PALIO - Sabato 14, domenica 15 e martedì 17 febbraio 2026 in diverse sedi del centro storico di Ferrara Il Carnevale degli Este 2026 dedicato alla figura di Beatrice d'Este

Il Carnevale degli Este edizione 2026 è in programma sabato 14, domenica 15 e martedì 17 febbraio 2026 e sarà dedicato alla figura di Beatrice d'Este, figura emblematica della dinastia estense che diventa signora di Milano.

Programma

>Sabato 14 febbraio 2026

Ore 10.30 - Sala della MusicaBeatrice d'Este: mecenatismo, moda e rappresentazione

Conversazione con la studiosa Marialucia Menegatti

Ore 16.00 - Rotonda FoschiniSpettacolo di burattini "Fagiolino e il mantello fatato"

Ore 16.00 - da Porta Paola a Piazza del MunicipioCorteo del Carnevale degli Este

Ore 17.00 - Centro storico

Spettacoli di tornei e battagliolea cura della Compagnia d'arme San Michele

Spettacolo di bandiere e finale festoso di musica e danza



>Domenica 15 febbraio 2026

Ore 10.30 - Sala della MusicaIncontro: Nel segno della Rosa: musica e allegoria alla corte di Beatrice

Ensemble strumentale di Musica antica Enchiridion Consort

Ore 16.30 - da Porta Paola a Piazza del Municipio

Corteo del Carnevale degli Este

Ore 17.00 - Piazza del MunicipioRievocazione storica: "La festa del Paradiso" di Leonardo da Vinci

Narrazione e danze a cura delle Contrade del palio Città di Ferrara

Ore 18.00 - Piazza del Municipio

Lettura dell'editto di chiusura del Carnevale degli Este



>Martedì 17 febbraio 2026

Ore 17.00 - Biblioteca Ariostea

Musica e potere a Casa d'Este (1505-1540)

Dai ritratti musicali ai banchetti e ai carnevali

LA SCHEDA a cura della Fondazione Palio Città di Ferrara ets - Il Carnevale degli Este rappresenta per la città di Ferrara un evento importante, che non è solo una festa, ma un vero e proprio omaggio alla grandezza della nostra città e al suo ruolo centrale nella storia culturale del Rinascimento Italiano.

"L'edizione 2026 del Carnevale degli Este - spiega l'assessore comunale con delega al Palio - si annuncia come un viaggio tra storia ed eleganza, un intreccio di maschere e suggestioni rinascimentali che animerà il centro storico di Ferrara, celebrando l'eredità estense con uno sguardo contemporaneo. Il Carnevale degli Este quest'anno è dedicato a Beatrice D'Este e diventa ancora una volta un'occasione per ritrovarsi e lasciarsi sorprendere, dove la tradizione incontra la creatività e ogni volta racconta una storia. La nostra storia".

"Il Carnevale degli Este - interviene il Presidente della Fondazione Palio Città di Ferrara Nicola Borsetti - è l'occasione per celebrare il nostro patrimonio e per condividerlo con il pubblico. Attraverso cortei storici, spettacoli, conferenze e momenti di intrattenimento, si potrà rivivere l'atmosfera di quel periodo. I cortei storici e le esibizioni offriranno uno spaccato di vita rinascimentale che, anche attraverso le rappresentazioni teatrali, daranno vita a uno spettacolo unico. Un ringraziamento speciale va alla Commissione Storico-Artistica della Fondazione e a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di un bellissimo programma che riflette la varietà e la ricchezza di eventi pensati per coinvolgere un pubblico ampio ed eterogeneo, offrendo occasioni di approfondimento culturale e momenti di puro spettacolo".

Dunque, il Carnevale degli Este edizione 2026 è dedicato a Beatrice d'Este, duchessa di Milano, che incarna una delle figure più affascinanti e influenti del Rinascimento Italiano. Nata a Ferrara il 29 giugno 1475 secondogenita di Ercole I d'Este e di Eleonora d'Aragona, cresciuta alla corte del nonno Ferrante a Napoli, muore a Milano a soli 23 anni il 2 gennaio 1497. Beatrice si distinse non solo per la sua nobiltà, ma per il ruolo attivo che giocò nel panorama politico, artistico e culturale tra Ferrara e Milano.

Nata in una delle più illustri famiglie italiane, sorella minore della celebre Isabella d'Este, cresciuta "all'ombra" di una figura così dominante in un tempo in cui la primogenitura femminile pesava nelle alleanze matrimoniali e nelle eredità di potere, Beatrice sembrava destinata a un futuro apparentemente meno brillante; infatti, la sorte di primogenita sembrava favorire la sorella Isabella, invece il destino a Beatrice riservò sorprese e rivincite clamorose.

La vera ascesa sociale di Beatrice si compie quando sposa Ludovico Sforza, detto il Moro, diventando duchessa di Milano. Un matrimonio che segna la sua definitiva ascesa sulla scena politica e culturale italiana. Da semplice "seconda" figlia, Beatrice si trasforma in una protagonista assoluta, incarnando il cosmopolitismo delle corti rinascimentali e dimostrando una raffinata capacità diplomatica e mondana.

Beatrice d'Este incarna un modello di donna colta, cosmopolita e autorevole, capace di muoversi con disinvoltura tra le più importanti corti italiane. Il suo percorso, da Napoli a Milano, racconta una storia di emancipazione, di intelligenza e di rivincita.

Il Carnevale degli Este offre oggi un'occasione privilegiata per riscoprire e celebrare la figura di Beatrice d'Este. Le sfilate in costume, gli spettacoli in onore di Beatrice e del suo sposo Ludovico Sforza permettono di rivivere l'atmosfera fastosa delle corti rinascimentali, restituendo al pubblico la memoria di una donna che seppe essere protagonista del suo tempo. L'edizione 2026 vuole essere un omaggio a Beatrice d'Este come simbolo di eleganza, cultura e diplomazia rivivendo l'arrivo dei Duchi di Milano nella primavera del 1483. In quell'occasione, Beatrice tornò nella sua città natale, accolta con onori e festeggiamenti straordinari. La cronaca descrive l'entusiasmo del popolo, i cortei sfarzosi e la gioia che accompagnò il suo ritorno, sottolineando il profondo legame affettivo tra la duchessa e la città di Ferrara.

Tra le manifestazioni artistiche legate alla dinastia estense e sforzesca, spicca la celebre "Festa del Paradiso", ideata da Leonardo da Vinci in occasione delle nozze tra Anna Sforza e Alfonso d'Este. Questa spettacolare rappresentazione teatrale, messa in scena a Milano, univa scenografie straordinarie, effetti speciali e musiche raffinate, incantando gli ospiti e celebrando il fasto delle due famiglie.

Rievocare la "Festa del Paradiso" durante il Carnevale degli Este rappresenta un modo coinvolgente per riannodare le fila della storia, offrendo al pubblico uno spettacolo unico che unisce arte, teatro e memoria. Un'occasione per rendere omaggio alla creatività di Leonardo, riscoprendo la magia di un Rinascimento che sa ancora parlare al cuore e all'immaginazione.

Vi invitiamo non solo a immergervi con noi in questa straordinaria esperienza nel cuore del Rinascimento ferrarese ma anche a scoprire il programma completo e i pacchetti turistici (www.inferrara.it) creati appositamente in occasione di questo evento.

Buon Carnevale degli Este a tutti

