POLITICHE SOCIOSANITARIE - Domenica 26 ottobre 2025 alle 9:30 sulle Mura. Ass. Coletti: "Momento per stare insieme e conoscere i progetti di una preziosa realtà" Una mattina a piedi con Kairos per ammirare la magia del foliage e sostenere chi soffre di disturbi del comportamento alimentare

Una passeggiata a stretto contatto con la natura, per stare in compagnia e per assistere alla danza cromatica con cui la natura si prepara ogni anno al ritiro e ad una successiva nuova rinascita. Si chiama "La magia del foliage: camminata nella natura a Ferrara" ed è l'iniziativa che avrà luogo domenica 26 ottobre 2025, con ritrovo a partire dalle 9:00 alla Porta degli Angeli e partenza fissata alle 9:30, insieme alle guide ambientali escursionistiche. La manifestazione, che si sviluppa tra aggregazione e solidarietà, è promossa dall'Associazione Kairos e si avvale del patrocinio e del contributo dell'Assessorato alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara.

"Questa camminata - dichiara l'assessore comunale alle Politiche Sociosanitarie Cristina Coletti - è un'occasione preziosa per scoprire il piacere di ritrovarsi insieme per una camminata all'aria aperta. Un momento semplice ma significativo, che unisce salute, socialità e attenzione al territorio, promosso dall'Associazione Kairos che tanto fa, con impegno, per sostenere le famiglie e i pazienti che soffrono di disturbi del comportamento alimentare. Come Amministrazione stiamo promuovendo numerosi progetti insieme a Kairos e cittadini che parteciperanno potranno approfondire anche tutti questi percorsi, che stanno portando tanti benefici diretti a chi soffre".

Elisabetta Zerbini, presidente di Associazione Kairos, spiega: "L'evento si prefigge di essere un momento di condivisione, ascolto del corpo e anche osservazione dei cambiamenti della natura, con la guida di professionisti esperti. L'iniziativa segue l'approccio di Kairos, che vuole favorire l'uscita dall'isolamento delle famiglie e la condivisione di momenti psicoeducativi".

I partecipanti cammineranno insieme sulle mura, intervallando alcuni momenti di sosta, rilassamento e ascolto, grazie al contributo delle guide Agenae.

La quota di iscrizione è di 10 euro e il ricavato sarà devoluto ai pazienti e alle famiglie assistite da Kairos.

Programma:

Ore 9.00: Ritrovo alla Porta degli Angeli (Casa del Boia) Accoglienza partecipanti, consegna braccialetto.

Ore 9.30: Preparazione all'evento con le guide ambientali escursionistiche Fabiola Frignani, Lisa Zanella, e con il coach Luca Stocchi.

Ore 9.45-11.45: Camminata, con momenti di rilassamento e ascolto del corpo proposti dalle guide.

Ore 12: tappa finale con merenda offerta dall'organizzazione presso associazione Nuova Terraviva, con consegna gadget ricordo della giornata.

Per ulteriori dettagli, contattare:

Associazione Kairos: tel. 389/7867721 - 329/1618691 - associazione_kairos@virgilio.it.

Nella foto l'assessore Cristina Coletti e la presidente di Associazione Kairos Elisabetta Zerbini

Immagini scaricabili:

Allegati scaricabili: