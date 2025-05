CULTURA - Presentata in Comune la rassegna in programma dal 2 giugno al 17 luglio 2025 in via Darsena 57 Un Fiume di Musica 2025: musica che crea spazi di cultura e comunità lungo la Darsena a Ferrara

Un Fiume Di Musica 2025 | Decima edizione

Musica Dal Vivo - Solidarietà - Drinks & Foods - Ingresso Libero

A Ferrara la musica torna protagonista lungo le sponde del fiume Volano con la decima edizione di Un Fiume di Musica, rassegna promossa dall'Associazione Musicisti di Ferrara APS.

Dal 2 giugno al 17 luglio 2025, il Molo Wunderkammer, situato sul retro di Palazzo Savonuzzi in via Darsena 57, ospiterà una serie di appuntamenti serali che trasformeranno l'area in un punto d'incontro culturale e musicale, contribuendo alla valorizzazione del territorio fluviale.

La rassegna è stata ufficialmente presentata in residenza municipale martedì 27 maggio 2025, da Marco Gulinelli, assessore comunale alla Cultura, Musei, Monumenti Storici e Civiltà Ferrarese, Unesco, Beni monumentali e Palio, Roberto Formignani, presidente dell'Associazione Musicisti di Ferrara APS e Consorzio Wunderkammer, Ludovico Bignardi, vicepresidente Associazione Musicisti di Ferrara APS, Alice Formignani, consigliere Associazione Musicisti di Ferrara e coordinatrice organizzativa, Federico D'Anneo, presidente Jazz Club Ferrara e Antonio Utili, scenografo e regista.

"Questa rassegna costituisce un evento insostituibile - ha affermato l'assessore comunale alla cultura Marco Gulinelli in apertura di incontro - che unisce musica, arte, impegno e partecipazione, nato dall'idea del presidente della scuola di musica, Roberto Formignani, vero protagonista insieme a tutti i suoi collaboratori. La musica come strumento per valorizzare la solidarietà, la collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio e la condivisione di spazi e infrastrutture di comunità. Non si tratta solo di concerti ma anche di un'occasione per dimostrare la trasversalità e la forza delle nostre associazioni culturali, creando legami più forti e generando maggiore solidarietà. Dietro 'Un fiume di musica' c'è un'idea semplice ma profonda, mettendo insieme passioni e sacrifici, del presidente, dello staff, della scuola di musica e di tutti i volontari che lavorano per dare sempre il massimo".

FESTIVAL DELLA SOLIDARIETÀ

La Darsena di San Paolo si appresta a divenire un contesto simbolico e concreto di celebrazione non solo dell'arte musicale, ma anche dei valori fondanti della solidarietà. L'iniziativa prevede la partecipazione attiva di organizzazioni di volontariato del territorio, le quali, avvicendandosi in spazi espositivi loro dedicati, avranno l'opportunità di presentare le proprie attività e raccogliere fondi a sostegno dei progetti di utilità sociale rivolti alla comunità locale. In prossimità dell'ingresso del Molo Wunderkammer sarà predisposto un punto di raccolta gestito in forma di banchetto informativo, presso il quale i partecipanti agli eventi musicali potranno lasciare un'offerta libera. L'intero ricavato sarà devoluto alle associazioni aderenti all'iniziativa, configurandosi come atto concreto di sostegno verso coloro che, attraverso impegno costante e dedizione, operano quotidianamente per il miglioramento del tessuto sociale cittadino. Il progetto Un Fiume di Musica si pone così quale espressione sinergica di cultura musicale e partecipazione solidale, offrendo occasioni di intrattenimento che si coniugano con la possibilità di contribuire attivamente al benessere collettivo. L'iniziativa si configura, pertanto, come un momento significativo di cittadinanza attiva e responsabilità sociale.

Il cuore del progetto sono gli appuntamenti settimanali del lunedì e del giovedì sera in Darsena, a questi appuntamenti si aggiungeranno, in alcune occasioni, anche un martedì dedicato a uno spettacolo teatrale, ampliando così l'offerta culturale del programma. Il calendario prevede inoltre alcuni eventi speciali, come il concerto di venerdì 20 giugno e, a seguire, "Swing River", che animerà anche le giornate di sabato 21 e domenica 22 giugno, con concerti, masterclass e iniziative ispirate all'atmosfera swing. Ogni settimana si alterneranno repertori e sonorità differenti, per un totale di 20 serate che coinvolgeranno oltre 100 musicisti professionisti.

Completano il programma i saggi AMF, in programma il 10, 11 e 12 giugno, che vedranno protagonisti gli allievi della scuola in un momento di condivisione e festa aperto al pubblico. Saranno tre giornate nelle quali si avrà la possibilità di ascoltare più di 70 brani suonati da più di 300 allievi degli oltre 700 che frequentano la Scuola di Musica Moderna con organici anche molto complessi e numerosi.

Le tre giornate saranno la chiusura di altri 14 saggi svolti nell'aula magna Stefano Tassinari della Scuola di Musca Moderna di Ferrara e nella sala Wunderkammer, con esibizioni di allievi più piccoli (a partire dai 3 anni di età) e gli studenti delle classi ad indirizzo classico.

A partire dalle ore 20:00, l'accesso sarà libero. Gli ospiti potranno accomodarsi ai tavoli e godere della serata con la possibilità di consumare bevande servite dal bar, gestito dallo staff di Un Fiume di Musica. Per chi desidera cenare, saranno disponibili le proposte gastronomiche di MORSO e Fraschetta - A Roma Se Magna Così.

Si informa che non è prevista la possibilità di prenotare i tavoli.

Come nelle edizioni precedenti i concerti saranno caratterizzati da sonorità ricercate e volumi contenuti, nel rispetto del quartiere che ci ospita e dei suoi abitanti; un quartiere di cui, come presidio culturale, facciamo parte da 13 anni e che ci ha sempre accolti con benevolenza e partecipazione.

Un Fiume di Musica è un progetto curato dall'Associazione Musicisti di Ferrara - Scuola di Musica Moderna, in collaborazione con il Consorzio Wunderkammer (di cui l'AMF fa parte) con il patrocinio e il contributo del Comune di Ferrara.

COLLABORAZIONI

Jazz Club Ferrara - Dipartimento Jazz del Conservatorio di Musica G. Frescobaldi di Ferrara - Italian Blues Union - Centro Teatro Universitario - Liceo Artistico Dosso Dossi - Bologna Jazz Festival - Siena Jazz

ITALIAN BLUES UNION A novembre 2015, una ventina di operatori del settore musicale, inclusi importanti festival di blues, hanno fondato l'Italian Blues Union, ispirata all'European Blues Union. L'obiettivo è migliorare la coesione nel mondo del blues italiano, tradizionalmente poco organizzato. Le azioni previste includono promuovere la musica blues e gli artisti italiani, facilitare l'accesso alle informazioni tramite un portale internet, e sviluppare programmi come eventi e premi musicali. Particolare attenzione è rivolta alla promozione del blues tra le nuove generazioni e all'organizzazione dell'Italian Blues Challenge. Italian Blues Union opera all'interno della Festa della Musica Nazionale insieme all'Associazione Italiana per La Promozione della Festa della Musica con il patrocinio del Ministero della Cultura, nel 2024 è stato eletto il nuovo direttivo di IBU ed AMF ne fa parte tramite il suo presidente.

Il concerto del 16 giugno 2025 nel Cortile del Castello Estense dei NINE BELOW ZERO, mitica band inglese che ha fatto la storia del blues internazionale fin dagli anni '80, sarà in collaborazione con Italian Blues Union e avrà l'ingresso ad offerta libera fino ad esaurimento posti (900 posti in piedi).

JAZZ CLUB FERRARA Anche quest'anno si rinnova la collaborazione con il Jazz Club Ferrara che curerà la programmazione di 4 lunedì sera, proponendo blasonati artisti nazionali ed internazionali e giovani interpreti di talento; quest'anno le serate saranno cofinanziate dal bando "Per chi Crea" del Ministero della Cultura, in collaborazione con Siena Jazz, Bologna Jazz Festival e Siae.

DIPARTIMENTO JAZZ DEL CONSERVATORIO G. FRESCOBALDI DI FERRARA.

La serata del 9 giugno sarà dedicata agli allievi del triennio Jazz del Conservatorio G. Frescobaldi

CENTRO TEATRO UNIVERSITARIO E LICEO ARTISTICO DOSSO DOSSI.

La sera del 27 giugno, Un Fiume di Musica ospiterà per la prima volta una rappresentazione teatrale curata dallo scenografo Antonio Utili.

DUE FESTIVAL ALL'INTERNO DELLA RASSEGNA

Quest'anno saranno due i "mini" festival all'interno di Un Fiume di Musica 2025.

Le serate del 21 e 22 giugno, saranno dedicate alla terza edizione di Swing River festival di ballo e musica swing e Rock'n'Roll, con stage di ballo all'interno della sala Wunderkammer, mercatino di indumenti anni '50, concerti sul fiume e pista da ballo nella parte esterna.

Il 26 giugno vedrà il ritorno di Gypsy Guitar, giunta anch'essa alla settima edizione, con mostra mercato di strumenti musicali usati presso la Sala Wunderkammer e concerto sul fiume, allo scopo di mettere in risalto l'operato del liutaio centese Mario Maccaferri, inventore e ideatore della chitarra che ha dato voce e suono al grande chitarrista Manouche Django Reinhardt, sultano dello Swing e punto di riferimento mondiale.

ISTITUZIONI E SPONSOR A SOSTEGNO

Oltre al patrocinio e al contributo del Comune di Ferrara, che ha sempre creduto in questo bel festival che ha contribuito con la sua azione culturale a rigenerare uno spazio urbano come la Darsena cittadina, siamo felici quest'anno di annoverare uno sponsor a sostegno della rassegna. Si tratta di una realtà che comprende l'importanza del supporto economico che per azioni come Un Fiume di Musica, dove tutti gli eventi sono fruibili gratuitamente, sono indispensabili.

Per questo ringraziamo Generali Assicurazioni Agenzia di Ferrara 190 che da subito si è resa disponibile e sensibile nell'aiutare una realtà culturale del territorio, in totale sinergia con la nostra mission.

L'ingresso sarà come sempre gratuito, con allestimenti di numerosi tavoli e posti a sedere, dando la possibilità alle persone, di ascoltare il concerto prendendo (se lo vorranno) qualcosa da bere.

ore 20,00 apertura cancelli ore 21,00 inizio concerto

info: unfiumedimusica@gmail.com

LA DARSENA DI FERRARA COME INFRASTRUTTURA DI COMUNITÀ

Il Consorzio Wunderkammer e l'insieme di associazioni che ne fanno parte, è un centro di produzione culturale che dal 2012 reinterpreta in chiave contemporanea il concetto di "camera delle meraviglie" per raccogliere e organizzare in maniera innovativa le capacità artistiche e produttive del territorio. Wunderkammer fa inclusione sociale e alleva talenti. È punto di accesso ai servizi di welfare e orientamento verso la creazione di impresa. È uno spazio di produzione e di lavoro, che fa convivere l'artigiano e la postazione per il giovane creativo, la start-up e l'associazione e il coworking. Quella che fino a ieri era una banchina abbandonata è diventata una piazza urbana, un parco dove far giocare i propri figli e trascorrere una serata in compagnia di amici e buona musica. Azioni concrete, con al centro la cultura, la musica, l'arte, lo sport e percorsi educativi, con attenzione e cura del quartiere che lo ospita, cercando sempre di dare al pubblico una qualità alta degli eventi proposti, per diventare un importante punto di riferimento e aggregazione cittadina.

AZIONI CONCRETE

Cultura - Musica - Arte - Sport - Percorsi educativi - Riqualificazione

L'edizione 2025 si preannuncia ancora più interessante e permetterà a molte persone di ogni età di alternarsi in un luogo che, sebbene abbia visto continui cambiamenti negli ultimi anni (anche grazie al focus posto da questo tipo di eventi), sta finalmente vivendo un momento storico significativo con il rifacimento completo della Darsena ad opera del Comune di Ferrara, grazie ai fondi del Progetto Periferie.

L'associazione Fiumana con il battello fluviale Nena, organizzerà anche quest'anno, navigazioni urbane prima dei concerti, a partire dalle ore 19,30.

Info e prenotazioni: http://www.lanena.it

>> PROGRAMMA COMPLETO dal 2 GIUGNO al 17 LUGLIO 2025

GIUGNO

Lunedì 2 TANGO ENSEMBLE

Ludovico Bignardi Fisarmonica, Julie Shepherd Viola, Corrado Calessi Piano, Daniele Barbieri Batteria

Flavio Piscopo Percussioni

serata dedicata a Associazione Italiana Assistenza Spastici sezione di Ferrara

Giovedì 5 LA SETTIMA LUNA omaggio a Lucio Dalla

Ambra Bianchi flauto traverso e voce, Giacomo Zatti voce e pianoforte, Andrea Taravelli basso, Lele Barbieri batteria, Flavio Piscopo percussioni, Roberto Poltronieri chitarra, Stefania Bindini sax e clarinetto

serata dedicata a Associazione Giulia

Lunedì 9 HEAT OF THE 30's il sound di Broadway e della Golden era of jazz

in collaborazione con il dipartimento Jazz del Conservatorio G.Frescobaldi di Ferrara

Sax tenore e direzione Roberto Manuzzi, Voci Paola Viaggi e Gaia Moltisanti, Pianoforte Marco Magazzino, Chitarra Ettore Baccichet, Contrabbasso Luca Porcelluzzi, Batteria Francesco Berveglieri, Flauto Meinan Chen, Clarinetto Arturo Namari, Tromba Ciro Grieco, Sax contralto David Turchanovich, Sax baritono Oleg Andreatti

serata dedicata a Fondazione A.C.A.R.E.F.

Martedì 10 SAGGI SCUOLA DI MUSICA MODERNA DI FERRARA

serata dedicata a Associazione Il Nodo APS -ASD

Mercoledì 11 SAGGI SCUOLA DI MUSICA MODERNA DI FERRARA

serata dedicata a Unione Italiana dei Ciechi ed Ipovedenti

Giovedì 12 SAGGI SCUOLA DI MUSICA MODERNA DI FERRARA

serata dedicata a A.L.I.Ce. Ferrara ODV Associazione per la Lotta all'Ictus Celebrale

Lunedì 16 concerto NINE BELOW ZERO CORTILE CASTELLO ESTENSE (offerta libera)

Martedì 17 LE MERAVIGLIOSE ARTI DEL NARRARE

ovvero Tecniche di umanità - musica, narrazione e gesto

Opera teatrale a cura di Antonio Utili partendo dalla poesia di Giuliano Scabia

in collaborazione con Fondazione Giuliano Scabia, Centro Teatro Universitario,

Associazione Musicisti di Ferrara, Liceo Artistico Dosso Dossi.

Stefania Bindini clarinetto, Julie Shepherd viola, Sandro Pasqual violoncello, Corrado Calessi pianoforte. Musiche di Corrado Calessi.

serata dedicata a Associazione Lo Specchio

Giovedì 19 PEDRO MAKAI (Spagna)

Pedro Makai chitarra e voce, Lele Barbieri batteria, Andrea Taravelli basso, Riccardo Baldrati tromba, Flavio Piscopo percussioni

serata dedicata a A.N.D.O.S. (Associazione Italiana Donne Operate al Seno)

Venerdì 20 LIMBO TREE (musica giamaicana)

Bruno Orioli voce, Fabrizio Luca batteria e percussioni, Luca Boero Hammond, Jamaica Barletta basso, Marci Lee chitarra, Fabio Cimatti sax, Paolo Ranieri tromba.

serata dedicata a A.L.T. Ferrara (Associazione Lotta alla Talassemia)

SABATO 21 SWING RIVER festival di musica e ballo Swing

LITTLE RISOLO & THE NORTHSIDE BOYS - DJ SET LUCIO VALLISNERI

Littel Risolo chitarra - Giulio Farinelli contrabbasso - David Giudici batteria Special Guest Giacomo "Bones" Ossi serata dedicata a Fondazione dalla Terra alla Luna E.T.S

DOMENICA 22 SWING RIVER festival di musica e ballo Swing

JADE & THE BOUNCE CLOWNS Giada IA Minardi voce, Enrica Ruggiero tastiera e voce, Marco Porcelluzzi sax, Dino Caravello batteria, Moreno di Matteo contrabbasso

DJ BATTLE: dj Luca Mcfly'55 - Dimitri Crazyfinger Dj- Dj Roaring Alice

serata dedicata a AIDO Associazione Italiana Donatori Organi

Lunedì 23 EDOARDO FERRI TRIO

Edoardo Ferri, chitarra, Federico Goito, contrabbasso, Phelan Burgoyne, batteria

in collaborazione con Bologna Jazz Festival, Siena Jazz e Jazz Club Ferrara con il sostegno di MIC e SIAE nell'ambito del programma "Per chi Crea"

serata dedicata a Mediterranea

Giovedì 26 GYPSY GUITA: ALMA SWING

Lino Brotto chitarra solista, Mattia Martorano Violino, Andrea Boschetti chitarra ritmica, Beppe Pilotto contrabbasso

all'interno e all'esterno della sala Wunderkammer mostra mercato chitarre usate

serata dedicata a A.I.L. Ferrara

Lunedì 30 G.E.A. plays the music of Mulatu Astatke

Cosimo Fiaschi, sax soprano, Stefano Zambon, contrabbasso, Pierluigi Foschi, batteria

in collaborazione con Bologna Jazz Festival, Siena Jazz e Jazz Club Ferrara con il sostegno di MIC e SIAE nell'ambito del programma "Per chi Crea"

serata dedicata a associazione Movimento Nonviolento

LUGLIO

Giovedì 3 QUELLI CHE...

Roberto Poltronieri chitarra, Andrea Taravelli basso, Stevie Guarisco batteria, Stefano Melloni sax clarinetto e figulini, Virna Comini voce Giobbe Manuzzi armonica fisarmonica e sax, Ricky Doc Scandiani piano voce e chitarra

serata dedicata a Emporio Solidale Ferrara Il Mantello

Lunedì 7 Camilla Battaglia "ELEKTRA"

Camilla Battaglia, voce, elettronica, Francesco Fiorenzani, chitarra, Guglielmo Santimone, pianoforte

Francesco Ponticelli, contrabbasso, Francesca Remigi, batteria

in collaborazione con Bologna Jazz Festival, Siena Jazz e Jazz Club Ferrara con il sostegno di MIC e SIAE nell'ambito del programma "Per chi Crea"

serata dedicata a Tutori nel Tempo

Giovedì 10 AMF BRASS BAND in collaborazione con Ferrara Musica Film

ospiti della serata. Viviana Corrieri e Giacomo Zatti

serata dedicata a AVIS Provinciale Ferrara ODV

Lunedì 14 WASTED GENERATION

Iacopo Teolis, tromba, Gabriel Marciano, sax alto, Vittorio Solimene, pianoforte,Giulio Scianatico, contrabbasso Cesare Mangiocavallo, batteria

in collaborazione con Bologna Jazz Festival, Siena Jazz e Jazz Club Ferrara con il sostegno di MIC e SIAE nell'ambito del programma "Per chi Crea"

serata dedicata a Associazione Un Tetto di Cuori

Giovedì 17 FRANCESCA MARCHI QUINTET

Francesca Marchi voce, Massimo Mantovani pianoforte, Lorenzo Pieragnoli chitarra, Andrea Taravelli basso, Lele Veronesi batteria. Ospite della serata Ambra Bianchi

serata dedicata a A.M.A. Associazione Malattie Alzheimer

