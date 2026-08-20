VIABILITA' - Provvedimenti in vigore dal 26 al 30 agosto 2026 nell'area del centro storico di Ferrara "Ferrara Buskers Festival - 39a edizione": i provvedimenti per la viabilità, i parcheggi e il trasporto pubblico in città

In occasione della 39a edizione del "Ferrara Buskers Festival", in programma in città dal 26 al 30 agosto 2026, il Comune di Ferrara ha emanato un'ordinanza che disciplina la viabilità nelle strade e nelle piazze interessate dalla manifestazione, con disposizioni relative anche ai parcheggi e al trasporto pubblico (v. testo integrale dell'ordinanza in allegato a fondo pagina).

Tra le principali misure previste, la chiusura al transito dell'asse corso Giovecca/viale Cavour (da via Palestro a via Spadari) nelle giornate del 26, 27, 28 e 29 agosto dalle 18:00 alle 01:00 del giorno successivo e il 30 agosto dalle 14:00 alle 24:00. Nelle stesse date e orari sarà in vigore il divieto di transito anche nella semicarreggiata lato numeri civici dispari del tratto di corso Giovecca da via Montebello a via Palestro, oltre che in corso Porta Reno (da via C.Mayr a piazza Trento Trieste).

Nelle giornate del 26, 27, 28 e 29 agosto dalle 16:00 alle 01:00 del giorno successivo e il 30 agosto dalle 14:00 alle 24:00 il divieto di transito sarà in vigore, tra l'altro, anche in corso Ercole I d'Este (da largo Castello a via Padiglioni), in via Borgo dei Leoni (da largo Castello a via Padiglioni) e in corso Martiri della Libertà.

In questi stessi giorni e orari sarà disponibile il parcheggio straordinario gratuito in viale Cavour, nella carreggiata centrale da via F. Beretta/Contrada della Rosa a via Barriere/via Ortigara.

Previste anche deviazioni delle linee di trasporto pubblico e l'inibizione al transito per i mezzi pubblici sull'asse corso Martiri/corso Porta Reno dal 26 al 30 agosto 2026.

In tutta l'area di pubblico spettacolo sarà inibita la sosta e la circolazione dei monopattini con revoca delle aree di sosta dedicate.

>> QUESTI NEL DETTAGLIO TUTTI I PROVVEDIMENTI PREVISTI (estratto dal testo dell'ordinanza):

In occasione dello svolgersi del “Ferrara Buskers Festival” è istituito il divieto di fermata, con validità in ambo i lati, dalle ore 16.00 alle ore 01.00 del giorno successivo nelle giornate del 26 - 27 - 28 – 29 Agosto 2026; dalle ore 14.00 alle ore 24.00 nelle giornata festiva del 30 agosto 2026, nelle seguenti Vie e Piazze:

• Corso Giovecca tratto da Largo Castello a Via Palestro;

• Via Borgo dei Leoni (da Largo Castello a Via Padiglioni);

• Piazza Castello, Piazza Savonarola, Piazza Cattedrale, Piazza Municipale, Piazza Trento Trieste;

• Via Canonica;

• Largo Castello;

• Corso Ercole I d’Este tratto da Largo Castello a Via Padiglioni;

• Corso Martiri della Libertà;

• Via Cortevecchia (da Corso Martiri della Libertà al c.n. 43);

• Piazza Schiatti

PIAZZA MUNICIPALE, PIAZZA CASTELLO, PIAZZA TRENTO TRIESTE DAL 26 AL 30 AGOSTO 2026 SARANNO SOSPESE LE AREE PEDONALI CON ISTITUZIONE DI ZTL AMMESSI I VEICOLI DELL’ORGANIZZAZIONE

Viene istituito il DIVIETO DI TRANSITO nei giorni 26 - 27 - 28 – 29 Agosto 2026, dalle ore 16,00 alle ore 01,00 del giorno successivo e domenica 30 agosto 2026 dalle ore 14,00 alle ore 24,00 in:

• Controviale Cavour (dal c.n. 24 a Via Armari);

• Controviale Cavour (da Via Spadari a Largo Castello);

• Via Borgo dei Leoni (da Largo Castello a Via Padiglioni);

• Piazza Castello, Piazza Savonarola, Piazza Cattedrale, Piazza Municipale, Piazza Trento Trieste;

• Via Canonica;

• Largo Castello

• Corso Ercole I d’Este tratto da Largo Castello a Via Padiglioni

• Corso Martiri della Libertà;

• Via Cortevecchia (da Corso Martiri della Libertà al c.n. 43);

• Piazza Schiatti

Negli stessi giorni ed orari in cui vige il succitato divieto di transito, sono istituiti gli ulteriori provvedimenti di seguito indicati:

Via Lollio intersezione Ercole I d’Este: istituzione consentita dritto e a sinistra;

E’ istituito il DIVIETO DI TRANSITO nei giorni 26 - 27 - 28 - 29 Agosto 2026 dalle ore 18,00 alle ore 01,00 del giorno successivo e nella giornata festiva del 30 agosto 2026 dalle ore 14,00 alle ore 24,00, nelle seguenti strade:

• Corso Giovecca - da Largo Castello a Via Palestro,

• Largo Castello - da Corso Giovecca a Viale Cavour,

• Viale Cavour - da Largo Castello a Via Spadari,

• Via Borgo dei Leoni - da Largo Castello a Via Padiglioni-

• Corso Porta Reno (da Via C.Mayr a Piazza Trento Trieste);

Sull’asse Cavour/Giovecca, così come in Corso Porta Reno, Corso Ercole I d’Este, via Mazzini, verranno realizzati appositi presidi con transenne rinforzati atti ad evitare il transito dei veicoli non autorizzati.

Negli stessi giorni e orari in cui vige il succitato divieto di transito, sono istituiti gli ulteriori provvedimenti di seguito indicati:

• Corso Giovecca, tratto compreso tra Via Montebello e Via Palestro:

istituzione di DIVIETO DI TRANSITO nella semicarreggiata lato civici numeri dispari eccetto veicoli di pronto soccorso, polizia, cicli, residenti con possibilità di ricovero del veicolo in area privata, nonché ciclomotori, motocicli e veicoli al servizio di persone invalide dotate di apposito contrassegno per accedere alle aree a loro aree riservate.

• Via Frescobaldi, all’intersezione con Corso Giovecca: istituzione di direzioni consentite diritto e a sinistra.

• Via Palestro, intersezione Corso Giovecca: istituzione di direzione obbligatoria a sinistra.

• Via Terranuova, intersezione Corso Giovecca: istituzione di direzioni consentite diritto e a destra.

Le rastrelliere presenti nei fornici di piazza Savonarola verranno rese inutilizzabili.

Negli stessi orari di vigenza del divieto di circolazione in Largo Castello, verranno istituiti i provvedimenti conseguenti:

• Controviale Cavour all’intersezione con Largo Castello: istituzione di direzione obbligatoria a sinistra.

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PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA COLLOCAZIONE DELLA SEGRETERIA DEL “FERRARA BUSKERS FESTIVAL”:

• Largo Antonioni: istituzione di divieto di fermata, eccetto veicoli al seguito della manifestazione (muniti dell'apposito attestato rilasciato a cura dell'organizzazione del festival), nel periodo compreso tra il 24/08/2026 e il 01/09/2026. Le aree di sosta riservate ai veicoli in uso alle persone invalide, presenti in L.go Antonioni c.n.2, per lo stesso periodo, saranno spostate all'altezza del c.n. 24 della Via De' Pisis.

• Via De Pisis: dall'intersezione con via Boldini all'intersezione con via Palestro: istituzione di divieto di fermata ambo i lati, eccetto i veicoli al seguito della manifestazione (muniti dell'apposito attestato rilasciato a cura dell'organizzazione del festival), nel periodo compreso tra il 24/08/26 e il 01/09/26;

• Via Previati: dall'intersezione con via Mentessi fino al c.n. 11 di via Previati: istituzione di divieto di fermata ambo i lati, eccetto i veicoli al seguito della manifestazione (muniti dell'apposito attestato rilasciato a cura dell'organizzazione del festival), nel periodo compreso tra il 24/08/26 e il 01/09/26.

Le succitate aree dovranno essere opportunamente delimitate, per evitare interferenze con il normale flusso veicolare sulle vie Boldini, L.go Antonioni, Previati, utilizzando barriere, parapetti, o altri tipi di recinzione, così come previsto dall'art. 32, comma 2 del D.P.R. n. 495/92.

• Controviale Cavour lato civicI dispari, tratto dal c.n. 59 al c.n. 69: revoca degli stalli di Ferrara TUA ed istituzione di divieto di fermata, ammessi i soli veicoli dell'organizzazione, dal giorno 24 al giorno 01/09/2026. Viene salvaguardata l'area riservata a disabili ivi presente.

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PROVVEDIMENTI RELATIVI AI PARCHEGGI STRAORDINARI GRATUITI

• Viale Cavour, carreggiata centrale nel tratto tra Via F. Beretta/Contrada della Rosa e Via Barriere/Via Ortigara: su entrambi i lati istituzione di AREA DI PARCHEGGIO con contestuale sospensione del divieto di fermata esistente, dalle ore 16.00 alle ore 01.00, del giorno successivo nei giorni 26 - 27 - 28 - 29 Agosto 2026, ed il 30 Agosto 2026 dalle ore 14.00 alle ore 24.00.

• Viale Cavour tratto da Corso Isonzo fino a via Barriere/Ortigara vengono salvaguardate le fermate bus ivi presenti.

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PARCHEGGI STRAORDINARI GRATUITI PER INVALIDI

• Viale Cavour, carreggiata centrale da Via F.Beretta a Via Spadari e da Via Armari a Contrada della Rosa, istituzione di area di sosta riservata a persone invalide con validità dalle ore 16,00 alle ore 01,00 giorno successivo il 26- 27- 28 - 29 Agosto 2026, ed il 30 Agosto 2026 dalle ore 14.00 alle ore 24.00.



• Corso Giovecca, lato cc.nn. dispari, tratto compreso tra Via Frescobaldi ed il c.n. 105: istituzione di area di sosta riservata a persone invalide con validità dalle ore 16,00 alle ore 01,00 del giorno successivo il

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PARCHEGGI STRAORDINARI GRATUITI PER CICLOMOTORI E MOTOCICLI



• Via Spadari cc.nn. 4 - 6 - 8 , istituzione di parcheggio per ciclomotori e motocicli, valido nei giorni del 26 - 27 - 28 - 29 agosto 2026, dalle ore 16.00 alle ore 01.00 del giorno successivo ed il 30 Agosto 2026 dalle ore 14.00 alle ore 24.00 con sospensione degli stalli di sosta a pagamento.

• Corso Giovecca, lato cc.nn. dispari, tratto compreso tra il c.n. 105 e la Via Montebello: istituzione di parcheggio per ciclomotori e motocicli, valido nei giorni 26 - 27 - 28 - 29 agosto 2026, dalle ore 16.00 alle ore 01.00 del giorno successivo ed il 30 agosto 2026 dalle ore 14.00 alle ore 24.00.

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TRASPORTO PUBBLICO

L'AZIENDA DI TRASPORTO PUBBLICO DOVRA' ADOTTARE LE DEVIAZIONI CONSEGUENTI ALLE PRESCRIZIONI DELLA PRESENTE ORDINANZA, DANDONE PREVENTIVA COMUNICAZIONE ALLA CITTADINANZA.

In particolare si evidenzia quanto segue:

• Sull'asse Giovecca/Cavour interessato alla chiusura (tratto da via Spadari a Via Palestro/Montebello), la circolazione sarà ammessa fino alle ore 16.00 dei giorni 26 - 27 - 28 - 29 agosto 2026; nella giornata del 30 agosto 2026 fino alle ore 14.30.

• Via Cittadella, dal c.n. 12 al c.n. 20: istituzione del divieto di fermata, ammessi i bus di linea Tper con validità dalle ore 16.00 al termine servizio nei giorni 26 - 27 - 28 - 29 agosto 2026; nella giornata di domenica 30 agosto 2026 dalle alle ore 14.30 a termine servizio.

SULL'ASSE CORSO MARTIRI/CORSO PORTA RENO SARA' INIBITA LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICI DAL 26 AL 30 AGOSTO 2026.

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BUS-NAVETTA AEROPORTO MARCONI DI BOLOGNA

• Via Spadari all'intersezione con Viale Cavour (lato civici pari): sospensione della prima area di carico-scarico con contestuale istituzione di divieto di fermata eccetto BUS-NAVETTA AEROPORTO BOLOGNA, nei giorni 26 - 27 - 28 - 29 Agosto 2026 dalle ore 16,00 alle ore 01,00 del giorno successivo e nella e giornata di domenica 30 Agosto 2026 dalle ore 14,00 alle ore 24,00.

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PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA SOSTA DEI TAXI

• Porta Reno tratto da Via Vaspergolo al c.n. 47 : istituzione di area Taxi

• Piazza Savonarola : sospensione dell'area riservata taxi nei giorni 26 - 27 - 28 - 29 Agosto 2026, dalle ore 16,00 alle ore 01,00 del giorno successivo e domenica 30 agosto 2026 dalle ore 14,00 alle ore 24,00

• Corso Ercole I d'Este, tratto tra Via A.Lollio e Piazzetta Combattenti ambo i lati:istituzione di area taxi dal 26 al 29 Agosto 2026, dalle 16,00 alle 01,00 del giorno successivo e domenica 30 agosto 2026 dalle 14,00 alle 24,00.

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IN TUTTA L'AREA DI PUBBLICO SPETTACOLO SARA' INIBITA LA SOSTA E LA CIRCOLAZIONE DEI MONOPATTINI CON REVOCA DELLE AREE DI SOSTA DEDICATE.

In allegato l'ordinanza di viabilità integrale

SITO WEB UFFICIALE: https://www.ferrarabuskers.com/

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