SPORT - Presentata in Comune da ass. Carità e organizzatori locali. Classifica unica sui 10 km e camminate ludico-motorie per tutti Vivicittà domenica 12 aprile in 40 città: torna la corsa più grande del mondo

>> DOCUMENTAZIONE UISP Vivicittà 2026 scaricabile qui

La classicissima di primavera organizzata dall'Uisp sta per portare nelle strade e nelle piazze di 40 città italiane migliaia di runner di tutte le età, per la pace, l'ambiente, i diritti, l'Europa. Si partirà simultaneamente alle ore 9.30 di domenica 12 aprile 2026, con il via dato in diretta dai microfoni di Radio 1 Rai.

L'iniziativa è stata presenata in residenza municipale mercoledì 8 aprile da Francesco Carità, assessore comunale allo Sport, Eleonora Banzi, presidente UISP - comitato di Ferrara e Daniele Trevisi, speaker dell'evento in programma , che ne hanno illustrato tutti gli elementi organizzativi principali.

"Sosteniamo con grande soddisfazione manifestazioni sportive come questa che promuovono lo sport 'aperto a tutti' e lo fanno con una modalità che coinvolge a livello locale e nazionale tanti appassionati di podismo. Tutti infatti avranno l'opportunità di confrontarsi su un percorso comune che tiene conto delle diverse realtà e variabili" ha affermato l'assessore comunale allo Sport Francesco Carità in apertura di incontro.

Si correrà tutti contemporaneamente sul percorso di 10 chilometri che al termine della prova darà vita alla consueta classifica nazionale unica compensata, realizzata grazie ai vari profili altimetrici dei percorsi, elaborati dall'Istituto di Scienza dello Sport del Coni. È prevista una speciale classifica per i giornalisti che prenderanno parte alla manifestazione, che verrà realizzata in collaborazione con Ussi.

Il prossimo 10 aprile a Roma, con partenza alle ore 10.00, si terrà il prologo nazionale di Vivicittà, nella Casa Circondariale Rebibbia Femminile "Germana Stefanini" (via Bartolo Longo n.92), confermando la scelta di farne un evento simbolo di inclusione e partecipazione. Al termine della corsa e delle premiazioni, alle ore 12.30 si terrà la conferenza stampa nazionale nello spazio dell'Open Bar (via Bartolo Longo n.82), gestito dalla cooperativa composta da detenuti ed ex detenuti.

Vivicittà è un'unica e lunghissima linea di partenza, tutti protagonisti, ognuno alla sua velocità. C'è il percorso competitivo di 10 km ma anche mille occasioni per passeggiate ludico motorie di 3/4 km, con famiglie e scolaresche che animeranno parchi e piazze. Correre Vivicittà significa scegliere l'ambiente: in tutte le città sono previste azioni di sensibilizzazione.

Vivicittà, manifestazione podistica a circuiti compensati con classifica unica compensata è organizzata dall'Uisp, con il patrocinio del Ministero per lo Sport e i Giovani, del Ministero della Giustizia, del Ministero dell'Ambiente e della tutela ecologica, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (in attesa di conferma). Vivicittà gode della collaborazione della Fidal-Federazione Italiana di Atletica Leggera, dell'Ussi-Unione Stampa Sportiva Italiana e della Nazionale delle Giornaliste e Giornalisti asd. Partner della manifestazione è Marsh e media partner sono Radio Uno Rai e Corriere dello Sport.

PROGRAMMA VIVICITTA FERRARA

SABATO 11 APRILE - Piazza del Municipio dalle ore 14 alle 19.

Un pomeriggio di festa, movimento e promozione con le esibizioni delle società sportive del territorio. Un'occasione per conoscere le realtà sportive di Ferrara e vivere insieme l'energia di Vivicittà.

14.00 - Ritrovo e allestimento

15.00 - Saluti e apertura delle dimostrazioni

15.00 - 18.30 - Esibizioni e dimostrazioni sportive con tantissime società e associazioni coinvolte.

E per tutto il pomeriggio: stand informativi delle società sportive, attività di prova per bambini e famiglie, animazione e truccabimbi... e le pazze interviste di Indipendente Sportivo.

Durante la giornata del sabato saranno aperte le iscrizioni a Vivicittà di domenica 12 nello stand Uisp Ferrara.

DOMENICA 12 APRILE

"LA CORSA PIÙ GRANDE DEL MONDO"

VIVICITTÀ 2026 FERRARA - 10KM COMPETITIVA

Ritrovo dalle ore 7.30 in piazza del Municipio. Partenza ore 9.30 da Corso Martiri della Libertà.

L'animazione dei Rioni dell'Ente Palio di Ferrara e di Radio Bruno, e ancora le pazze interviste di Indipendente Sportivo.

ISCRIZIONI competitiva SOLO tramite link https://shorturl.at/fLlka

CATEGORIE E PREMIATI 10K competitiva

JUNIORES (2007-2008) - Anni 18/19 - Premi ai primi tre classificati/e M e F

SENIORES (1997-2006) - Anni 20/29 - Premi ai primi tre classificati/e M e F

SENIORES (1987-1996) - Anni 30/39 - Premi ai primi 10 classificati M e prime 5 classificate F

SENIORES (1977-1986) - Anni 40/49 - Premi ai primi 10 classificati M e prime 5 classificate F

VETERANI (1967-1976) - Anni 50/59 - Premi ai primi 10 classificati M e prime 5 classificate F

VETERANI (1957-1966) - Anni 60/69 - Premi ai primi 5 classificati M e prime 3 classificate F

VETERANI (1947-1956) - Anni 70/79 - Premi ai primi tre classificati/e M e F

VETERANI (1937-1946) - Anni 80/89 - Premi ai primi tre classificati/e M e F

Sul podio verranno premiati i primi tre classificati assoluti M e F

5 e 10 KM NON COMPETITIVA E DOG RUN

Manifestazione aperta a tutti, anche agli amici a 4 zampe.

Link iscrizione non competitiva/dog run: https://tinyl.co/4NcT oppure sul posto il giorno stesso della gara.

PAGAMENTO: IBAN: IT69Y0538713000000000009410 intestato a Uisp Ferrara

causale: Vivicittà 2026 + cognome e nome *da pagare con carta o bonifico

Iscrizioni nei giorni precedenti: Sede UISP Ferrara in Viale Cavour n. 147 (Lunedì 15.30-19.00; Mercoledì e Sabato 9.00-12.30)

MINIPODISTICA

Primi Passi + Pulcini (2017-2024) - Anni 2/9 - Prova su 500 mt - Partenza ore 9.10

Esordienti (2015-2016) - Anni 10/11 - Prova su 500 mt - Partenza ore 9.15

Ragazzi (2013-2014) - Anni 12/13 - Prova su 1.500 mt - Partenza ore 9.20

Cadetti (2011-2012) - Anni 14/15 - Prova su 1.500 mt - Partenza ore 9.30

Allievi (2009-2010) - Anni 16/17 - Prova su 5.000 mt - Partenza ore 9.30

Per partecipare è obbligatorio presentare copia del Certificato Medico di idoneità alla pratica Agonistica per disciplina "Atletica Leggera" o Libretto Verde. Tessera UISP obbligatoria.

Premio di partecipazione a tutti i partecipanti: t-shirt ufficiale Vivicittà 2026

>> DOCUMENTAZIONE UISP Vivicittà 2026 scaricabile qui

(Comunicazione a cura di Uisp Ferrara)

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