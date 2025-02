CONSIGLIO COMUNALE - Lunedì 24, martedì 25 e mercoledì 26 febbraio 2025 alle 15 nella sala consiliare di piazza Municipio 2 e con diretta online Nuova riunione in tre giornate del Consiglio comunale di Ferrara

Nuova riunione del Consiglio comunale di Ferrara in tema di bilancio di previsione quella in programma in tre sedute per lunedì 24, martedì 25 e mercoledì 26 febbraio 2025 alle 15:00, nella sala consiliare di piazza Municipio 2 e con diretta online. Il calendario della riunione è stato definito dalla Commissione dei Capigruppo consiliari, convocata dal presidente del Consiglio comunale Federico Soffritti.

Il piano dei lavori prevede in apertura le comunicazioni del presidente per proseguire con l'esame delle delibere e quindi di due mozioni.

>> Diretta e archivio audio-video al link ferrara.consiglicloud.it/home e sul canale YouTube www.youtube.com/@consigliocomunalefe.

> DOCUMENTAZIONE scaricabile in fondo alla pagina

Questo, in dettaglio, l'ordine del giorno delle sedute di Consiglio comunale:

Comunicazioni del Presidente

Deliberazioni

1) L'assessore al Bilancio e alla Contabilità Matteo Fornasini illustrerà la proposta di Approvazione del Regolamento Generale delle entrate tributarie, di disciplina della rateazione e della riscossione coattiva delle entrate comunali (Pdlc 6 - 2025);

2) L'assessore al Bilancio e alla Contabilità Matteo Fornasini illustrerà la delibera di Modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'addizionale Comunale Irpef (Pdlc 4 - 2025);

3) L'assessore al Bilancio e alla Contabilità Matteo Fornasini illustrerà la delibera di Modifica al Regolamento per l'Imposta Municipale Propria (IMU) (Pdlc 7 - 2025);

4) L'assessore al Bilancio e alla Contabilità Matteo Fornasini illustrerà la delibera di Determinazione delle aliquote per l'imposta Imu anno 2025 (Pdlc 8 - 2025);

5) L'assessore al Bilancio e alla Contabilità Matteo Fornasini illustrerà la delibera di Modifiche al Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale (Pdlc 9 - 2025);

6) L'assessore al Bilancio e alla Contabilità Matteo Fornasini illustrerà la delibera di Approvazione del Bilancio Comunale di Previsione del Comune di Ferrara per gli esercizi 2025/2027 e relativi allegati (Pdlc 14 - 2025).

Ordini del Giorno e Mozioni

- Il consigliere Francesco Levato (gruppo FI) a nome anche dei gruppi consiliari Forza Italia, Fratelli d'Italia Lega e di Francesco Rendine del gruppo Civica Fabbri - Mozione per l'intitolazione di una via o di una piazza o di un luogo pubblico della città di Ferrara a Bettino Craxi (PG 20288 del 3/2/2025, Istr. CC 19/2025).

- Il consigliere Matteo Proto (gruppo PD) - Mozione per la rimozione delle scritte vandaliche sul Monumento ai Caduti in Mare di via Pomposa (PG 22558 - 06/02/2025, Istr. CC 20/2025).

Allegati scaricabili: