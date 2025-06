CONFERENZA STAMPA 2 - Venerdì 27 giugno 2025 alle 11:30 su Baluardo di San Lorenzo (inizio del camminamento sopra Mura) Look Up! Atuss Ferrara, atto secondo. Presentazione avvio lavori camminamento accessibile Mura di via Baluardi e riqualificazione Baluardi dell'Amore e San Giorgio

Il progetto Look Up! Ferrara prende forma: dopo l'avvio dei lavori al Museo Civico di Storia Naturale, venerdì 27 giugno 2025 alle 11:30 si terrà l'incontro sul Baluardo di San Lorenzo (via Baluardi, all'inizio del camminamento sopra le Mura - vedi foto) per la presentazione dell'avvio dei lavori per il Camminamento Accessibile sulle Mura di via Baluardi e della riqualificazione dei baluardi dell'Amore e di San Giorgio. Tutti questi interventi fanno parte dei progetti della strategia Atuss-Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile di Ferrara, finanziata con oltre 8,5 milioni di fondi europei, e sono accompagnati dalla strategia comunicativa dei "Teli Parlanti".

All'incontro con i giornalisti interverranno:

- il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Ambiente e Progetti Europei del Comune di Ferrara Alessandro Balboni;

- la coordinatrice dei Progetti Strategici del Comune di Ferrara Alessia Pedrielli;

- la responsabile dell'Unità Operativa Progetti Europei e Relazioni Internazionali del Comune di Ferrara Alessandra Piganti;

- il responsabile dell'Unità Operativa Beni Monumentali e Patrimonio Paolo Rebecchi ;

- i progettisti e i referenti delle ditte incaricate dei lavori.

All'incontro seguirà breve tour nei cantieri per illustrare i lavori in avvio.

Immagini scaricabili: