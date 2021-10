LAVORI PUBBLICI E VIABILITA' - Gli interventi e le modifiche alla circolazione previsti a Ferrara dal 2 novembre 2021 Nuova pavimentazione per via Prato delle Donne e via Piangipane. Al via una nuova fase di lavori in largo Castello. Proseguono gli interventi su strade, ponti, semafori, illuminazione, sottoservizi e verde

Di seguito alcuni aggiornamenti relativi a lavori pubblici e provvedimenti di viabilità attualmente in corso o previsti dal 2 novembre 2021 nel territorio comunale di Ferrara, condotti sotto la supervisione dei tecnici e degli operatori del Settore Opere pubbliche e Patrimonio del Comune di Ferrara.

INTERVENTI STRADALI

- In partenza la ripavimentazione di via Prato delle Donne, con modifiche alla viabilità

Inizieranno martedì 2 novembre 2021 i lavori, programmati dal Comune di Ferrara, per il rifacimento del manto stradale in via Prato Delle Donne, nel tratto da via Casalta al numero civico 17 (v. planimetria a sinistra e scaricabile a fondo pagina). L'intervento prevede la preparazione del fondo stradale, la successiva asfaltatura e la finitura superficiale con ghiaietto di colore grigio, nel rispetto del vincolo paesaggistico, come prescritto dalla Soprintendenza. La durata del cantiere è prevista in 4 giorni lavorativi, con conclusione programmata per venerdì 5 novembre prossimo, salvo avverse condizioni meteo o eventuali criticità.

I lavori comporteranno temporanee modifiche alla viabilità che saranno indicate da segnaletica di preavviso e deviazione in prossimità dei tratti interessati. Via Prato delle Donne, nel tratto compreso tra via Palmirano e il numero civico 17, e il tratto di via Casalta compreso tra via Boccale e via Prato delle Donne saranno a fondo chiuso.

Per ragioni di sicurezza, durante l'orario del cantiere l'area sarà sempre interdetta al traffico veicolare su tutta la carreggiata (escluso i residenti, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori) mentre dalle 20 alle 8 del giorno successivo sarà ripristinata la normale circolazione (compatibilmente con l'avanzamento lavori) fino al termine delle opere.

Imprese esecutrici: Costruzioni Ital Strade srl (Fiscaglia - FE) e Asfalti Piovese srl (Colfosco - TV).

- Ripavimentazione di largo Castello: dal 3 novembre nuova fase dei lavori con modifiche alla viabilità

Proseguono i lavori, programmati dal Comune di Ferrara, per la manutenzione della pavimentazione in cubetti di porfido di largo Castello a Ferrara. Il progetto prevede il completo rifacimento del sottofondo e la ripavimentazione in pietra naturale (cubetti di porfido e masegne di granito) della parte carrabile di largo Castello, utilizzando i materiali precedentemente rimossi e ripuliti, integrati, ove necessario, con nuovi materiali della stessa tipologia. La superficie complessiva oggetto dei lavori è di circa 1.931 mq. Impresa esecutrice: Porfidi Dell'isola Srl (Bonate Sopra - BG).

>> AGGIORNAMENTO del 29 ottobre 2021: La posa della pavimentazione è ultimata nella porzione del largo prospiciente il Castello. A partire da mercoledì 3 novembre l'area già ripavimentata sarà riaperta al traffico a doppio senso di circolazione e prenderà il via una nuova fase di lavori, della durata prevista di circa un mese e mezzo (salvo criticità), con l'istituzione di un'area di cantiere nella metà carreggiata sul lato della Camera di Commercio, nel tratto tra viale Cavour e via Borgo dei Leoni, con modifiche alla viabilità.

VIABILITA': La viabilità sull'asse corso Giovecca - viale Cavour durante questa fase nuova dei lavori continuerà ad essere regolamentata a doppio senso di circolazione sulla semi carreggiata pavimentata di recente. Sia per corso Ercole I d'Este sia per via Borgo dei Leoni sarà interrotto l'accesso a largo Castello a partire da via Lollio/Padiglioni.

Su largo Castello nel tratto compreso tra il controviale Cavour e il viale principale continuerà ad essere presente un'area di cantiere per deposito materiali sul lato del Castello, istituendo il senso unico di marcia in direzione del viale principale nel tratto medesimo.

Saranno possibili rallentamenti ed estensioni dei tempi di attesa ai semafori su tutte le direttrici di marcia.

Nel caso l'occupazione fosse estesa anche sul marciapiede lato Camera di Commercio, il transito pedonale potrà utilizzare gli attraversamenti pedonali esistenti in viale Cavour all'altezza del civ. 8 e in corso della Giovecca all'altezza del civ. 4, così come il marciapiede sul lato del Castello.

Le modifiche alla viabilità saranno indicate da segnaletica di preavviso e di deviazione nei tratti interessati.

- In corso i lavori di riqualificazione di via Piangipane e via del Turco. DAL 2 NOVEMBRE LA RIASFALTATURA DI VIA PIANGIPANE CON CHIUSURA AL TRAFFICO

Proseguono i lavori, a cura del Comune di Ferrara, per la riqualificazione di via Piangipane - AGGIORNAMENTO del 29 ottobre 2021: Sono stati completati i nuovi marciapiedi in via Piangipane, da via della Grotta a via Chiozzino. DAL 2 NOVEMBRE 2021 verranno realizzate le opere di riasfaltatura della sede stradale che prevedono la totale CHIUSURA AL TRAFFICO PER TRE GIORNI

>>VIABILITA': Per la realizzazione dei lavori di nuova asfaltatura in via Piangipane, a Ferrara, nel tratto compreso tra via della Grotta e vicolo del Chiozzino, nelle giornate del 2, 3 e 4 novembre 2021 sarà chiuso al traffico il tratto di via Piangipane tra corso Isonzo e via Boccacanale di Santo Stefano.

Allo scopo, si invitano i residenti nel tratto indicato a voler collocare i propri veicoli al di fuori del tratto indicato.

In questa prima fase dei lavori, al fine di garantire l'acceso dei residenti e alle attività nel tratto successivo a via Boccanale di Santo Stefano, sarà anche temporaneamente revocata la ZTL in corso Porta Reno, tra piazza Travaglio e via Ripagrande, e in via Ripagrande; allo stesso tempo sarà invertito il senso di marcia nel tratto di via Boccacanale di Santo Stefano, tra via Ripagrande e via Piangipane, nel quale sarà istituito il senso unico di marcia con direzione da via Ripagrande verso via Piangipane.

Da venerdì 5 novembre 2021 i lavori proseguiranno invece nel tratto da via Boccacanale di Santo Stefano verso vicolo del Chiozzino, con il transito veicolare che sarà garantito lungo tutto l'asse di via Piangipane; in questa fase dei lavori potranno verificarsi comunque rallentamenti e code.

Le modifiche alla viabilità saranno indicate da segnaletica di preavviso e di deviazione nei tratti interessati.

Proseguono i lavori, a cura del Comune di Ferrara, per la riqualificazione di via del Turco. Durante l'intero periodo di esecuzione dei lavori i tratti interessati resteranno chiusi al transito. In programma il rifacimento dei camminamenti in lastre di trachite e dell'acciottolato stradale, oltre al ripristino, nell'intera via del Turco, delle reti idrica e fognaria a cura di Hera. A seguire, sempre nell'intera via, anche il rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica. AGGIORNAMENTO dell'1 ottobre 2021: E' già stato completato il rifacimento della pavimentazione e dei marciapiedi tra via Ripagrande e piazzetta San Michele. E' stata rimossa la pavimentazione tra piazzetta San Michele e via del Podestà e consegnata l'area ad Hera per il rifacimento delle reti idrica e fognaria.

Gli interventi di via del Turco e via Piangipane rientrano nel progetto di "Realizzazione di opere di accessibilità e percorsi ciclo pedonali dal Meis al centro storico ed al quartiere ebraico", inserito nell'ampia opera del Comune di Ferrara per la rigenerazione urbana della zona ex Mof-Darsena-Meis, finanziato con fondi statali del 'Bando Periferie' (lotto B3).

Tutti i dettagli sull'intervento su CronacaComune del 3 marzo 2021

- In via Donatori di Sangue in corso il ripristino della pavimentazione in cubetti di porfido

Hanno preso il via lo scorso 26 ottobre i lavori, programmati dal Comune di Ferrara, per il ripristino e la stuccatura della pavimentazione in cubetti di porfido di via Donatori di Sangue, tra via Kennedy e via Bologna.

Per consentire il regolare svolgimento del mercato settimanale nelle giornate di lunedì e venerdì, i lavori saranno svolti nelle sole giornate di martedì, mercoledì e giovedì. Per ragioni di sicurezza, tuttavia, la strada sarà sempre interdetta al traffico veicolare fino al termine dei lavori che avranno una durata prevista di tre settimane (9 giorni lavorativi), salvo avverse condizioni meteo. Il transito veicolare circolante su via Kennedy e diretto in via Donatori di Sangue potrà quindi proseguire su corso Porta Reno sino al parcheggio a pagamento di piazza Travaglio, al fine di poter ritornare in direzione di via Bologna. Resterà attivo il varco ztl 'Musa' di corso Porta Reno e sarà revocata l'area di sosta riservata ai motocicli e ciclomotori presente sul fronte dei numeri civici 5-7 di via Donatori di Sangue.

Le modifiche alla viabilità saranno indicate da segnaletica di preavviso e deviazione, in prossimità dei tratti interessati.

L'impresa esecutrice dei lavori è la P.P.G. di Mengozzi Marzio d Davide s.a.s. (Santa Sofia - FC)

- In corso i lavori di ripavimentazione del marciapiedi di via della Grotta

Proseguono i lavori per la ripavimentazione in calcestruzzo del marciapiedi di via della Grotta, nel tratto tra via Piangipane e via Rampari di San Paolo (v. FOTO a sinistra). Sono al momento in corso alcune lavorazioni minori per consentire l'accesso in sicurezza.

I lavori sono eseguiti dalla ditta Costruzioni Ital Strade (Fiscaglia - FE).

- In corso le opere per il completamento del percorso ciclo pedonale di via Goretti

Sono in corso dal 27 settembre 2021 i lavori per il completamento del percorso ciclo pedonale di via Goretti.

L'intervento, affidato alla ditta Albieri srl di Ferrara, prevede la realizzazione di un nuovo tratto ciclo-pedonale da via Patrizio Antolini a via Giuseppe Fabbri, che si congiungerà con i percorsi esistenti sulla via Goretti.

Obiettivo dell'intervento è quello di migliorare le condizioni di sicurezza per la circolazione di cicli e pedoni in un'area ad alta concentrazione di traffico, vista la presenza di un plesso scolastico, di un centro sportivo e della piscina comunale di via Pastro.

Il nuovo percorso avrà una lunghezza complessiva di circa 300 metri e sarà realizzato in "sede propria", con una larghezza media di 2,5 m. La pavimentazione sarà in conglomerato bituminoso, con bordi di contenimento in calcestruzzo bocciardato. Previsto anche l'abbattimento delle barriere architettoniche in corrispondenza

degli attraversamenti pedonali e delle intersezioni lungo il tracciato.

La durata prevista dei lavori è di 45 giorni. Il costo complessivo dell'opera è di 120 mila euro e sarà finanziato con contributi statali.

- In via Modena in corso gli interventi di 'cucitura' del segmento ferrarese della ciclovia VenTo

E' avvenuta lo scorso 6 settembre 2021 la consegna da parte del Comune di Ferrara alla ditta I.M.A.B. Costruzioni srl (di Este - PD) dei lavori di 'cucitura' necessari a dare linearità al segmento ferrarese della ciclovia 'VenTo', l'itinerario cicloturistico interregionale destinato a collegare Venezia a Torino, lungo gli argini del Po.

I primi lavori in città, in corso in questi giorni, riguardano la via Modena, dove saranno eseguite due diverse opere in altrettanti punti della via. La prima prevede, nel tratto di via Modena tra via Gulinelli e via Marconi, la realizzazione di un percorso ciclopedonale della larghezza di 2,6 metri, sul tracciato dell'attuale marciapiedi che sarà appositamente allargato. L'intervento sarà reso possibile dal parziale spostamento dell'asse stradale, con l'occupazione di parte della banchina libera sul lato nord. La seconda, invece, prevede la realizzazione di un nuovo tratto ciclabile di circa 70 metri per collegare la ciclovia turistica 'Burana', dal punto in cui si immette sulla via Modena fino all'attraversamento pedonale protetto esistente sulla stessa via, dando così continuità all'itinerario. AGGIORNAMENTO del 29 ottobre: i lavori procedono, in via Modena, zona fronte COOP / SELF, per l'allargamento della sede stradale lato SELF che permetterà poi di ampliare il marciapiede sul lato opposto per trasformarlo in ciclo pedonale.

I lavori in via Modena non comporteranno chiusure al traffico, ma richiederanno restringimenti della carreggiata, con possibili disagi per il traffico, inevitabili per garantire la sicurezza della circolazione. Tutti i dettagli sull'intervento su CronacaComune del 3 settembre 2021



- Nuovi marciapiedi in via Borgo dei Leoni

Sono in corso, dal 19 luglio 2021, i lavori per il rifacimento dei marciapiedi nel primo tratto di via Borgo dei Leoni.

L'appalto, affidato dal Comune di Ferrara alla ditta Eredi Fantoni Adriano srl, interesserà entrambi i marciapiedi della via, nel tratto compreso tra Largo Castello e il palazzo sede del Tribunale, lato civici pari, per una lunghezza di circa 220 m, ed il tratto compreso tra Largo Castello ed il civ. 61, lato civici dispari, incluso il tratto di marciapiede antistante il palazzo sede della Camera di Commercio, per una lunghezza di circa 273 m. I nuovi marciapiedi saranno in trachite, tranne nel tratto dei civici dispari tra piazza Torquato Tasso e il civico 61, dove sarà rifatta la pavimentazione in asfalto. Le opere di ripavimentazione saranno eseguite per tratti.

Durata cantiere circa 4 mesi (dal 19 luglio 2021). Importo totale opera: 250.000 euro finanziato con risorse comunali (avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione per l'anno 2020). AGGIORNAMENTO del 29 ottobre 2021: E' stata completata la pavimentazione dei marciapiedi sul lato dei numeri civici pari nel tratto compreso tra largo Castello e l'ingresso del Tribunale. Sul lato opposto è stato completato il rifacimento fino a piazzetta Tasso. Sono in corso i lavori sul lato ovest tra piazzetta Tasso e piazza Combattenti, nella prossima settimana avranno inizio anche i lavori di manutenzione al marciapiedi davanti alla Camera di Commercio su largo Castello.

- Bando Periferie: nelle prossime settimane in partenza la riqualificazione di via Darsena

Una rinnovata conformazione stradale, con l'inserimento di un filare di alberi e di un percorso ciclabile in sede propria, oltre al rinnovo di tutti i sottoservizi esistenti e dell'impianto di illuminazione. E' quanto prevede il progetto di riqualificazione di via Darsena nel tratto da corso Isonzo a via Bologna in partenza nelle prossime settimane, nell'ambito delle opere finanziate dal Bando Periferie. In questi giorni la ditta Cogefri Infrastrutture srl (di Badia Polesine-RO), incaricata dei lavori da parte del Comune, è impegnata nelle opere di accantieramento. Non sono al momento previste modifiche per la viabilità.

------------

VIABILITA'

- Senso unico alternato in via Bologna tra via G. Pesci e via Foro Boario per i lavori alle reti del teleriscaldamento

Nell'ambito dei lavori di realizzazione delle nuove reti del teleriscaldamento del comparto di via Bologna, a Ferrara, dallo scorso 14 settembre per una durata di circa 2 mesi, sarà attiva un'area di cantiere in via Bologna tra via G. Pesci e via Foro Boario, con modifiche alla viabilità.

In particolare, nel tratto interessato il transito veicolare sarà regolamentato a senso unico alternato mediante l'impianto semaforico presente all'intersezione tra via Bologna e via Foro Boario, implementato da una lanterna semaforica per la provenienza sud, che sarà posta in via Bologna all'intersezione con via Pesci.

Nella via Bologna sarà revocato il transito pedonale in corrispondenza del numero civico 223; si consiglia pertanto di utilizzare gli attraversamenti in corrispondenza del civico 245 e all'intersezione con via Foro Boario. Inoltre saranno revocate le fermate Bus in corrispondenza dei civici 170-172 e dei civici 201-203.

I veicoli provenienti da via G. Pesci, all'intersezione con via Bologna, avranno l'obbligo di svolta a sinistra in direzione Wagner - Beethoven.

Tutte le indicazioni sulle modifiche alla viabilità saranno indicate da segnaletica di preavviso, in prossimità dei tratti interessati.

------------

MANUTENZIONE PONTI

- Manutenzione in corso al ponte di via Otello Putinati sul Po morto di Primaro

Sono in corso i lavori programmati dal Comune di Ferrara per la manutenzione ordinaria alle strutture in calcestruzzo armato che costituisco l'impalcato del ponte di via Otello Putinati sul Po morto di Primaro. Non sono previste modifiche alla viabilità.

- Per il ponte di via Bonzagni manutenzione delle strutture e degli appoggi

Proseguono i lavori programmati dal Comune di Ferrara per la manutenzione conservativa del ponte di via Bonzagni, a Ferrara, che prevedono un risanamento globale delle strutture in calcestruzzo di 9 pile e relativi appoggi. In questi giorni sono in corso i lavori di sollevamento e ripristino delle strutture in calcestruzzo del ponte (v. FOTO a sinistra e a fondo pagina)



- In corso lavori di sostituzione del ponte di via Cascina, con chiusura al transito

Sono iniziati il 21 giugno 2021 gli interventi programmati dal Comune di Ferrara per la demolizione e la successiva ricostruzione del ponte di via Cascina sul canale Cembalina, in località Spinazzino. AGGIORNAMENTO dell'8 ottobre 2021: E' già stata completata la realizzazione delle fondazioni profonde che sorreggeranno la nuova spalla sul lato di via Cembalina. Ora si dovrà attendere la maturazione del calcestruzzo, quindi l'esecuzione delle prove di portanza, prima di riprendere la costruzione della nuova spalla a sostegno dell'impalcato.

VIABILITA': Per l'intera durata dei lavori la via Cascina resterà totalmente chiusa al transito. Previsto il divieto di transito anche in via della Cembalina nel tratto compreso tra via della Stanga e via Imperiale "eccetto gli autorizzati", ovvero saranno ammessi al transito nel tratto non interessato dai lavori i veicoli con possibilità di ricovero oltre i mezzi di pronto soccorso o emergenza. I pedoni e i velocipedi potranno circolare in condizioni di massima sicurezza, compatibilmente con le esigenze del cantiere.

>> Percorsi alternativi: per i veicoli provenienti da via del Forno - via Cembalina, per accedere alla via Cascina, dovranno percorrere la via Cembalina e la via Spinazzino; per i veicoli provenienti dalla via Imperiale, per accedere a via Cascina, dovranno utilizzare come percorso alternativo un tratto di via Cembalina - via del Taglione - via della Stanga - via Cembalina, via Spinazzino.

Per quanto concerne il Trasporto Pubblico, Tper ha provveduto ad esporre le comunicazioni con avvisi al pubblico nella tratta tra S. Bartolomeo in Bosco e Spinazzino, che rimarrà esclusa dal servizio di trasporto.

I lavori avranno la durata presunta di sei mesi. Le modifiche alla viabilità saranno indicate da segnaletica di preavviso in prossimità dei tratti interessati.

------------

ILLUMINAZIONE PUBBLICA, IMPIANTI SEMAFORICI E SMART CITY

- In corso l'ammodernamento dell'intera rete comunale di illuminazione pubblica - AGGIORNAMENTO del 29 ottobre 2021

Proseguono i lavori relativi agli interventi iniziali di riqualificazione energetica e impiantistica degli impianti di pubblica illuminazione, previsti nel "Servizio di rendimento energetico degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici del Comune di Ferrara", affidato ad Hera Luce S.r.l.

Dall'inizio dei lavori ad oggi sono stati sostituiti circa 7.784 apparecchi illuminanti e 1.940 sostegni.

Nella SETTIMANA DEL 2 NOVEMBRE 2021 i lavori proseguiranno nelle seguenti aree:

1) Via Vene di Bellocchio, Via Valle Mantello, Via Valle Gallare e limitrofe - Loc. Villa Fulvia, con la realizzazione delle opere elettriche (pali, linee, apparecchi illuminanti, ecc...) necessarie al rifacimento complessivo del vecchio impianto;

2) Via Compagnoni, Via Trotti Mosti, Via Canonici, Via Bulgarelli e Via Putinati con le opere civili (cavidotti, plinti, pozzetti, ecc.) necessarie alla posa dei componenti, per la realizzazione dei nuovi impianti;

3) Via Vene di Bellocchio, Via Valle Mantello, Via Valle Gallare e limitrofe - Loc. Villa Fulvia con le opere civili (cavidotti, plinti, pozzetti, ecc.) necessarie alla posa dei componenti, per la realizzazione dei nuovi impianti;

4) Via Cattaneo, Via Compagnoni Via Trotti Mosti, Via Canonici, Via Bulgarelli e Via Putinati con la realizzazione delle opere elettriche (pali, linee, apparecchi illuminanti, ecc...) necessarie al rifacimento complessivo del vecchio impianto.

Le opere non dovrebbero comportare rallentamenti alla viabilità ordinaria.

- In corso anche l'ammodernamento degli impianti semaforici - AGGIORNAMENTO del 29 ottobre 2021

Procedono i lavori di ammodernamento degli impianti semaforici presenti sul territorio comunale, facenti capo a 50 intersezioni semaforizzate, affidati sempre a Hera Luce Srl.

Nella SETTIMANA DEL 2 NOVEMBRE i lavori proseguiranno nelle seguenti aree, con attività di verifica cavidotti, infilaggio cavi elettrici e di segnale, collegamento ed installazione nuove apparecchiature:

1) Impianto 41S - intersezione VIALE CAVOUR - VIA ALDIGHIERI - VIA ARIOSTO;

2) Impianto 11S - intersezione CORSO PORTA PO - CORSO BIAGIO ROSSETTI - VIA ARIOSTO

Le opere comporteranno lo spegnimento temporaneo dell'impianto interessato dall'intervento per circa 3/4 ore, durante l'attività di sostituzione del regolatore elettronico, per il restante lasso di tempo l'impianto funzionerà in maniera ordinaria.

Durante lo spegnimento verranno adottate tutte le misure previste dal Codice della Strada per dette situazioni, oltre ad eventuale ausilio della Polizia Municipale ove ritenuto necessario.

Si precisa inoltre che in occasione dei lavori, su alcuni impianti, potrebbero venire modificate le fasi semaforiche e la modalità di chiamata del verde per pedoni e ciclisti, al fine di implementare la sicurezza generale di funzionamento.

Le opere non dovrebbero comportare rallentamenti alla viabilità ordinaria.

- In corso la realizzazione della nuova rete smart city Ferrara - AGGIORNAMENTO del 29 ottobre 2021

Sono in corso i lavori per la realizzazione della nuova rete smart city Ferrara. Gli interventi prevedono la posa di una nuova rete in fibra ottica, della lunghezza complessiva pari a 13 km, a cui saranno interconnessi n.12 Access Point Wi Fi, n.4 Totem informativi, n.25 nuove telecamere di videosorveglianza, n.5 edifici Comunali e n.40 nodi di rete, predisposti per future possibili espansioni ed implementazioni. Ove necessario saranno previste opere edili di rifacimento cavidotti e pozzetti per il contenimento delle nuove linee elettriche di alimentazione e segnale.

Nella SETTIMANA DEL 2 NOVEMBRE 2021 le opere interesseranno la zona di viale Cavour e viale della Costituzione, con la posa di nuove linee in fibra ottica.

Le opere non dovrebbero comportare rallentamenti alla viabilità ordinaria.

------------

INTERVENTI DI SCAVO A CURA DI HERA E INRETE - Aggiornamento del 29 ottobre 2021

Questo l'elenco dei lavori in corso a cura di Hera spa e Inrete spa (eseguiti in accordo con l'Ufficio Scavi del Comune di Ferrara), per la posa di nuove condotte in diverse zone del territorio comunale:

- via A. Tassoni, via F. Gandini e via A. Franchi Bononi: posa di condotte del teleriscaldamento;

- via Verga: posa condotte del teleriscaldamento;

- via Bardellini: posa condotte del teleriscaldamento;

- via Bologna, da via Aeroporto a via Foro Boario: posa di condotte del teleriscaldamento;

- via Stefani: posa di condotte del teleriscaldamento;

- Via Battara: posa condotte del teleriscaldamento;

- Via XXI Giugno: posa condotte del teleriscaldamento;

- Via Amanti - posa nuova condotta idrica

- Via Golena - Posa nuova condotta gas

- Via Panaro - posa nuova condotta fognaria

------------

INTERVENTI DI SCAVO A CURA DI TIM/FiberCop - Aggiornamento del 29 ottobre 2021

Sono in corso interventi, a cura delle Società TIM / FiberCop, per la posa di nuovi impianti teefonici in diverse vie del territorio comunale di Ferrara. I lavori prevedono scavi con tecniche innovative (minitrincea e sonde che eseguono la trivellazione orizzontale sotterranea teleguidata) e brevi tratti di scavo tradizionale, in modo tale da arrecare il minor disagio possibile ai residenti e alla viabilità. Gli interventi sono programmati e condotti da Tim/Fibercop, in accordo e con la sorveglianza dell'Ufficio Scavi del Comune di Ferrara.

Al momento gli interventi sono in corso o in programma in: Via Oroboni, via Guidoboni, V.lo Tranchellini, Via Stefani, via Don Pietro Rizzo, via Del Campo, C.so I° Maggio, Via Bagaro, Via Santa Caterina da Siena,Via Gondar, Via I Maggio, Via Arianuova, Via Cassoli, Via Vallelunga,Via Bardella, Via Stefano Trenti,Via Arginone, Via Domenico Rambaldi, Via O. Putinati, Via G. Fabbri, Via del Melograno, Via G. Bianchi, Via Scutellari, Via Porta Catena, Via M. Agni, Via Borgo dei Leoni, Via Contrada del Mirasole, Via Isabella D'este, Via Lionello D'Este, Via Aducco, Via Polonia, Via Caldirolo, Via Argine Ducale, Via Foro Boario, Via Smeraldina, Via Baraldi, Via Carboni, Via della Spagnara, Via Modena, Via Carletti, Via X Martiri, Via Tagliaferri, Viale Po, Via Porta Catena, Via A.F. Oroboni, Via Valle Isola, Via Val Mezzano, Via Valle Gallare, Via cabernardi, Via della Pace, C.so del Popolo, Via Mimosa, Via del Cipresso, Via Ribolla, C.so del Popolo, Via Miniera, Via Giovanni XXIII 31, Via Gioia, Via Bottego, Via Diana, Via Dell'Industria, Via Della Sirena, Via Stefani, Cavalieri Pico, Arturo Torboli, Via Darsena, Via Saffi, Corso del Popolo, Via Montefiorino, Via Foro Boario, Via Bologna, Via Grillenzoni, Via Bonafini, Via Pesci, Via Armida, Via Trentini, Via Leati, Via Bulgarelli, Via Panfilio, Via Santa Caterina da Siena, Via Arianuova, Via Contrada del Mirasole, Via Arianuova, Via Bagaro, Via Croce.

------------

EDILIZIA

- In corso la realizzazione di impianti antintrusione e videosorveglianza negli edifici scolastici comunali

Proseguono gli interventi di realizzazione di impianti antintrusione e videosorveglianza negli edifici scolastici di proprietà del Comune di Ferrara, affidati alla ditta 'Chiarati Sistemi srl' di Ferrara. I lavori proseguiranno per tutto il 2021. Importo totale dell'appalto 100.000 euro finanziato con fondi del Comune di Ferrara.

- Risanamento conservativo e messa a norma del Complesso Boldini

Proseguono i lavori per il risanamento conservativo e la messa a norma del complesso Boldini che hanno preso il via a maggio 2021, a cura del Comune di Ferrara. A oggi sono state eseguite tutte le demolizioni e le rimozioni previste dal progetto, sono stati rimossi tutti gli impianti, compresi quelli termomeccanici, e sono state eseguite indagini specialistiche sulle condizioni dei solai. Al momento sono in corso le opere di consolidamento delle capriate della sala Boldini.

- In corso l'opera di riqualificazione della Cittadella dello Sport

Sono in corso da giugno 2021 i lavori, programmati dal Comune di Ferrara, per la riqualificazione e il miglioramento funzionale della Cittadella dello Sport tra via Porta Catena e via Canapa. I primi interventi, attualmente in corso, riguardano il pattinodromo, il campo scuola e il velodromo e centro tennistico. (v. SCHEDA con tutti i dettagli del progetto su CronacaComune del 2 luglio 2021).

- Lavori di ripristino e miglioramento sismico dell'Ippodromo comunale di Ferrara

Sono partiti il 22 marzo 2021 i lavori di ripristino e miglioramento sismico dell'Ippodromo comunale di Ferrara. Gli interventi sono stati affidati dal Comune di Ferrara alla ditta Cooperativa Edile Artigiana (di Parma) e la durata prevista dei lavori è di 150 giorni (tutti i dettagli del progetto su CronacaComune del 26 marzo 2021).

------------

BENI MONUMENTALI

Per i cantieri di restauro e riqualificazione in corso su Beni monumentali comunali v. CronacaComune dell'8 ottobre 2021 (SCHEDE a cura del Servizio Beni Monumentali del Comune di Ferrara).

------------

DECORO URBANO E SICUREZZA STRADALE



In corso in città i lavori di pulizia di una serie di rotatorie e isole spartitraffico

Sono in corso da inizio settembre 2021 i lavori per la pulizia delle parti in cemento e dei cordoli di delimitazione di una serie di rotatorie e isole spartitraffico nel territorio comunale, dove sarà eseguita anche la verniciatura giallo-nera. Le opere rientrano fra gli interventi programmati dall'Amministrazione comunale per il miglioramento del decoro urbano e della sicurezza stradale.

Gli interventi riguarderanno in particolare:

>> le rotatorie di:

- via Diamantina - via Roffi - via Rotterdam

- via Cento - via Modena - via Bondeno

- via Bologna - via Beethoven (solo isole di traffico)

- via Wagner - via Fabbri

- via Ravenna - via Wagner

- via Caldirolo - via Pomposa

- via Pontegradella - via Caretti

- via Caldirolo - via Turchi

- corso Piave - via Piangipane - corso Isonzo

- via Bologna - via Kennedy (solo isole triangolari)

- via Misericordia - via Venturi

- via Rottole - via Masi - via Frasbalda

>> le isole spartitraffico in:

- via X Martiri - via Modena

- via Mestre - via Padova

- via Mestre - via Venezia

- via Padova - viale Plebiscito - via Marconi

- via Bongiovanni - via Padova - viale Po

- via Marconi - via Modena

- via Wagner - Uscita Aeronautica

- via Bologna - via Kennedy

- via Volano in prossimità dell'intersezione con via Bologna

- via San Giacomo - corso Piave

La ditta che eseguirà gli interventi è la Segnalstrade Veneta Scrl. Nel periodo di esecuzione dei lavori non è prevista la chiusura al traffico delle strade interessate.

------------

RIQUALIFICAZIONE AREA EX MOF - DARSENA

- In corso i lavori per la nuova 'darsena cittadina'

Una nuova 'darsena cittadina' pensata come spazio verde per le attività del tempo libero, fra il centro storico e il fiume. E' quella che il Comune di Ferrara intende realizzare con l'intervento di riqualificazione in corso nell'area verde compresa tra via Darsena e il fiume Volano, da corso Isonzo fino alla nuova sede del Cus.

L'opera è inserita nell'ampio progetto dell'Amministrazione comunale per la rigenerazione urbana della zona ex Mof - Darsena, finanziato con fondi statali del 'Bando Periferie'. I lavori, consegnati ufficialmente il 30 novembre 2020 alla ditta Tazzioli e Magnani srl (di Castelnuovo ne' Monti - RE) e alla ditta Termoidraulica Bolognesi snc (per le opere impiantistiche), avranno un costo complessivo di 1.350.000 euro, per una durata prevista di 180 giorni.

AGGIORNAMENTO dell'1 ottobre 2021: nel cantiere Parco Darsena sono ormai completate le principali lavorazioni, restano da terminare la passerella di collegamento con via Darsena in corrispondenza del nuovo giardino 2 Agosto, le nuove piantumazioni che verranno effettuate nel prossimo autunno, la pulizia complessiva dell'area. Sono iniziate le previste opere di bonifica ambientale che si protrarrano per i prossimi 40 giorni circa. (v. dettagli e planimetria del progetto su CronacaComune del 4 dicembre 2020)



------------

VERDE PUBBLICO

Prosegue il programma di interventi di manutenzione del verde nel territorio comunale a cura di Ferrara Tua, in accordo con l'Amministrazione comunale. Sono in corso in queste settimane gli interventi di sfalcio dell'erba programmati nelle aree verdi, parchi, banchine e bauletti stradali, cortili scolastici e cimiteri del territorio comunale.

Alla pagina https://programmaverde.ferraratua.it/website/planning il calendario degli sfalci dei prossimi giorni con l'indicazione delle zone interessate giorno per giorno

------------

