principale insediamento industriale e commerciale di Ferrara fino alla Seconda Guerra Mondiale.

Pontelagoscuro è sempre stato un punto focale sia di divisione e difesa, che di unione e accoglienza e attraversare il fiume Po è sempre stato possibile sia con i mezzi creati dall'uomo nelle diverse epoche, sia per gli eventi naturali.

La mostra si articola in un percorso attraverso pannelli, stampe e una pubblicazione che illustrano come nelle diverse epoche il fiume a Pontelagoscuro sia stato frontiera e difesa insuperabile ma anche punto di unione attraverso la logistica dei collegamenti con varie strutture adeguate ai vari periodi.

In mostra si può apprezzare anche la riproduzione, in scala, del primo ponte ferroviario interamente in legno costruito nel 1866 dopo l'unità di Italia, realizzato dallo storico pontesano Walter Ferrari in collaborazione con il noto modellista ferrarese Franco Ragazzi. Lo stesso Walter Ferrari ha curato una sezione della mostra comprendente, oltre al modellino, anche diversi posters dedicati a documenti e immagini di grande valore e interesse storico.

Sono previste passeggiate per visitare i luoghi dove nelle varie epoche sono stati approntati attraversamenti del fiume con strutture galleggianti come ponti di barche e passerelle e dove sono stati costruiti i ponti che nel tempo hanno permesso il superamento del fiume.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 13 ottobre al 3 novembre, da lunedì a venerdì dalle ore 16 alle ore 18,30, domenica 13 e 20 ottobre anche dalle 10,30 alle 12 e dalle 16 alle 18, con entrata a offerta libera, mentre le passeggiate si svolgeranno domenica 20 e 27 ottobre con partenza ore 10,30 dalla Sala Nemesio Orsatti, previa prenotazione con sms o whattsapp ai numeri 347 8022910 e 370 3318378.

Per info relative alla mostra e ai contenuti sono disponibili sul sito della Proloco di Pontelagoscuro: www.prolocopontelagoscuro.it/ipontidiponte

