Football Americano, Aquile Open1 Ferrara in Finale di Coppa Italia. A luglio Ferrara ospita le finali del Campionato nazionale

Finale di Coppa Italia: Aquile-Rhinos di football americano in programma sabato 24 gennaio 2026 alle 15:30 al Guelfi Stadium di Firenze.

All'incontro con i giornalisti sono intervenuti l'assessore allo Sport Francesco Carità; il general manager di Aquile Ferrara Raffaello Pellegrini; il main sponsor, presidente di Open1 Riccardo Maiarelli; Stefano Zucchelli e Carlo Buriani, rispettamente allenatore e giocatore delle Aquile Ferrara.

"Ho vissuto grandi emozioni nella semifinale disputata dalle Aquile - ha affermato l'assessore comunale allo Sport Francesco Carità -. Noi siamo vicini alle Aquile come a tutti gli sport che vengono praticati nella nostra città e ringrazio la società e tutto lo staff per la visibilità che sono riusciti a dare a Ferrara, città patrimonio Unesco, nel mondo sportivo e non solo. Dobbiamo continuare a esportare la bellezza, le capacità e le potenzialità di questa città e così Ferrara avrà una nuova opportunità nel luglio prossimo, quando sarà ancora una volta alla ribalta sul palcoscenico sportivo italiano e internazionale con le finali nazionali di questo gioco. Ringrazio anche i giornalisti e le loro testate giornalistiche che hanno dato e danno voce a questo sport, raccontando in modo puntuale le attività, i protagonisti e i progressi di questa squadra e di tutto lo sport ferrarese".

SCHEDE a cura di Open1 Aquile Ferrara - Finale di Coppa Italia del 24 gennaio 2026 a Firenze

Le Open1 Aquile Ferrara conquistano la finale di Coppa Italia al termine di una regular season perfetta, chiusa senza sconfitte, confermandosi la squadra più dominante del girone. Il pass per l'atto conclusivo arriva con la vittoria in semifinale al Mike Wyatt Field contro i Giaguari Torino.

In finale le Aquile affronteranno i Rhinos Milano, vittoriosi 6-0 sui Marines Lazio in una semifinale molto equilibrata e dominata dalle difese. Ferrara ha chiuso la stagione regolare al primo posto con sei vittorie su sei, 254 punti segnati e solo 38 subiti (+216), mostrando grande solidità difensiva e un attacco estremamente produttivo.

I Rhinos Milano arrivano all'ultimo atto dopo il terzo posto in regular season (4-2), con 172 punti realizzati e 76 concessi (+96), confermandosi squadra compatta, fisica e molto disciplinata.

La finale di Coppa Italia si giocherà sabato 24 gennaio 2026 a Firenze, nella prestigiosa cornice del Guelfi Stadium, impianto d'eccellenza per il football americano italiano. Il campo in sintetico di ultima generazione e l'atmosfera dello stadio garantiranno le condizioni ideali per una sfida di alto livello.

Ad affrontarsi saranno due squadre che fanno della difesa il proprio marchio di fabbrica, ma con caratteristiche offensive differenti: da un lato Ferrara, con un attacco tra i più prolifici del campionato, in grado di colpire velocemente sia su corsa sia su lancio; dall'altro Milano, più attendista e concreta, pronta a capitalizzare ogni occasione concessa.

Per le Open1 Aquile Ferrara, la finale rappresenta l'occasione di chiudere una stagione fin qui impeccabile, trasformando la perfect season in un traguardo storico. Di fronte, un avversario esperto e solido come i Rhinos Milano, deciso a giocarsi fino in fondo il titolo. Tutti gli ingredienti sono pronti per una finale intensa, equilibrata e spettacolare, degna conclusione della Coppa Italia.

Italian Bowl Week-End 2026

Durante il primo week-end di Luglio del 2026 FIDAF, la Federazione Italiana di Football Americano, celebrerà la 45esima edizione del Campionato Nazionale e, come accade da 10 anni a questa parte, concentrerà in un unico week-end le finali di tutti e tre i campionati, con l'aggiunta di una partita amichevole che verrà impegnati sul campo tutti i migliori giocatori d'Italia non impegnati con le loro squadre nelle finali.

Per un intero week-end Ferrara diventerà dunque la capitale italiana del football americano, una location certamente ideale per questo evento sia per la centralità dell'ubicazione rispetto alla geografia delle squadre, che per la grandissima tradizione che questo sport ha in città, dato che la squadra locale, le AQUILE, fondata nel 1979 ovvero due anni prima del primo campionato, è una delle cinque squadre che ha dato vita alla Federazione (allora AIFA) nel 1981, ed è anche l'unica che ha disputato tutti e 44 i campionati fino ad oggi organizzati.

Sarà lo splendido stadio "Paolo Mazza" di Ferrara a ospitare l'evento, un impianto moderno grazie alla recente ristrutturazione, della misura giusta e con tutte le dotazioni tecniche e logistiche necessarie alla perfetta riuscita dell'evento; una cornice ideale sia per chi parteciperà di persona sia per chi si accontenterà di vederlo in televisione. Raggiungibile facilmente a piedi in 5 minuti dal centro della città, consentirà sicuramente a tutti i tifosi di dedicare qualche ora al turismo prima di andare a tifare per la propria squadra.

VENERDI' 3 Luglio 2026 - Stadio Paolo Mazza Ferrara

- ALL STAR GAME Flag Football

- Cena di gala x Autorità, Presidenti squadre IFL e sponsor

SABATO 4 Luglio

- Finale Campionato 2° divisione IFL (pomeriggio)

- Esibizione Palio di Ferrara (pre-partita)

- Inni Nazionali

- Finale Campionato 1° Divisione IFL

- Half Time Show (Concerto)

DOMENICA 5

- Finale Campionato 3° divisione

