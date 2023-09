CONSIGLIO COMUNALE - Assemblea convocata per lunedì 18 settembre 2023 alle 15 - DIRETTA ONLINE Nuova seduta del Consiglio comunale di Ferrara - DOCUMENTAZIONE

Nuova seduta del Consiglio comunale di Ferrara quella in programma per lunedì 18 settembre 2023 alle 15 nella sala consiliare di piazza Municipio 2 e con diretta online. Il calendario della riunione è stato definito dalla Commissione dei Capigruppo consiliari, convocata dal presidente del Consiglio comunale Lorenzo Poltronieri.

Il piano dei lavori prevede in apertura la delibera per la surroga consiliare, un question time e un Ordine del giorno per proseguire con l'esame di 5 delibere, 2 mozioni e 6 odg.

>> Diretta e archivio audio-video al link ferrara.consiglicloud.it/home e sul canale YouTube www.youtube.com/@consigliocomunalefe.

Questo, in dettaglio, il piano dei lavori della seduta del Consiglio comunale:

- Comunicazioni del Presidente e deliberazione per presa atto dimissioni da carica consiliare

Sindaco Alan Fabbri in merito a surrogazione dalla carica di Consigliere comunale di Caterina Ferri (Pdlc 87/2023)

- Question time (interrogazioni a risposta immediata, come previsto dall'art. 100 del Regolamento del Consiglio comunale):

Cons. Ilaria Baraldi su bando per la gestione di via delle Erbe 29 (Pg 143103/2023).

- Ordine del Giorno

- Gruppi PD - Azione Civica - Ferrara Bene Comune - Misto - Ordine del giorno su lavori di infrastrutturazione del Parco Urbano Bassani (PG 118737 - 17/07/2023).

- Deliberazioni:

1. Ass. Dorota Kusiak - Rinnovo della Convenzione tra il Comune di Ferrara e il Comune di Tresignana, per il servizio di trasporto scolastico degli alunni fuori del territorio di residenza - anni scolastici 2023/2024 e 2025/2026 - decreto 31/01/97 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione G.U.R.I. n..48 del 27/07/97 (Pdlc61 - 2023);

2. Vice Sindaco Nicola Lodi - Autorizzazione al rilascio di permesso di costruire in deroga alle norme del RUE vigente richiesta in data 25/03/2022 - P.R. 1346/2022 - dalla R.F.I. Rete

Ferroviaria Italiana S.p.A. per la nuova costruzione su area di proprietà ferroviaria, di una palazzina uso uffici con relativi servizi ad uso personale ferroviario - via Renzo Felisatti, 14 (Pdlc 74 - 2023);

3. Ass. Matteo Fornasini - Ratifica da parte del Consiglio Comunale di Ferrara della Delibera di

Giunta Comunale n. 360-2023 del 27/05/2023, avente ad oggetto: Presa d'atto dell'approvazione del progetto "S.M.All - Sharing Urban solutions towards sustainable mobility of all" - Programma Urbact IV, coordinato dal Comune di Ferrara, e variazione al Bilancio di Previsione 2023-2025 in via d'urgenza salvo ratifica (Pdlc 81 - 2023);

4. Ass. Matteo Fornasini - Esenzione dal Canone Unico Patrimoniale per le pratiche di occupazione suolo pubblico presentate ai fini del ripristino di edifici danneggiati dall'evento meteorologico del 22 luglio (Pdlc 85 - 2023);

5. Ass. Andrea Maggi - Richiesta di deroga alle norme del Rue vigente, ai sensi dell'art. 20 L.R.

15/2013 e SS.MM. per la nuova costruzione di locali da destinare a mensa presso la

scuola primaria Fondoreno a Ferrara (Pdlc 66 - 2023).

- Ordini del Giorno e Mozioni:

1- Gruppi Lega - Ferrara Nostra - Ferrara Cambia - Prima Ferrara - Forza Italia - Fratelli d'Italia - Ordine del giorno relativo alla promozione di azioni di tutela all'incolumità del personale sanitario italiano - emendamento a cura dei cons. Colaiacovo - Dall'Acqua PG 112461/23 (PG 72730 - 03/05/2023);

2- Gruppo Lega (Mosso - Franchini) e Gruppo Ferrara Nostra - Mozione sul completamento degli studi sull'opera attribuita a Dominikos Theotokòpoulos, anche conosciuto come El Greco, esposta alla Pinacoteca Nazionale di Ferrara, appartenente al complesso museale autonomo delle Gallerie Estensi (PG 92027 - 31/05/2023);

3- Gruppo PD (Dall'Acqua) - Ordine del giorno su emergenza abitativa (PG 95156 - 07/06/2023);

4- Gruppi PD (Chiappini) e Ferrara Bene Comune - Ordine del giorno sul Piano Nazionale Garanzia Infanzia (PG 103163 - 20/06/2023 );

5- Gruppo PD (Nanni-Vignolo) - Ordine del giorno sulla perdurante carenza di agenti e altro personale di polizia penitenziaria presso la Casa Circondariale "Costantino Satta" di Ferrara (PG 103311 - 20/06/2023);

6 - Gruppi Ferrara Bene Comune - Azione Civica - PD - Mozione per il finanziamento di un percorso partecipativo per la riqualificazione dell'ex caserma Pozzuolo del Friuli (PG 112244 - 03/07/2023);



7- Gruppo Fratelli d'Italia - Mozione di tutela del commercio ambulante (PG 114313 - 06/07/2023);



8- Gruppo Movimento 5 Stelle - Ordine del Giorno proposta di conferimento della cittadinanza onoraria al giornalista Julian Assange (PG 132010 - 21/08/2023).

