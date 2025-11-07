CONSIGLIO COMUNALE - Lunedì 10 ottobre 2025 alle 15:00 nella sala consiliare di piazza Municipio 2 e con diretta online Nuova seduta del Consiglio comunale di Ferrara - DOCUMENTAZIONE

Nuova seduta del Consiglio comunale di Ferrara quella in programma per lunedì 10 ottobre 2025 alle 15:00, nella sala consiliare di piazza Municipio 2 e con diretta online. Il calendario della riunione è stato definito dalla Commissione dei Capigruppo consiliari, convocata dal presidente del Consiglio comunale Federico Soffritti.

Il piano dei lavori prevede in apertura le comunicazioni del presidente, tre interrogazioni a risposta immediata, per proseguire con l'esame di una delibera, cinque mozioni.

>> Diretta e archivio audio-video al link ferrara.consiglicloud.it/home e sul canale YouTube www.youtube.com/@consigliocomunalefe.

Questo, in dettaglio, l'ordine del giorno della seduta di Consiglio comunale:

Comunicazioni del Presidente

- Lettura e approvazione del verbale della seduta di Consiglio Comunale del 27 ottobre 2025 (Pdlc 1522/2025).

Interrogazioni a risposta immediata (art. 100 c. 2 del Regolamento C.C.)

- Cons. E. Cusinato (Gruppo PD) - Question time in merito ai proventi delle sanzioni al Codice della strada riferiti all'anno 2024 (Istr. 153/25, PG 204127 del 3/11/2025);

- Cons. A. Zonari (Gruppo La Comune) - QT su situazione progetto "albero di quartiere" (Istr. 154/25, PG 204353 del3/11/2025);

- Cons. A. Ferrari (Gruppo Fratelli d'Italia) - Question time in merito allo stato dell'arte circa il contenzioso amministrativo avverso l'autorizzazione rilasciata da Arpa per la realizzazione di impianto biometano (Istr. 156/25, PG 205877 del 4/11/2025).

Deliberazione

- Ass. M. Gulinelli - Approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica, in deroga agli strumenti urbanistici, per valorizzazione di "Porta degli Angeli: hub del sito - Ferrara, città del rinascimento e il suo delta del Po", ai sensi art. 20 legge regionale n. 15/201, CIA 62 2024, CUP B72F23000610006 (Istr. 147/25).

Ordini del Giorno e Mozioni

- Gruppo Consiliare PD - Mozione di solidarietà attiva ai lavoratori del Petrolchimico di Ferrara, per la tutela occupazionale e il rilancio produttivo di un sito industriale strategico per il nostro territorio - risoluzione di maggioranza (Gruppi FdI, AFS, Lega e FI) PG 199767/25 Istr. 144/25 (PG 196558) - 22/10/2025

- Gruppo Consiliare Civica Anselmo (p.f. Fiorentini) - Mozione per una "tregua digitale" peri bambini fino a 13 anni (Istr. 146/25 (PG 198379) - 24/10/2025).

- Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle - Mozione di richiesta scuse pubbliche su affermazioni contro il Popolo Palestinese e la cittadinanza che lo sostiene (Istr. 148/25, PG 199090 del 27/10/2025).

- Gruppo Consiliare Civica Alan Fabbri (Cons. F. Rendine) - Mozione per il miglioramento della gestione sanitaria ferrarese e richiesta di intervento regionale per la risoluzione delle criticità strutturali e organizzative dell'Ospedale di Cona e del sistema sanitario provinciale (Istr. 149/25, PG 199886 del 28/10/2025).

- Gruppi Consiliari PD (p.f. Conforti) - Civica Anselmo - La Comune di Ferrara - Movimento 5 Stelle - Mozione per l'adesione del Comune di Ferrara alla campagna "R1PUD1A", promossa da Emergency, per riaffermare i principi dell'art. 11 della Costituzione italiana (Istr. 155/25, PG 205160 del 4/11/2025).

