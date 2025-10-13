FIERE E MERCATI - Fino a martedì 21 ottobre 2025 a Pontelagoscuro, Ferrara Antica Fiera di Santa Teresa: giostre ed eventi insieme per due settimane di festa

Ricco calendario di appuntamenti a Pontelagoscuro con l'Antica Fiera di Santa Teresa che mette in campo tante iniziative e mercatini artigianali da sabato 11 fino a domenica 19 ottobre con il tradizionale luna park in arrivo con le giostre da giovedì 16 a mercoledì 21 ottobre 2025.

Le iniziative sono state presentate lunedì 13 ottobre 2025 nella sala Zanotti della residenza municipale di Ferrara. All'incontro con giornalisti sono intervenuti l'assessore alle Fiere, Sagre e Mercati del Comune di Ferrara Angela Travagli; il presidente del Comitato "Vivere insieme" - Roberto Segala; il presidente Pro loco Pontelagoscuro Giovanni Pecorari; i rappresentanti degli spettacoli viaggianti Luca Catter (Anesv e Agis), Luca Bongiovanni (Ascom) e Maurizio Giatti (Confesercenti); il presidente provinciale di Acli Ferrara e del circolo Acli di Pontelagoscuro Mauro Gambaccini.

"La Festa di Santa Teresa - ha dichiarato l'assessore comunale a Fiere/Sagre e Mercati Angela Travagli - è una ricorrenza religiosa perché vuole ricordare Santa Teresa D'Avila protettrice di Pontelagoscuro , ma è ancora di più la Fiera delle fiere, simbolo di un'identità viva e condivisa. Le fiere sono fondamentali per i nostri territori: creano coesione sociale, valorizzano le tradizioni, danno spazio alla cultura popolare e offrono occasioni di coesione. A Pontelagoscuro, grazie al lavoro della Pro Loco, del Comitato Vivere Insieme, delle associazioni , della Parrocchia e degli operatori dello spettacolo viaggiante, che ringrazio, questa festa diventa un modello di partecipazione e comunità. Un evento che celebra le nostre radici, il nostro stare insieme e le nostre eccellenze, come il 'mandurlin dal pont' ( prodotto De.C.O.) rendendoci orgogliosi di essere parte di questa storia".

Ad aprire la manifestazione storica è stata la rassegna espositiva nella Sala Nemesio Orsatti, dedicata a "Il Gioco e la scienza", inaugurata sabato 11 ottobre 2025, e ora la festa prosegue mettendo in connessione la zona delle giostre con l'animazione e ilmercato disteso su tutta via Venezia.

LA SCHEDA a cura del servizio Fiere e Mercati del Comune di Ferrara - Con l'arrivo dell'autunno, Pontelagoscuro si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi e sentiti dalla comunità: l'Antica Fiera di Santa Teresa, in programma da giovedì 11 a martedì 19 ottobre 2025. Santa Teresa D'Avila è considerata la Santa protettrice di Pontelagoscuro alla quale viene ogni anno reso omaggio dalla sua comunità.

Anche quest'anno la manifestazione offrirà un ricco calendario di iniziative pensate per tutte le età: spettacoli itineranti, mostre, giochi da tavolo, mercatini artigianali e tematici, che animeranno le vie del paese, trasformandolo in un vivace palcoscenico a cielo aperto.

Grande attenzione sarà dedicata al Luna Park, che dal 16 al 21 ottobre torna protagonista con una varietà di attrazioni in grado di soddisfare grandi e piccoli, confermandosi un punto di riferimento per il divertimento durante i giorni della Fiera, sostenuto dall'Assessorato agli Spettacoli Viaggianti che ha provveduto a facilitare il suo insediamento con la regolare manutenzione dell'area a loro dedicata.

La Fiera di Santa Teresa rappresenta da sempre un momento di valore sociale, religioso, culturale e aggregativo fondamentale per i cittadini di Pontelagoscuro, un'occasione di incontro, tradizione e condivisione che continua a rinnovarsi ogni anno con entusiasmo e partecipazione.

Un sentito ringraziamento va al Comitato Vivere Insieme, organizzatore dell'evento, e a tutte le associazioni coinvolte per l'impegno e la collaborazione nella realizzazione del programma.

Un particolare ringraziamento è rivolto anche ai titolari dello spettacolo viaggiante, che con le loro attrazioni allieteranno la Fiera per tutto il periodo, contribuendo a creare un'atmosfera festosa e coinvolgente per tutta la cittadinanza.

Tutti sono invitati a partecipare e a vivere insieme questa storica celebrazione, simbolo di identità e appartenenza per l'intera comunità.

Nelle foto alcuni momenti della presentazione della Fiera Santa Teresa di Pontelagoscuro con l'ass. Angela Travagli e il pieghevole con il programma, che riporta l'illustrazione storica di Walter Ferrari

Links:

Immagini scaricabili: