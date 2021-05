LAVORI PUBBLICI E VIABILITA' - Gli interventi e i provvedimenti per la circolazione previsti a Ferrara dal 24 maggio 2021 In corso interventi su strade, marciapiedi, ciclabili, illuminazione, semafori, fibra ottica, edifici pubblici, sottoservizi e verde. Previste modifiche alla viabilità in viale Po, via Copparo e via Bologna

Di seguito alcuni aggiornamenti relativi a lavori pubblici e provvedimenti di viabilità previsti dal 24 maggio 2021 nel territorio comunale di Ferrara, condotti sotto la supervisione dei tecnici e degli operatori del Settore Opere pubbliche e Patrimonio del Comune di Ferrara.

VIABILITA'

- Viale Po a senso unico alternato per lavori notturni al sottopassaggio ferroviario

Dal 25 al 27 maggio 2021, dalle 22 alle 6, la circolazione in viale Po a Ferrara sarà regolata a senso unico alternato con l'utilizzo di semafori provvisori. Le modifiche alla viabilità sono necessarie a consentire il completamento delle opere di riqualificazione e manutenzione ordinaria della struttura del passante ferroviario, iniziati nel 2018 a cura della società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) proprietaria dell'impalcato.

Saranno possibili rallentamenti della circolazione nei tratti interessati.

Il transito pedonale e ciclabile sarà sempre regolarmente garantito nei sottopassi laterali.

- Chiuso al transito un tratto di via Copparo per la realizzazione di un nuovo segmento fognario

Avranno inizio nella settimana del 24 maggio 2021, i lavori in via Copparo per la realizzazione di un nuovo tratto fognario nell'ambito dei lavori per il nuovo percorso ciclabile in via Borgo Punta- via Copparo fino al Centro Commerciale "Le Mura".

Gli interventi comporteranno modifiche alla viabilità:

- in via Copparo nel tratto compreso tra via Borgo Punta e via Carli divieto di transito (eccetto autorizzati) e divieto di sosta nel tratto interessato dai lavori;

- da via Turoldo e via dei Morari svolta a destra obbligatoria all'intersezione con via Copparo

- da via Barbantini e via Elsa Morante svolta a sinistra obbligatoria al'intersezione con via Copparo

- da via Guido Carli direzione obbligatoria diritto all'intersezione con via Copparo-direzione centro cittadino.

Le modifiche alla viabilità saranno indicate da segnaletica di preavviso e deviazione, in prossimità dei tratti interessati.

- Modifiche alla viabilità in via Borgo dei Leoni per lavori di sostituzione delle condotte dell'acqua

Da lunedì 24 maggio 2021, per consentire la prosecuzione dei lavori di sostituzione di condotte dell'acquedotto nel centro storico di Ferrara, a cura di Heratech, sarà modificata temporaneamente la viabilità in via Borgo dei Leoni, nel tratto compreso tra largo Castello e via Padiglioni.

Sarà revocata l'Area Pedonale e istituita la Zona a Traffico Limitato "ZTL C - Ercole I d'Este" con divieto di transito (eccetto gli autorizzati) in tutto il tratto.

Saranno ammessi i pedoni e i velocipedi, eventualmente condotti a mano, in condizioni di massima sicurezza, compatibilmente con le esigenze del cantiere.

I veicoli provenienti da via Padiglioni avranno l'obbligo di svolta a sinistra all'intersezione con via Borgo dei Leoni.

Le modifiche alla viabilità saranno indicate da segnaletica di preavviso e di deviazione nei tratti interessati.

- In corso Martiri della Libertà senso unico alternato per lavori di sostituzione delle condotte dell'acqua

Dallo scorso 4 maggio 2021, per consentire l'esecuzione di una nuova fase dei lavori di riqualificazione della rete idrica in centro storico a cura di Heratech, sono in vigore modifiche temporanee alla viabilità in corso Martiri della Libertà.

In particolare, all'intersezione tra corso Martiri della Libertà, corso della Giovecca e largo Castello il transito veicolare è regolamentato con semaforo singolo per ogni braccio.

In corso Martiri della Libertà, la circolazione è a senso unico alternato con l'utilizzo dell'impianto semaforico esistente e con l'aggiunta di una lanterna semaforica in posizione arretrata. E' stata inoltre aggiunta una lampada semaforica anche in corso della Giovecca in posizione arretrata rispetto all'impianto semaforico esistente.

In tutti i tratti interessati dai lavori il transito pedonale sarà sempre garantito in condizioni di massima sicurezza, mentre le biciclette, qualora non sussistano le condizioni di sicurezza, dovranno essere condotte a mano con eventuale percorso alternativo.

Le modifiche alla viabilità saranno indicate da segnaletica di preavviso e di deviazione nei tratti interessati.

- Senso unico alternato lungo l'asse via Vallelunga - via Romito a Pontelagoscuro

A partire dal 13 maggio 2021 saranno possibili rallentamenti della circolazione lungo l'asse via Vallelunga - via Romito a Pontelagoscuro (Ferrara) per l'istituzione del senso unico alternato. Le modifiche alla viabilità sono necessarie per consentire l'esecuzione di lavori propedeutici alla messa in funzione del ponte provvisorio parallelo alla via Romito, al fine di procedere con la successiva demolizione del ponte Bardella sul Canale Boicelli, per conto della Regione Emilia Romagna.

- In via Bologna dal 10 maggio modifiche alla viabilità tra via Aeroporto e via Passega per lavori del teleriscaldamento

Dallo scorso 6 maggio nell'area di via Bologna gli interventi di scavo per la posa di condotte del teleriscaldamento a cura di HeraTech, stanno interessando anche il tratto compreso tra via dell'Aeroporto e via Passega. I lavori nell'area sono iniziati con la demolizione dei bauletti e la chiusura al transito delle piste ciclabili.

Mentre da lunedì 10 maggio fino a fine lavori saranno in vigore alcune modifiche alla viabilità:

>> In via Bologna:

- resta confermato il senso unico di marcia sul controviale di via Bologna tra via Mambro e viale Krasnodar, con direzione verso viale Krasnodar.

- in via Bologna divieto di transito (eccetto autorizzati) e divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta in tutto il tratto interessato dall'occupazione del cantiere nel segmento compreso tra il passaggio pedonale in prossimità dei numeri civici 245/D e 245/E e l'intersezione con via Mambro.

- revoca delle aree di fermata Bus presenti nel tratto di via Bologna tra via Mambro e il numero civico 245/F.

- in via Bologna revoca della pista ciclabile e pedonale lato civici dispari nel tratto compreso tra via Aeroporto e i civici 245/E e 245/F e revoca degli attraversamenti pedonali all'intersezione con via dell'Aeroporto e con via Caroli.

- il transito pedonale e ciclabile circolante sul lato civici dispari in direzione centro città, all'intersezione con via Mambro, sarà indirizzato sul lato opposto con cicli condotti a mano.

Sarà installato un nuovo impianto semaforico provvisorio sulla via Bologna all'intersezione con via Mambro per i veicoli provenienti dalla città; i veicoli all'intersezione, con il verde singolo, potranno proseguire diritti, svoltare sulla via Mambro oppure verso via Aeroporto.

Durante i lavori saranno modificate le fasi semaforiche dell'intersezione via Bologna-via Mambro-via dell'Aeroporto al fine di garantire sempre e solo una singola fase verde per ogni corrente di traffico.

>> in via Passega, nel tratto compreso tra via Bologna e via De Sanctis sarà istituito il divieto di transito (eccetto gli autorizzati). Non sarà pertanto possibile raggiungere via Bologna da via Passega e viceversa; possibili percorsi alternativi: via Mambro/via De Sanctis.

Sono ammessi al transito i veicoli al servizio di persone invalide e quelli adibiti al pronto soccorso di emergenza oltre i pedoni e i velocipedi, eventualmente condotti a mano, in condizioni di massima sicurezza, compatibilmente con le esigenze del cantiere.

- Modifiche alla circolazione in viale Krasnodar dal 26 aprile per lavori di posa del teleriscaldamento

Dallo scorso 26 aprile sono in vigore modifiche temporanee alla viabilità in viale Krasnodar, necessarie a consentire la prosecuzione degli interventi di scavo per la posa di condotte del teleriscaldamento a cura di HERAtech.

Nel dettaglio, in viale Krasnodar nel tratto compreso tra il controviale di via Bologna e via Bardellini, è in vigore il senso unico di marcia in direzione di via Bardellini.

Per i veicoli provenienti da via Ferraresi all'intersezione con via Bardellini previsto il divieto di transito (eccetto residenti e attività) con direzione via Bologna.

I veicoli diretti verso via Bologna dovranno utilizzare le vie Bardellini-Beethoven come alternative.

Il transito veicolare che fuoriesce dalle proprietà private e dal parcheggio del supermercato sarà indirizzato verso via Bardellini/Carlo Porta.

In via Verga, nel tratto compreso tra il numero civico 17 (Day Surgery) e viale Krasnodar è revocato il vigente senso unico di marcia e ripristinato il doppio senso di circolazione.

Nel tratto di viale Krasnodar compreso tra il controviale e il viale principale di via Bologna, è in vigore il senso unico di marcia in direzione del viale principale.

Sarà sempre garantita l'accessibilità ai percorsi pedonali.

Tutte le modifiche alla viabilità saranno indicate da segnaletica di preavviso e deviazione, in prossimità dei tratti interessati.

- Modifiche alla viabilità in via Bologna per lavori di scavo per il teleriscaldamento

Per consentire l'esecuzione dei lavori di scavo in corso in via Bologna per la posa della condotta del teleriscaldamento a cura di HERAtech, dal 6 aprile scorso sono in vigore modifiche temporanee alla viabilità fino a fine lavori:

>> i veicoli in uscita da via dell'Aeroporto all'intersezione con via Bologna avranno l'obbligo di svolta a destra direzione centro;

>> In via Bologna all'intersezione con via Mambro, immediatamente dopo l'intersezione con via dell'Aeroporto, i veicoli avranno l'obbligo di proseguire diritto in direzione centro cittadino;

>> in viale Krasnodar, all'intersezione con via Bologna direzione via Beethoven, tutti i veicoli, compresi i mezzi bus, avranno l'obbligo di svolta a destra.

Le modifiche alla viabilità saranno segnalate da apposita segnaletica di preavviso e deviazione.

- In via Bologna viabilità modificata tra via Mambro e viale Krasnodar per lavori di estensione del teleriscaldamento

Dal 22 marzo scorso in via Bologna a Ferrara, per consentire l'esecuzione dei lavori di estensione della rete del teleriscaldamento a cura di HeraTech, sono in vigore modifiche alla viabilità nel tratto compreso tra via Mambro e viale Krasnodar, con deviazione del traffico proveniente dal centro città.

Nello specifico, il transito veicolare con provenienza da Foro Boario, all'intersezione con via Mambro, per proseguire in direzione di via Beethoven, è deviato sul controviale di via Bologna, presente tra via Mambro e viale Krasnodar. Allo scopo, nello stesso controviale è temporaneamente istituito il senso unico di marcia, con direzione da via Mambro verso viale Krasnodar.

Per i veicoli provenienti da via Mambro è istituito l'obbligo di svolta a destra sul controviale e i veicoli diretti verso il centro cittadino devono utilizzare il percorso: controviale via Bologna-viale Krasnodar-via Bologna-rotatoria via Wagner-Beethoven per ritornare in direzione del centro.

Per i veicoli provenienti da viale Krasnodar è istituito lo Stop e la direzione obbligatoria diritto all'intersezione con il controviale di via Bologna. I veicoli devono pertanto dare la precedenza a chi proviene dal controviale stesso.

Per i veicoli provenienti da via dell'Aeroporto, all'intersezione con la via Bologna è istituita la direzione obbligatoria a destra; i veicoli diretti verso la periferia devono utilizzare via Mambro e il controviale di viale Bologna.

I veicoli provenienti da via Wagner e diretti verso via Mambro devono utilizzare via Passega e via De Sanctis per ritornare su via Mambro, ciò per non creare ingorghi nell'intersezione via Bologna/via Aeroporto.

La pista ciclabile presente sul lato del controviale è interdetta al transito ciclabile e pedonale, con pedoni e cicli a mano che devono dirigersi verso il lato opposto della carreggiata stradale in corrispondenza degli attraversamenti pedonali esistenti all'intersezione con via Mambro e con viale Krasnodar.

Le modifiche alla viabilità sono indicate da segnaletica di preavviso e deviazione, in prossimità dei tratti interessati.

- Via Quaranta Staia interrotta al transito per lavori

Nella giornata di mercoledì 26 maggio 2021, il tratto di via Quaranta Staia tra via Pomposa e via del Convento sarà interrotto al transito per lavori edili a cura di privati. Saranno ammessi solo i veicoli con possibilità di ricovero in aree ubicate al di fuori della sede stradale, quelli al servizio dei disabili e i mezzi di soccorso. In vigore anche il divieto di sosta con rimozione coatta.

------------

INTERVENTI STRADALI



- In corso la ripavimentazione in viale Alfonso I d'Este, con circolazione a senso unico alternato

Sono in corso dal 19 maggio 2021 i lavori, programmati dal Comune di Ferrara per il rifacimento del manto stradale di viale Alfonso I d'Este, nel tratto da via Porta Romana a piazzale Medaglie D'Oro. Nel periodo di esecuzione degli interventi, della durata presunta di 5 giorni lavorativi (salvo imprevisti o avverse condizioni meteo), il transito veicolare sarà regolato a senso unico alternato con la presenza di operatori su strada (movieri).

L'impresa esecutrice è la I.C.S. Impresa Conglomerati Strade srl (di Limena - PD).

- Marciapiedi in via Baluardi: al via il rifacimento del tratto da Porta d'Amore a vicolo del Follo

Sono ripresi il 18 maggio 2021, i lavori, programmati dal Comune di Ferrara, per il rifacimento del marciapiede di via dei Baluardi, che sarà reso completamente accessibile. Dopo la conclusione, nel novembre scorso, della ripavimentazione del tratto da via Porta Romana a via Porta d'Amore, ora gli interventi proseguiranno nel tratto di marciapiede da via Porta d'Amore a vicolo del Follo. La durata prevista per gli interventi è di circa 60 giorni lavorativi (salvo imprevisti o avverse condizioni meteo) e il transito veicolare sarà sempre regolarmente consentito.

L'impresa esecutrice, per conto del Comune di Ferrara, è la Eredi Fantoni Adriano Srl di S. Maria Maddalena (RO).

- Lavori di asfaltatura per la messa in sicurezza di via Casalta

Sono in corso dal 17 maggio i lavori di asfaltatura e messa in sicurezza di via Casalta (località Aguscello) attualmente chiusa al traffico a causa di gravi dissesti alla pavimentazione stradale (v. FOTO a fondo pagina).

- In via di ultimazione il secondo collegamento ciclabile con l'ospedale di Cona

Sono in via di ultimazione i lavori per il completamento del secondo percorso ciclabile tra l'ospedale Sant'Anna di Cona e la città (lotti 2 e 3). E' già stata completata la riasfaltatura del tratto di via del Parco tra via San Bartolo e via Ricciarelli. Attualmente si stanno realizzando gli interventi puntuali previsti all'interno della frazione di Aguscello, con la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati in via Ricciarelli (v. FOTO), oltre ai lavori di completamento della segnaletica stradale.

In base al progetto, il percorso ha origine in via Fiaschetta, in corrispondenza del polo ospedaliero di Cona, prosegue parallelamente alla 'superstrada' (RA8) Ferrara-Porto Garibaldi sulla via Boccale fino all'intersezione con la via Ricciarelli, attraversando poi il centro abitato di Aguscello sino all'intersezione con via del Parco e si conclude su quest'ultima in corrispondenza del tratto ciclabile esistente in corrispondenza della via Miles Davis. Da qui, percorrendo il sottopasso ciclopedonale, si può raggiungere, tramite via San Bartolo oppure via Tambroni - via De Andrè, la via Comacchio all'altezza del quartiere Villa Fulvia.

- Primo collegamento ciclabile con l'ospedale di Cona: in via di ultimazione l'estensione dell'asfaltatura di via Colombara

Nell'ambito dell'intervento di realizzazione del primo collegamento ciclabile, dalla rotatoria di via Aldo Moro (nei pressi dell'ingresso 1 dell'ospedale di Cona) fino alla via Comacchio a Cocomaro di Cona (nei pressi del ristorante 'Il Sombrero') è, invece, in via di ultimazione l'estensione dell'asfaltatura di via Colombara.

- Nuova pavimentazione per i marciapiedi di via Borgo dei Leoni

In via Borgo dei Leoni sono attualmente in corso i lavori a cura di Hera Impianti per il rifacimento della rete idrica, al termine dei quali avranno inizio i lavori programmati dal Comune di Ferrara, per il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi. La ripavimentazione interesserà i marciapiedi di entrambi i lati della via: sul lato dei numeri civici pari nel tratto compreso tra largo Castello e il palazzo sede del tribunale per una lunghezza di circa 220 m; e sul lato dei civici dispari nel tratto compreso tra largo Castello ed il numero civico 61, incluso il tratto di marciapiede antistante il palazzo sede della Camera di Commercio, per una lunghezza di circa 273 m. I nuovi marciapiedi saranno in trachite, tranne nel tratto dei civici dispari tra piazza Torquato Tasso e il civico 61, dove sarà rifatta la pavimentazione in asfalto.

Le opere di ripavimentazione commissionate dal Comune di Ferrara saranno eseguite per tratti, successivamente ai lavori, a cura e spese di Hera Spa, per il rifacimento degli allacciamenti degli impianti idrici delle proprietà private alla dorsale principale, e alla realizzazione di una nuova rete di raccolta delle acque meteoriche.

La ditta esecutrice è la Eredi Fantoni Adriano srl.

Durata prevista: 126 giorni (dal 12 aprile 2021).

- In corso il rifacimento della pavimentazione in ciottoli e trachite di via del Turco e il rifacimento del marciapiede di via Piangipane

Proseguono i lavori, iniziati lo scorso 9 marzo, a cura del Comune di Ferrara, per la riqualificazione di via del Turco, con il rifacimento della pavimentazione nel tratto tra via Ripagrande e piazzetta San Michele. Durante l'intero periodo di esecuzione dei lavori il tratto interessato resterà chiuso al transito. In programma il rifacimento dei camminamenti in lastre di trachite e dell'acciottolato stradale, oltre al ripristino, nell'intera via del Turco, delle reti idrica e fognaria a cura di Hera. A seguire, sempre nell'intera via, anche il rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica. AGGIORNAMENTO del 21 maggio 2021: Sono in corso i lavori di Hera relativi al rifacimento di rete idrica e fognaria. A causa di ritrovamenti archeologici si sono avuti dei rallentamenti rispetto al cronoprogramma lavori preventivato. I lavori di scavo, infatti proseguono con la sorveglianza di un archeologo e la supervisione della soprintendenza ai beni culturali ed i ritrovamenti sono oggetto di rilievo dettagliato e messa in sicurezza.

Sono inoltre in corso i lavori di rifacimento della pavimentazione del marciapiede di via Piangipane, lato Meis, dove sarà realizzato un percorso pedonale in calcestruzzo 'pettinato', caratterizzato da una particolare lavorazione superficiale che lo rende antiscivolo oltre che di gradevole aspetto estetico. In corrispondenza del MEIS verrà allargata l'attuale piattaforma in trachite e porfido, con l'utilizzo dei medesimi materiali, per ottenere il duplice risultato di indurre le auto a rallentare in conseguenza al restringimento della carreggiata (portata a 4 mt.) e di realizzare uno slargo urbano arredato che valorizzi l'ingresso del museo. AGGIORNAMENTO del 21 maggio 2021: Al momento risulta completata la realizzazione dei marciapiedi in calcestruzzo pettinato (v. FOTO) sul lato dei civici dispari, tra il civ. 107 (via della Grotta) ed il civ. 7 (via Succi). A seguito della demolizione dei marciapiedi esistenti sul lato dei civici pari, tra il civ. 104 (Via della Grotta) ed il civ. 68, in prossimità del Meis, la ditta appaltatrice ha concluso la posa in opera dei cordoli del nuovo marciapiede. Per la prossima settimana è prevista la realizzazione dei getti.

Gli interventi rientrano nel progetto di "Realizzazione di opere di accessibilità e percorsi ciclo pedonali dal Meis al centro storico ed al quartiere ebraico", inserito nell'ampia opera del Comune di Ferrara per la rigenerazione urbana della zona ex Mof-Darsena-Meis, finanziato con fondi statali del 'Bando Periferie' (lotto B3).

Tutti i dettagli sull'intervento su CronacaComune del 3 marzo 2021





- In corso la realizzazione di un nuovo percorso ciclabile in via Copparo

Proseguono i lavori, affidati dal Comune di Ferrara all'impresa 'Costruzioni Castellin Lorenzo Srl' di Monselice (PD), per la realizzazione della nuova pista ciclabile che si snoderà tra via Borgo Punta e un tratto di via Copparo, a Ferrara, fino al centro commerciale 'Le Mura'.

AGGIORNAMENTO del 21 maggio 2021: Dopo la conclusione del percorso in via Borgo Punta e della nuova rotatoria stradale all'intersezione con via Copparo, il cantiere ora procede lungo via Copparo dove la pista ciclo pedonale si estenderà fino a via dei Morari.

E' in via di completamento il percorso ciclabile fino all'incrocio con via Elsa Morante. Sono in corso proprio in questi giorni i lavori di asfaltatura finale del percorso ciclabile e della sede stradale nel tratto di via Copparo compreso tra via Giovanni XXIII e via Elsa Morante, con inevitabili LIMITAZIONI AL TRAFFICO E DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE.

Da lunedì 24 maggio è prevista invece l'ultima fase del cantiere che prevede la realizzazione di una nuova fognatura in centro strada nel tratto di via Copparo compreso tra l'intersezione con via Elsa Morante e via dei Morari oltre al completamento del percorso ciclabile. In questa fase si prevede LA CHIUSURA AL TRAFFICO del tratto stradale interessato (v. sopra le modifiche alla viabilità).

Per tutti i dettagli del progetto v. CronacaComune del 5 giugno 2020

- Nuovo tratto ciclabile su via Bologna tra via Caselli e via Sammartina

Sono iniziati lo scorso 8 marzo i lavori di completamento del percorso ciclabile su via Bologna nel tratto compreso tra via Caselli e via Sammartina.

L'opera, affidata dal Comune di Ferrara alla ditta Eredi Fantoni Adriano srl, prevede la realizzazione di un percorso ciclopedonale bidirezionale, promiscuo per ciclisti e pedoni, a margine di via Bologna, nel tratto compreso tra le vie Caselli e Sammartina. L'esecuzione di questo tratto di pista ciclabile, unito a quello esistente, consentirà il collegamento diretto del quartiere di via Bologna, zona Chiesuol del Fosso, con il centro cittadino .

Il nuovo tratto ciclopedonale, della lunghezza di circa 800 metri e di larghezza pari a 2,50 metri, si svilupperà, in sede propria, prevalentemente sulla banchina laterale di via Bologna, lato civici dispari. Non sono previsti interventi di abbattimento di alberature. La durata prevista dei lavori è di 150 giorni.

AGGIORNAMENTO del 21 maggio 2021:

E' stata terminata la posa in opera del bauletto di larghezza pari a 50 cm a delimitazione del nuovo percorso ciclopedonale lungo il tratto compreso tra "Bettini tende" e "Krifi Torrefazione". Al momento sono in corso i lavori di posa in opera delle fondazioni della nuova pensilina di fermata dell'autobus in zona fiera. La prossima settimana si procederà alla rimozione della pensilina ubicata in prossimità di Via Sammartina, pur mantenendo la fermata.

(Per tutti i dettagli del progetto v. CronacaComune del 5 marzo 2021)

------------

DECORO URBANO

Al via la pulizia dei parapetti sul ponte della Pace

"Pulizie di primavera per uno dei ponti più trafficati della città". Così l'assessore comunale ai Lavori pubblici Andrea Maggi annuncia la partenza, lunedì 24 maggio 2021 dei lavori di pulizia dei parapetti sul ponte della Pace, in via Ippolito d'Este. "Un nuovo intervento - precisa Maggi - che si inserisce nel programma delle opere dell'Amministrazione comunale per il ripristino e la tutela del decoro urbano e la cura dei beni storici e architettonici di Ferrara".

Affidati dal Comune di Ferrara alla ditta Galliera Costruzioni srl, gli interventi interesseranno i parapetti, rivestiti in marmo, su entrambi i lati del ponte, oggetto nel corso del tempo di diversi imbrattamenti. La ditta incaricata provvederà a rimuovere le scritte e gli altri elementi incongrui con un sistema di idropulizia, che eseguirà un lavaggio approfondito dei manufatti, operando un recupero in termini di estetica e di decoro delle strutture marmoree.

Gli interventi avranno una durata di circa una settimana (salvo avverse condizioni meteo) e per consentirne l'esecuzione, nei tratti via via interessati dai lavori, sarà temporaneamente interrotto il transito di pedoni e cicli, con relativo restringimento della carreggiata.

La circolazione di pedoni e ciclisti sarà sempre consentita sul lato opposto al tratto interessato dai lavori.

------------

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI



- In corso l'ammodernamento dell'intera rete comunale di illuminazione pubblica - AGGIORNAMENTO del 21 maggio 2021

Proseguono i lavori relativi agli interventi iniziali di riqualificazione energetica e impiantistica degli impianti di pubblica illuminazione, previsti nel "servizio di rendimento energetico degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici del Comune di Ferrara", affidato ad Hera Luce S.r.l.

Dall'inizio dei lavori ad oggi sono stati sostituiti circa 5.366 apparecchi illuminanti e 949 sostegni.

La prossima settimana i lavori proseguiranno nelle seguenti aree:

1) Via Rampari di San Rocco (tratto compreso tra Via Mortara e Piazzale Medaglie d'Oro), con opere di sostituzione ed efficientamento energetico degli apparecchi illuminanti esistenti;

2) Via Romito, Via Vallelunga, Via Dolcetti - Loc. Pontelagoscuro, con la realizzazione delle opere elettriche (pali, linee, apparecchi illuminanti, ecc...) necessarie al rifacimento complessivo del vecchio impianto

3) Via Vallelunga, Via Montefiorino, Via Savonuzzi e Via della Pace - Loc. Pontelagoscuro, con le opere civili (cavidotti, plinti, pozzetti, ecc.) necessarie alla posa dei componenti, per la realizzazione dei nuovi impianti;

4) Via Belli, Via Carlo Porta e Via Mambro, con le opere civili (cavidotti, plinti, pozzetti, ecc.) necessarie alla posa dei componenti, per la realizzazione dei nuovi impianti;

5) Via Verga, Via Fardella e Via G. Kramer, con la realizzazione delle opere elettriche (pali, linee, apparecchi illuminanti, ecc...) necessarie al rifacimento complessivo del vecchio impianto.

Le opere non dovrebbero comportare rallentamenti alla viabilità ordinaria.

Dettagli sul piano di ammodernamento della rete di pubblica illuminazione su CronacaComune del 6 agosto 2020

- Partito anche l'ammodernamento degli impianti semaforici - AGGIORNAMENTO del 21 maggio 2021

Sono iniziati i lavori di ammodernamento degli impianti semaforici presenti sul territorio comunale, facenti capo a n.50 intersezioni semaforizzate, affidati sempre a Hera Luce S.r.l.

Gli interventi consisteranno nella posa di nuovi regolatori elettronici per la gestione del traffico, installazione di lanterne semaforiche, posa di sonde per il monitoraggio traffico di ultima generazione tipo "Trafficam" e "Thermicam", pulsanti pedonali, avvisatori ottico acustici e cavi elettrici di collegamento.

Dove necessario sono previste opere edili di rifacimento cavidotti e pozzetti per il contenimento delle nuove linee elettriche di alimentazione e segnale. Al termine dei lavori, gli impianti potranno essere monitorati e gestiti in maniera centralizzata da remoto, tramite piattaforma informatizzata che permetterà la visualizzazione in tempo reale dello stato di tutti gli elementi attraverso mappe grafiche interattive.

Le opere comporteranno lo spegnimento temporaneo dell'impianto interessato dall'intervento per circa 3/4 ore, durante l'attività di sostituzione del regolatore elettronico, per il restante lasso di tempo l'impianto funzionerà in maniera ordinaria.

Durante lo spegnimento verranno adottate tutte le misure previste dal Codice della Strada per dette situazioni, oltre ad eventuale ausilio della Polizia Municipale ove ritenuto necessario. Si precisa inoltre che in occasione dei lavori, su alcuni impianti, potrebbero venire modificate le fasi semaforiche e la modalità di chiamata del verde per pedoni e ciclisti, al fine di implementare la sicurezza generale di funzionamento.

La prossima settimana gli impianti interessati dagli interventi saranno i seguenti:

1) Impianto 49S - intersezione via Alfonso d'Este - via Carlo Mayr;

2) Impianto 59S - via del Lavoro Autostazione;

3) Impianto 30S - intersezione viale IV Novembre - c.so Piave;

4) Impianto 21S - intersezione c.so Giovecca - via Ugo Bassi - via Mortara;

5) Impianto 50S - viale della Costituzione.

------------

MOBILITÀ SOSTENIBILE

Hanno preso il via lo scorso 17 maggio 2021, salvo condizioni meteo avverse, gli interventi di segnaletica per la realizzazione delle postazioni cittadine dedicate al parcheggio dei monopattini elettrici a noleggio, in: Viale Costituzione (Stazione FS), Via Fausto Beretta, Giardini 20 e 29 Maggio 2012, Via Saragat (Polo Scientifico), Via Fossato di Mortara in prossimità del cn. 27/A, Via Rampari San Rocco all'intersezione con Piazzale Medaglie d'Oro, Via San Guglielmo in prossimità dell'ingresso al parcheggio auto.

La ditta che eseguirà le lavorazioni è la Padana Segnaletica Srl (di Padova) e lavorerà senza chiusura al traffico delle strade interessate.

------------

BENI MONUMENTALI

Per i cantieri di restauro e riqualificazione in corso su Beni monumentali comunali v. CronacaComune del 14 maggio 2021 (SCHEDE a cura del Servizio Beni Monumentali del Comune di Ferrara).

------------

EDILIZIA

- Lavori di demolizione della palazzina ex sede della Polizia Municipale in via Bologna

Sono in corso (dal 10 maggio scorso) i lavori di demolizione del fabbricato ex Amga, che fu anche sede del "Comando della Polizia municipale di Ferrara", in via Bologna 13/15.

Lo stabile, fortemente danneggiato a seguito del terremoto, è inagibile dal 2012. Dopo le operazioni preliminari all'intervento dei giorni scorsi, gli addetti della Eco Demolizioni di Rimini avvieranno la demolizione con un escavatore dotato di braccio meccanico.

Si prevede un periodo di lavoro della durata complessiva di circa quattro settimane, nel corso delle quali, per consentire la riduzione delle emissioni di polvere, sarà impiegato un cannone nebulizzante ad acqua.

I lavori erano stati consegnati il 15 aprile scorso alla ditta esecutrice, che nei giorni scorsi ha provveduto allo sgombero degli interni, per consentire l'esecuzione della demolizione.

Il cantiere opererà nel pieno rispetto degli orari previsti dal Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose; saranno tuttavia possibili inevitabili disagi per i residenti delle aree limitrofe in considerazione della tipologia dell'intervento.

- Ripristino della copertura del centro sociale "Il Melo"

Sono stati consegnati alla ditta esecutrice lo scorso 28 aprile i lavori programmati dal Comune di Ferrara per il ripristino della copertura del centro sociale "Il Melo", di via del Melo. Gli interventi avranno una durata prevista di 30 giorni.

- Lavori di ripristino e miglioramento sismico dell'Ippodromo comunale di Ferrara

Sono partiti il 22 marzo 2021 i lavori di ripristino e miglioramento sismico dell'Ippodromo comunale di Ferrara. Gli interventi sono stati affidati dal Comune di Ferrara alla ditta Cooperativa Edile Artigiana (di Parma) e la durata prevista dei lavori è di 150 giorni (tutti i dettagli del progetto su CronacaComune del 26 marzo 2021).



- Lavori di riparazione e miglioramento strutturale post sisma della ex scuola di Monestirolo

Hanno preso il via il 29 marzo 2021 i lavori di riparazione e miglioramento strutturale post sisma dell'ex scuola di Monestirolo, situata all'intersezione tra via dei Prati e via per Argenta, affidati dal Comune di Ferrara alla ditta : "Emiliana Restauri Soc. Coop." (di Ozzano Emilia). Gli interventi avranno una durata prevista di 91 giorni (tutti i dettagli del progetto su CronacaComune del 26 marzo 2021).

------------

PROGETTO PARCHI SICURI

In corso gli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza del parco dei giardini del grattacielo

Sono iniziati lo scorso 9 marzo gli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza dell'area dei giardini del Grattacielo, a Ferrara. In programma la posa di una recinzione di sicurezza e la realizzazione di diverse aree tematiche per l'aggregazione e il tempo libero, oltre al rifacimento e ampliamento dei percorsi pedonali e ciclabili e la riqualificazione del verde.

L'intervento rientra nel progetto comunale "Parchi sicuri': realizzazione di opere di sicurezza nel territorio comunale ed eliminazione situazioni di degrado". (Per tutti i dettagli e le planimetrie del progetto v. CronacaComune del 10 marzo 2021)

AGGIORNAMENTO del 21 maggio 2021: Prosegue la realizzazione della recinzione perimetrale: sono stati ultimati gli scavi e stanno proseguendo i getti in cemento armato e le casserature per la realizzazione del basamento. Proseguono le opere di rullatura dei sottofondi in misto stabilizzato dei percorsi ciclopedonali e la realizzazione del ramo ciclopedonale che sarà esterno alla recinzione.

------------

RIQUALIFICAZIONE AREA EX MOF - DARSENA

- In corso i lavori per la nuova 'darsena cittadina'

Una nuova 'darsena cittadina' pensata come spazio verde per le attività del tempo libero, fra il centro storico e il fiume. E' quella che il Comune di Ferrara intende realizzare con l'intervento di riqualificazione in corso nell'area verde compresa tra via Darsena e il fiume Volano, da corso Isonzo fino alla nuova sede del Cus.

L'opera è inserita nell'ampio progetto dell'Amministrazione comunale per la rigenerazione urbana della zona ex Mof - Darsena, finanziato con fondi statali del 'Bando Periferie'. I lavori, consegnati ufficialmente il 30 novembre 2020 alla ditta Tazzioli e Magnani srl (di Castelnuovo ne' Monti - RE) e alla ditta Termoidraulica Bolognesi snc (per le opere impiantistiche), avranno un costo complessivo di 1.350.000 euro, per una durata prevista di 180 giorni.

AGGIORNAMENTO del 21 maggio 2021: nel cantiere Parco Darsena sono terminate lo opere di disboscamento e pulizia del verde, le nuove piantumazioni verranno effettuate nel prossimo autunno. Completata la realizzazione delle sedute in cemento e le modifiche alla piazza semicircolare per l'inserimento della nuova passerella metallica di collegamento tra la sponda e la via Darsena. E' in corso la realizzazione della pavimentazione nella nuova piazza di fronte al prolungamento di via della Grotta e lungo la banchina del Volano. (v. dettagli e planimetria del progetto su CronacaComune del 4 dicembre 2020)

Sono in fase di completamento i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio a servizio del CUS canottaggio di fronte alla nave Sebastian Pub, dove saranno ricavati 23 posti auto + 2 per disabili. Nella prima stagione utile dopo la fine del cantiere, saranno piantati 40 nuovi alberi in filare, di tipologie autoctone e di facile adattamento al suolo e al clima del nostro territorio.

- In via di ultimazione la realizzazione del nuovo parco nell'area ex Camilli

Sono in via di ultimazione (restano da eseguire solo alcune opere di finitura) i lavori per la riqualificazione dell'area verde 'ex Camilli' di via Darsena a Ferrara.

L'opera, iniziata nell'ottobre 2020, prevede la realizzazione di un nuovo parco cittadino ed è inserita nell'ampio progetto del Comune di Ferrara per la rigenerazione urbana della zona ex Mof - Darsena, finanziato con fondi statali del 'Bando Periferie'. Obiettivo dell'intervento è quello di trasformare l'area di oltre 8mila metri quadri dell'ex Camilli, sede nel secolo scorso di un punto di stoccaggio e vendita di prodotti petroliferi, in un ampio corridoio verde di connessione tra la città e il fiume, con un percorso ciclabile e un camminamento pedonale, oltre a numerose specie di alberi, cespugli e altre piante.

I lavori, del costo complessivo di 273mila euro, sono affidati all'impresa Di Murro Francesco srl. (Tutti i dettagli del progetto su CronacaComune del 15 ottobre 2020)

------------

INTERVENTI DI SCAVO A CURA DI HERA E INRETE - Aggiornamento del 21 maggio 2021

Questo l'elenco dei lavori in corso a cura di Hera spa e Inrete spa (eseguiti in accordo con l'Ufficio Scavi del Comune di Ferrara), per la posa di nuove condotte in diverse zone del territorio comunale:

- via A. Tassoni, via F. Gandini e via A. Franchi Bononi: posa di condotte del teleriscaldamento.

- lavori di scavo per la posa di condotte del teleriscaldamento in via Canani, da via Bologna al numero civico 9.

- lavori per la posa di condotte del teleriscaldamento anche nel tratto di via Bologna da viale Krasnodar e via Mambro (v. sopra modifiche alla viabilità).

- lavori per la posa di condotte del teleriscaldamento anche in viale Krasnodar, da via Verga a via Bologna (v. sopra modifiche alla viabilità).;

- lavori per la posa di condotte del teleriscaldamento anche nel tratto di via Bologna da via Aeroporto a via Passega (v. sopra modifiche alla viabilità).

- via Colombara (località Cocomaro di Cona) sostituzione tratto di condotta idrica compreso l'attraversamento ferroviario linea FER Ferrara - Codigoro.

- via Bentivoglio, tratto da via Calatafimi a via Scarsellino: lavori per la posa di nuova condotta idrica

------------

INTERVENTI DI SCAVO A CURA DI TIM - Aggiornamento del 21 maggio 2021

Sono in corso interventi, a cura della Società TIM - Telecom Italia Spa, per la posa di nuovi impianti teefonici in diverse vie del territorio comunale di Ferrara. I lavori prevedono scavi con tecniche innovative (minitrincea e sonde che eseguono la trivellazione orizzontale sotterranea teleguidata) e brevi tratti di scavo tradizionale, in modo tale da arrecare il minor disagio possibile ai residenti e alla viabilità. Gli interventi sono programmati e condotti da Tim, in accordo e con la sorveglianza dell'Ufficio Scavi del Comune di Ferrara. Al momento gli interventi sono in corso o in programma in: Via Veneziani, Via Leoncavallo, Via Cilea, Via Zandonai, Via Respighi, Via Algeria, Piazza Europa, Via Trenti, via Arginone, Via Rambaldi, Via Bianchi, Via Scutellari, Via Porta Catena, Via Agni, C.so I Maggio, Via Bagaro, Via Santa Caterina, Via Gondar, Via Arianuova, Via Paolo V, Via Angelini, Porta Catena, Via Oroboni.

------------

FIBRA OTTICA

Al via la posa di cavi in fibra ottica per il collegamento delle scuole di Pontelagoscuro , Malborghetto e Francolino

Prenderanno il via martedì 25 maggio 2021 gli interventi a cura di Lepida spa, in accordo con il Comune di Ferrara, per la posa di cavi in fibra ottica per il collegamento di alcune scuole del territorio. Saranno in particolare interessati: la scuola primaria Carmine della Sala e la secondaria Cosmè Tura in via Montefiorino, 30/32 (lavori al via dal 25 maggio), l'istituto di istruzione superiore Fratelli Navarra (via Conca 83) e le scuole primarie di Francolino (via Calzolai 326) e Malborghetto (via Calzolai 126). Nelle strade limitrofe agli istituti scolastici saranno adottati provvedimenti di modifica della viabilità indicati da segnaletica di preavviso. Non sono previste interruzioni del transito, ma saranno possibili restringimenti della carreggiata.

------------

VERDE PUBBLICO

Prosegue il programma di interventi di manutenzione del verde nel territorio comunale a cura di Ferrara Tua, in accordo con l'Amministrazione comunale.

- Sfalci dell'erba

Proseguono gli interventi di sfalcio dell'erba nelle aree verdi, parchi, banchine e bauletti stradali, cortili scolastici e cimiteri del territorio comunale. Gli interventi di sfalcio delle banchine stradali sono eseguiti dagli agricoltori del territorio, sulla base di uno specifico Protocollo di intesa sottoscritto da Comune di Ferrara, Ferrara Tua, C.I.A, Confagricoltura, Coldiretti e Copagri.

- Progetto forestazione urbana

Proseguono anche gli interventi del progetto di forestazione che popoleranno tre zone cittadine con un totale di circa 1.070 piante tra alberi e arbusti. Tra questi, circa 80 aceri sono già stati messi a dimora in via Caretti, per formare un filare alberato nel bauletto erboso tra la strada e la pista ciclabile che collega via Pontegradella a via Copparo. Altre 240 piante circa (130 alberi e 110 arbusti) hanno trovato posto, invece, nell'area verde di via Prisciani che costeggia la linea ferroviaria, per creare un barriera verde tra le abitazioni e i binari. Mentre un terzo consistente intervento di forestazione, attualmente in corso, porterà altre 750 nuove piante circa (330 alberi e 420 arbusti) in via Ferraresi, ad arricchimento della vegetazione nelle aree verdi adiacenti il cavalcavia della nuova tangenziale (v. CronacaComune del 3 marzo 2021).

