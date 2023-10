CONSIGLIO COMUNALE - Assemblea convocata per martedì 10 ottobre 2023 alle 15 nella sala consiliare di piazza Municipio 2 e con diretta online Nuova seduta del Consiglio comunale di Ferrara - DOCUMENTAZIONE

Nuova seduta del Consiglio comunale di Ferrara quella in programma per martedì 10 ottobre 2023, nella sala consiliare di piazza Municipio 2 e con diretta online. Il calendario della riunione è stato definito dalla Commissione dei Capigruppo consiliari, convocata dal presidente del Consiglio comunale Lorenzo Poltronieri.

Il piano dei lavori prevede un question time (interrogazione a risposta immediata), la relazione del Garante delle Persone disabili, una delibera, 4 mozioni e 4 ordini del giorno.

>> Diretta e archivio audio-video al link ferrara.consiglicloud.it/home e sul canale YouTube www.youtube.com/@consigliocomunalefe.

Questo, in dettaglio, il piano dei lavori della seduta del Consiglio comunale:

Comunicazioni del Presidente

Interrogazioni a risposta immediata (art. 100 c. 2 del Regolamento C.C.)

Cons. E. Cusinato (Gruppo PD) - Q.T. su incarico a studio Maltoni per AIA Herambiente (risponde l'Ass. A. Balboni)

Relazione del Garante delle Persone disabili

Deliberazioni

- Il sindaco Alan Fabbri illustrerà la proposta di delibera in merito al Conferimento della Cittadinanza onoraria al Comando Operazioni Aerospaziali dell'Aeronautica Militare (Pdlc 78 - 2023).

Ordini del Giorno e Mozioni

1 - Gruppi Ferrara Bene Comune - Azione Civica - PD - Mozione per il finanziamento di un percorso partecipativo per la riqualificazione dell'ex caserma Pozzuolo del Friuli (PG 112244 - 03/07/2023);

2 - Gruppo Lega (consiglieri Mosso - Franchini) e Gruppo Ferrara Nostra - Mozione sul completamento degli studi sull'opera attribuita a Dominikos Theotokòpoulos, anche conosciuto come El Greco, esposta alla Pinacoteca Nazionale di Ferrara, appartenente al complesso museale autonomo delle Gallerie Estensi (PG 92027 - 31/05/2023);

3 - Gruppo PD (consigliera Dall'Acqua) - Ordine del giorno su emergenza abitativa (PG 95156 - 07/06/2023);

4 - Gruppi PD (consigliera Chiappini) e Ferrara Bene Comune (Maresca) - Ordine del giorno sul Piano Nazionale Garanzia Infanzia (PG 103163 - 20/06/2023);

5 - Gruppo PD (consiglieri Nanni-Vignolo) - Ordine del giorno sulla perdurante carenza di agenti e altro personale di polizia penitenziaria presso la Casa Circondariale "Costantino Satta" di Ferrara con emendamento Cons. Nanni PG 147722/23 (PG 103311 - 20/06/2023);

6 - Gruppo Fratelli d'Italia - Ordine del giorno di tutela del commercio ambulante (PG 114313 - 06/07/2023);

7 - Gruppi consiliari Lega - Prima Ferrara e Ferrara Cambia - Mozione per la richiesta di intitolazione di un luogo pubblico del Comune di Ferrara, frazione Villanova, alla memoria di Don Fabio Soncin (PG 155507 - 28/09/2023 );

8 - Gruppi consiliari Lega - Prima Ferrara e Ferrara Cambia - Mozione per la richiesta di dedicare il campo sportivo di Villanova di Denore, frazione del Comune di Ferrara, alla memoria di Attilio Veronesi (PG 155510 - 28/09/2023).

