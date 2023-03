CONSIGLIO COMUNALE - Assemblea convocata lunedì 13, martedì 14 e mercoledì 15 marzo 2023 alle 15 - DIRETTA ONLINE Nuova seduta del Consiglio comunale di Ferrara - DOCUMENTAZIONE

Il Consiglio comunale di Ferrara si riunirà nelle giornate di lunedì 13, martedì 14 e mercoledì 15 marzo 2023 alle 15 nella sala consiliare di piazza Municipio 2. Il calendario della riunione è stato definito dalla Commissione dei Capigruppo consiliari, convocata dal presidente del Consiglio comunale Lorenzo Poltronieri.

Il piano dei lavori prevede in apertura le comunicazioni del presidente, per proseguire con un programma concernente l'esame di sei delibere, quattro odg e cinque mozioni.

>> Diretta e archivio audio-video al link ferrara.consiglicloud.it/home e sul canale YouTube www.youtube.com/watch?v=bWMsSVLN6Z4.

Questo, in dettaglio, l'ordine del giorno delle sedute di Consiglio comunale:

Deliberazioni

1. Vice Sindaco Nicola Lodi - Aggiornamento delle Tavole di coordinamento RUE - POC, comprensive della Tavola dei vincoli, a seguito della decorrenza del termine quinquennale di validità del 2° Piano Operativo Comunale (Pdlc 21-2023);

2. Assessore Matteo Fornasini - Modifiche al Regolamento per l'applicazione del Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria - Differimento scadenze di pagamento e determinazione esenzioni specifiche anno 2023 (Pdlc 19-2023) - Risoluzione PG 34018 + Emendamento PG 34113 cons. comunale Ferri (PD);

3. Assessore Matteo Fornasini - Modifiche al Piano generale degli impianti ed al Regolamento per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati (Pdlc 64 - 2022) - Emendamento PG 34278 cons. comunale M. Dall'Acqua (PD);

4. Assessore Matteo Fornasini - Approvazione del nuovo Regolamento Comunale di Contabilità (Pdlc 22-2023);

5. Sindaco Alan Fabbri - Riconoscimento debiti fuori Bilancio (art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000) a seguito sentenza Giudice di Pace di Ferrara n. 395/2021, sentenze Tar Bologna nn. 439/461/574/619/620 anno 2022 e sentenza Consiglio di Stato n. 9913/2022 (Pdlc 25 - 2023);

6. Assessore Matteo Fornasini - Approvazione del Bilancio di Previsione del Comune di Ferrara per gli esercizi 2023/2025 e relativi allegati (Pdlc 18-2023) - emendamento di Giunta PG 32405/23.

Ordini del Giorno e Mozioni

1. Gruppi Consiliari d minoranza PD - Misto - Ferrara Bene Comune - Azione Civica - Movimento 5 Stelle - Ordine del giorno sull'operato del Presidente del Consiglio Comunale (PG 188587 del 22/12/2022, Pdlc 75/2022);

2. Gruppo Consiliare Ferrara Cambia + Consiglieri diversi di maggioranza - Ordine del giorno relativo al riconoscimento pubblico per il personale sanitario impegnato in tempo di emergenza Covid-19 e attivazione procedure per richiesta conferimento "onorificenze al merito della Repubblica" (PG 406 - 02/01/2023, Pdlc 3/2023);

3. Gruppo Consiliare Lega Salvini Premier (Cons. A. Mosso) - Mozione solidarietà popolo iraniano (PG 6035 - 12/01/2023, Pdlc 5/2023) + risoluzione PG 30419 Cons. Mosso - Chiappini;

4. Gruppi Consiliari di maggioranza (primo firmatario Cons. S. Franchini) - Mozione sulla Pinacoteca Nazionale di Ferrara (PG 7505 - 16/01/2023, Pdlc 6/2023);

5. Gruppi Consiliari Ferrara Nostra - Lega Salvini Premier - Ferrara Cambia e Cons. D'Andrea - Ordine del giorno su intervento di Arcigay in assemblea d'istituto Liceo Ariosto (PG 15874 - 30/01/2023, Pdlc 12/2023);

6. Gruppi Consiliari Lega (Mosso) e Ferrara Nostra - Mozione restauro immagini sacre su edifici privati nel Centro Storico della Città di Ferrara e lapidi commemorative all'interno ex Caserma Pozzuolo del Friuli (PG 24654 - 13/02/2023, Pdlc 20/2023);

7. Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle - Mozione attivazione di Comunità Energetiche (PG 27557 - 16/02/2023, Pdlc 23/2023);

8. Gruppi Misto - Azione Civica - Movimento 5 Stelle - Mozione spaccio e degrado: esasperazione dei residenti in via Baluardi via delle Chiodare (PG 28815 - 17/02/2023, Pdlc 24/2023);

9. Gruppo Consiliare Ferrara Cambia - Ordine del giorno relativo a intitolazione di una strada o apposizione di targa commemorativa per Ginevra Canonici (PG 33483 - 24/02/2023, Pdlc 27/2023).

Immagini scaricabili:

Allegati scaricabili: