PROGETTI EUROPEI E AMBIENTE - Giovedì 29 maggio 2025 alle 19 negli spazi esterni del Centro Slavich di via Alfonso d'Este 13. Evento gratuito, cittadini invitati a partecipare "Benvenuti cantieri", 100 musicisti si esibiscono all'unisono negli spazi che diventeranno il Polo della Creatività

Giovedì 29 maggio 2025 alle 19 negli spazi esterni del Centro Slavich di via Alfonso d'Este, 13 avrà luogo il "concerto di benvenuto ai cantieri" di quell'area delle Mura che nel mese di giugno prenderanno il via per la nascita del Polo della Creatività finanziato con oltre 2 milioni di fondi europei PR FESR - FSE + 2021/27 grazie alla strategia dell'Agenda Trasformativa Urbana per lo Sviluppo Sostenibile (Atuss) condivisa con la Regione Emilia Romagna.

Il concerto dal titolo "Jam Mountain" vedrà suonare all'unisono 100 giovani musicisti ai piedi del montagnone di Ferrara, negli spazi che a breve saranno oggetto di riqualificazione.

Ad organizzare, insieme al Comune, l'evento sono le Associazioni musicali e culturali, che hanno sede nei luoghi oggetto dell'intervento e il particolare al centro Slavich.

L'appuntamento musicale è ispirato al format Rockin'1000 di Cesena: circa 100 musicisti tra chitarre, batterie, bassi e cori suoneranno insieme alcuni brani rock. Apriranno il concerto le band di allievi MusiJam a conclusione del loro percorso di musica d'insieme. In chiusura, il concerto della band docenti di MusiJam e la Corale Veneziani con un gospel "Stand Up", accompagnati al pianoforte da Stefano Raimondi. Evento con la partecipazione delle classi della Scuola Primaria Tumiati di Ferrara.

In avvio è previsto un momento istituzionale di saluto e di breve illustrazione delle riqualificazioni in arrivo: interverranno il sindaco di Ferrara Alan Fabbri, il vicesindaco con deleghe ai Progetti Europei, Alessandro Balboni, e per la Regione Emilia Romagna, l'assessore regionale al Bilancio e Fondi Europei, Davide Baruffi.

