Nuova seduta del Consiglio comunale di Ferrara - DOCUMENTAZIONE

CONSIGLIO COMUNALE - Assemblea convocata lunedì 11 e martedì 12 luglio 2022 alle 15

Lunedì 11 e martedì 12 luglio 2022 alle 15 il Consiglio comunale di Ferrara si riunirà in presenza nella sala consiliare di piazza Municipio 2. Il calendario della riunione è stato definito dalla Commissione dei Capigruppo consiliari, convocata dal presidente del Consiglio comunale Lorenzo Poltronieri.

Questo in dettaglio l'ordine del giorno della seduta di Consiglio Comunale (DIRETTA audio-video sul canale youtube del Comune di Ferrara )

1 Comunicazioni.

2 Interpellanze ed interrogazioni.

POLITICHE SOCIALI - POLITICHE ABITATIVE - SERVIZI DEMOGRAFICI E STATO CIVILE (ass. CRISTINA COLETTI)

3 Illustrazione della relazione della Commissione Consiliare di Indagine.

4 Approvazione della Convenzione per il Governo congiunto delle politiche e degli interventi Socio-Sanitari e per l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio di Piano del Distretto Centro Nord. (P.G. n. 92976/2022)

SICUREZZA - PROTEZIONE CIVILE - FRAZIONI - MOBILITÀ - URBANISTICA - EDILIZIA - RIGENERAZIONE URBANA - PALIO (ass. NICOLA LODI

5 Riqualificazione di un complesso immobiliare dismesso mediante l'insediamento di una medio-piccola struttura commerciale (soggetto proponente Lidl) - Controdeduzioni ai pareri formulati dalla Provincia e dagli Enti competenti e approvazione della 4^ variante specifica al 2° Piano Operativo Comunale e alla classificazione acustica, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/2017. (P.G. n. 85230/2022)

SPORT - LAVORI PUBBLICI - PIANO STRATEGICO - RECOVERY FUND (ass. ANDREA MAGGI)

6 Intervento di piantagione forestale permanente in via Pannonius, realizzato nell'ambito del progetto candidato a contributo regionale, approvato con atto di G.C. n. 245/2021 del 29/06/2021 - approvazione del piano di gestione semplificato di coltura e di conservazione. (P.G. n. 88276/2022)

RAPPORTI UNIFE - AMBIENTE - TUTELA DEGLI ANIMALI - PROGETTI EUROPEI - PROCESSI DI PARTECIPAZIONE (ass. ALESSANDRO BALBONI)

7 Approvazione di accordo ex art. 11 L.N. 241/90 propedeutico alla predisposizione di un accordo di programma per l'attuazione di interventi di rigenerazione urbana (ex caserma Pozzuolo del Friuli e viale Volano) e di trasformazione di un'area in via Caldirolo (Parco Urbano e grande struttura commerciale) in variante agli strumenti urbanistici comunali (PSC e POC) e di pianificazione provinciale (POIC). (P.G. n. 93801/2022)

SANITA' - AGRICOLTURA - AFFARI GENERALI - AFFARI LEGALI - RELAZIONI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE (sindaco ALAN FABBRI)

8 Modifica del Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni (Commissioni consiliari permanenti e altre Commissioni previste dagli articoli da 43 a 48 del Regolamento del Consiglio Comunale e della Conferenza dei Capigruppo) in videoconferenza. (P.G. n. 93228/2022)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE (LORENZO POLTRONIERI)

9 Mozione presentata il 13/05/2022 dal Gruppo Consiliare Partito Democratico, sul rispetto della Carta dei comportamenti educativi nello Sport. (P.G. n. 66732/2022)

10 Mozione presentata il 30/05/2022 dai Gruppi Consiliari di maggioranza, relativa a conferma principi "Carta dei comportamenti educativi nello Sport". (P.G. n. 76634/2022).

