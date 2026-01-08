SPORT - Prima tappa domenica 11 gennaio 2026 a Formignana (Tresignana) Il 'Trofeo Otto Comuni' di podismo compie 50 anni e e continua a coinvolgere piccoli e grandi

Si svolgeranno tra gennaio e marzo 2026 le sei tappe della 50ª edizione del 'Trofeo Otto Comuni', circuito podistico di corsa su strada, organizzato da Uisp Ferrara.

Il calendario della manifestazione è stato presentato oggi in conferenza stampa nella residenza municipale di Ferrara, dalla presidente di Uisp Ferrara Eleonora Banzi e da Daniele Trevisi, voce ufficiale del trofeo, alla presenza dell'assessore allo Sport del Comune di Ferrara Francesco Carità, e il sindaco di Tresignana Mirko Perelli.

"Il trofeo Otto Comuni ha 50 anni di storia e spirito di collaborazione tra i comuni vicini del territorio ferrarese - ha sottolineato l'assessore comunale Francesco Carità -. E' un traguardo importante da sviluppare per creare condivisione. Ogni anno cerchiamo di promuovere l'evento podistico per coinvolgere un numero maggiore di cittadini di ogni età. Lo sport è prima di tutto collaborazione, superare i confini amministrativi è una scelta strategica che consente di condividere risorse, competenze e visione. Lo sport è un linguaggio comune che unisce territori e persone".

LA SCHEDA a cura di UISP Ferrara

Tutto pronto per la 50^ edizione del trofeo 'Otto Comuni' organizzata da Uisp Ferrara. Un appuntamento podistico su strada che ritorna per tutti gli appassionati di podismo con sei tappe complessive.

Il primo appuntamento per il trofeo 'Otto Comuni' sarà a Formignana nel Comune di Tresignana domenica 11 gennaio 2026 al centro sportivo con ritrovo dei partecipanti dalle 8. Il programma con le partenze differenziate per distanza, che varrà per ogni singola tappa del trofeo 'otto comuni', sarà alle 9.30 per le categorie primi passi-pulcini sulla distanza dei 300 metri, poi esordienti 600 metri, alle 9.45 ragazzi e cadetti che percorreranno 1500 metri e infine alle 10 partiranno gli adulti femminili e maschili, oltre la categoria allievi sulla distanza di 6 km.

Il calendario completo del trofeo 'otto comuni' inizierà appunto nel mese di gennaio con due tappe l'11 a Formignana, poi il 25 gennaio a Voghiera, che si conferma dopo la prima edizione dello scorso anno, che vedrà il ritrovo in via Bruno Buozzi 17.

Si passa poi a febbraio il 15 a Copparo in piazza del Popolo e il 22 a Comacchio nel suggestivo contesto naturale delle Valli al 'Bettolino di Foce'.

A marzo altre due tappe, l'1 a Portomaggiore in piazza Umberto I°, anche questa si tratta di un'altra conferma, mentre l'ultima tappa si terrà il 29, con premiazioni finali, a Mezzogoro in piazza Vittorio Veneto. Le premiazioni saranno sempre in base alla categoria e i premiati saranno i primi cinque delle stesse, inoltre, anche nell'edizione 2026 avrà la speciale classifica del ventisettesimo 'giro degli otto comuni' che premierà i primi e le prime tre in base alla miglior somma dei tempi di tutte le sei prove del trofeo 'otto comuni'.

La storia del trofeo 'Otto Comuni'

La storica manifestazione Uisp Ferrara è nata nel 1975 da un'idea dell'allora presidente del gruppo Oras Copparo Ivano Rossoni, che insieme all'amico Alberto Zanetti e Arci Uisp Ferrara. Una manifestazione pensata con l'intento di promuovere e far crescere l'attività podistica in quelle zone dove da poco si era iniziato ad organizzare gare podistiche, mentre in città ormai questa disciplina era ormai consolidata. Fu così che prese vita il trofeo (allora) dei quattro comuni (Copparo, Formignana, Migliarino e Codigoro), che si correva in concomitanza con il trofeo 'Città di Ferrara' di corsa campestre. Visto il successo della prima edizione, conclusasi nel 1976 con le premiazioni a Copparo, il trofeo divenne dei sei comuni fino a diventare nel tempo l'attuale otto. Erano gli anni del boom podistico, dove si contavano fino a quasi mille podisti e le tappe erano anche dieci nella provincia ferrarese. Da allora molte cose sono cambiate e i numeri sono certamente inferiori, ma il trofeo 'otto comuni' ha continuato ad essere molto partecipato dai podisti.

